Кинотеатр Наутилус (Абакан) на карте

Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.3 км
Dominion Cinema ул. Некрасова, 29, ТРЦ «Доминион»
5
4.5 км
Ролби Cinema ул. Стофато, 12, ТРЦ «РолБи»
5
15 км
МБУК "Районный Дом культуры" с. Белый Яр, улица Советская, зд. 4Е
5
15 км
МАУ "Черногорский центр культуры и досуга" ул. Дзержинского 19Б
5
15.4 км
Луначарский ул. Советская, 46
5
16.1 км
Альянс ул.Октябрьская, д.83
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
