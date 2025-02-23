Кинотеатр «Ролби Cinema» в Абакане является привлекательным центром досуга для жителей большого жилого района на юго-западе города. Находится в здании ТРЦ «Ролби», здесь же располагается боулинг-клуб, уютное кафе. Такое совмещение мест шопинга и отдыха сразу понравилось посетителям комплекса.
Кинотеатр «Ролби Cinema» — это единственный в городе 4-х зальный современный мультиплекс. Цифровое кинооборудование позволяет осуществлять показы с высоким качеством в 2D и 3D формате. Используются звуковые системы DolbyDigital, экраны со специальным покрытием, удобные кресла. В репертуаре мировые премьеры и ретро-фильмы, анимация, документальное кино.
В фойе находится кино-бар с большим выбором соков, пива, сладостей, попкорна.