Кинотеатр «Наутилус» в Абакане находится в центре города по адресу: ул. Тараса Шевченко, 74. Это здание хорошо знакомо горожанам, здесь был построен первый в городе широкоформатный кинотеатр «Октябрь».



Осенью 2003 года после капитальной реставрации распахнул свои двери обновленный кинотеатр, названный «Наутилус». Дизайн помещений выполнен в морской стилистике и напоминает подводную лодку.



Сегодня в кинотеатре «Наутилус» два кинозала, оборудованных цифровой кинотехникой, оригинальной системой освещения, эргономичными креслами, кондиционерами. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. В репертуаре триллеры, комедии, детективы, анимация и т.д.



В просторном фойе оборудована зона отдыха с диванчиками, имеются игровые автоматы. Работает гостеприимный бар «Титаник».



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Наутилус» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.