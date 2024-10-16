Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии Театральные рецензии Жить и гореть. Рецензия на спектакль «Женщины Есенина» в постановке МХАТа им. Горького

Жить и гореть. Рецензия на спектакль «Женщины Есенина» в постановке МХАТа им. Горького

16 октября 2024 08:52
Жить и гореть. Рецензия на спектакль «Женщины Есенина» в постановке МХАТа им. Горького

Спектакль «Женщины Есенина» во МХАТе Горького— это одно из самых громких событий на его сцене. Фигура Сергея Есенина всегда интересовала театральных деятелей, существует большое количество пьес о его жизни. Здесь же творческий путь поэта решили раскрыть через важных для него женщин. На сцене зрители сталкиваются не только с историями любви, но и с тем, как эти отношения формировали поэта, его стихи и судьбу. Сегодня рассмотрим спектакль «Женщины Есенина», МХАТ им. Горького, режиссёр Галина Полищук.

Это биографический спектакль. Сюжет спектакля переносит зрителя в разные моменты жизни Есенина, начиная с его детства. История матери поэта, сыгранной Екатериной Стриженовой, задаёт тон всей постановке. Именно её драматическая судьба во многом объясняет внутреннюю боль, которая всегда сопровождала поэта. Далее Есенин переезжает из Рязани в Москву, начинает карьеру поэта. И здесь жизнь становится яркой и бурлящей. Тусовки с единомышленниками, первые творческие успехи, революция и новый путь для страны. И на каждом этапе у поэта была подруга, которая олицетворяла его. Спектакль «Женщины Есенина» рассказывает о судьбах таких знаковых для него женщин, как Зинаида Райх, Айседора Дункан, Галина Бениславская и других. Каждая из них по-своему влияла на Есенина, каждая оставила свой след в его жизни и творчестве.

Актёры спектакля «Женщины Есенина» — одна из его побед. Жизнь Сергея Есенина столько раз экранизировалась, такие великие артисты его играли, здесь нужно постараться, чтобы не скатиться в копирование. Но Андрей Вешкурцев, который исполняет роль Есенина, смог найти свою органику в этом образе. Его поэт — человек, который горит без остатка, это образ жизни, который убивает и его, и тех, кто его любит. Отзывы о спектакле «Женщины Есенина» подчёркивают, что артист смог небанально показать великую личность. Актрисы, исполняющие роли женщин Есенина, также на уровне. Особо стоит отметить Екатерину Волкову, которая сыграла Айседору Дункан. С ней происходит интересный эффект — ты знаешь, что перед тобой актриса, ты знаешь, что Дункан выглядит по-другому, но всё равно как будто видишь перед собой настоящую Айседору Дункан.

Одним из центральных элементов декораций стал круг-подиум, это метафора вечного движения жизни. Этот круг меняет свою форму в зависимости от событий на сцене, отражая изменения в жизни Есенина. Здесь есть и чувство неизбежности, с одной стороны, это твой путь, ты сам его творишь, но с другой — он неизбежно ведёт к предрешённому финалу. Второй элемент сценографии — большой круг, который то зажигается в солнце, то превращается в луну или месяц.

Также создатели уделили особое внимание атмосфере России начала XX века — танцы и музыка напоминают бурные 20-е годы, когда шампанское текло рекой и вся Москва двигалась в джазе. Костюмы также создают историческую достоверность, если вы посмотрите фото актёров спектакля «Женщины Есенина», кажется, что тебя ждёт фильм, а не спектакль. Общее художественная реализация сделана на высшем уровне.

В целом, спектакль «Женщины Есенина» МХАТа Горького — это сложная и захватывающая работа, где показан взлёт и падение сильной личности. Как гений может не щадить ни себя, ни близки, жить ярко и также ярко упасть. Это интересный подход к рассказу биографии известной личности, через исторический период и людей, которые его формировали. Продолжительность спектакля «Женщины Есенина» — 3 часа. И за это время внимание не сбивается, о чём говорят отзывы на спектакль «Женщины Есенина.

Фото: pexels
Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏 1
🥺 1
🤔
🥱
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше