Киноафиша Абакана
Кинотеатры
Наутилус
Кинотеатр Наутилус (Абакан) на карте
Кинотеатр Наутилус (Абакан) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Наутилус (Абакан) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.3
км
Dominion Cinema
ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
5
4.5
км
Ролби Cinema
ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
5
15
км
МБУК "Районный Дом культуры"
с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
5
15
км
МАУ "Черногорский центр культуры и досуга"
ул. Дзержинского 19Б
5
15.4
км
Луначарский
ул. Советская, 46
5
16.1
км
Альянс
ул.Октябрьская, д.83
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
