Киноафиша Абакана Кинотеатры Наутилус Расписание сеансов кинотеатра «Наутилус»

Расписание сеансов кинотеатра «Наутилус»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3902) 30-50-35 Позвонить
Кинотеатры рядом
2.3 км
Dominion Cinema ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
5
4.5 км
Ролби Cinema ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
5
15 км
МБУК "Районный Дом культуры" с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
5
15 км
МАУ "Черногорский центр культуры и досуга" ул. Дзержинского 19Б
5
15.4 км
Луначарский ул. Советская, 46
5
16.1 км
Альянс ул.Октябрьская, д.83
5
