Киноафиша Абакана
Кинотеатры
Наутилус
Расписание сеансов кинотеатра «Наутилус»
Расписание сеансов кинотеатра «Наутилус»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Казнить нельзя помиловать
фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3902) 30-50-35
Позвонить
