Наутилус

Наутилус

Абакан
Адрес
г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 74
Телефон

+7 (3902) 30-50-35 / автоинформатор

+7 (3902) 30-50-55 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Наутилус» в Абакане находится в центре города по адресу: ул. Тараса Шевченко, 74. Это здание хорошо знакомо горожанам, здесь был построен первый в городе широкоформатный кинотеатр «Октябрь».

Осенью 2003 года после капитальной реставрации распахнул свои двери обновленный кинотеатр, названный «Наутилус». Дизайн помещений выполнен в морской стилистике и напоминает подводную лодку.

Сегодня в кинотеатре «Наутилус» два кинозала, оборудованных цифровой кинотехникой, оригинальной системой освещения, эргономичными креслами, кондиционерами. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. В репертуаре триллеры, комедии, детективы, анимация и т.д.

В просторном фойе оборудована зона отдыха с диванчиками, имеются игровые автоматы. Работает гостеприимный бар «Титаник».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Наутилус» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
1 голос
1 голос
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
