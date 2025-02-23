Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Абакана Кинотеатры Ролби Cinema

Ролби Cinema

Абакан
Адрес
г. Абакан, ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
Показать на карте
Телефон

+7 (3902) 259-300 / бронирование боулинга

Позвонить

+7 (3902) 259-333 / кафе

Позвонить
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «РолБи»

О кинотеатре

Кинотеатр «Ролби Cinema» в Абакане является привлекательным центром досуга для жителей большого жилого района на юго-западе города. Находится в здании ТРЦ «Ролби», здесь же располагается боулинг-клуб, уютное кафе. Такое совмещение мест шопинга и отдыха сразу понравилось посетителям комплекса.

Кинотеатр «Ролби Cinema» — это единственный в городе 4-х зальный современный мультиплекс. Цифровое кинооборудование позволяет осуществлять показы с высоким качеством в 2D и 3D формате. Используются звуковые системы DolbyDigital, экраны со специальным покрытием, удобные кресла. В репертуаре мировые премьеры и ретро-фильмы, анимация, документальное кино.

В фойе находится кино-бар с большим выбором соков, пива, сладостей, попкорна.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Парковка
мало голосов Оцените
5 голосов
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Ролби Cinema
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 400 ₽ ...
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 400 ₽ ...
Уволить Жору
Уволить Жору
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

kmrn08390 23 февраля 2025, 07:39
Oтзыв о управляющей Ролби на Итыгина, а теперь Некрасова - Вороховой Татьяне Антоновне. Почему встречаются негативные отзывы, людьми в интернете о… Читать дальше…
Светлана Покореева 28 февраля 2023, 10:09
Здравствуйте! Уже две недели нет никакой информации о кино в Абакане!!!! Не в одном кинотеатре!!!! Проверьте пожалуйста!!!!! ЖДЕМ!!!!!
Отзывы Написать отзыв
5 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Ролби Cinema

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:00 от 400 ₽
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
2D
20:50 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина
Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы»
«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Тест: угадайте фильмы с Тихоновым по фразам его героев - Штирлиц бы справился!
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше