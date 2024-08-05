За что любят женщины? Рецензия на спектакль «Трактирщица» с Анной Ардовой и Гошей Куценко

Иногда хочется прийти в театр отдохнуть и посмеяться ‒ это нормально. Есть время для простых постановок и для изысканных игрищ с глубокими общечеловеческими смыслами. Но отдых тоже должен быть качественным, поэтому сегодня разберём спектакль «Трактирщица» с Анной Ардовой и Гошей Куценко , режиссёр Виктор Шамиров. В основе пьеса Карло Гольдони, а его, между прочим, проходят в театральных вузах. И популярные актёры, которых можно увидеть с новой стороны.

Содержание спектакля «Трактирщица» следующее. Два человека обсуждают, что женщины ценят в мужчинах. Обедневший маркиз говорит, что главное ‒ положение, а граф, купивший себе титул, говорит, что деньги. Они решают выяснить это опытным путём на обворожительной трактирщице Мирандолине. Один дарит дорогие подарки, другой обещает протекцию в высшем свете. Их попытки замечает новый постоялец и говорит, что женщины недостойны таких ухаживаний, в Мирандолине нет ничего особенного. Тогда трактирщица решается на две авантюры: 1) влюбить в себя закоренелого холостяка и 2) наконец показать мужчинам, что же женщины в них ценят.

Завязка уже интригует, вспоминаешь фильм «Укрощение строптивого» и пьесы Островского «Волки и овцы». Во всех трёх произведениях есть центральный женский персонаж, который приковывает к себе внимание харизмой и невероятной жизненной энергией. Плюс это и отличная роль для взрослой актрисы. Осознанность героини, умение плести интриги и обводить мужчин вокруг пальца явно не свойственны юной девушке. Но в то же время она должна обладать привлекательностью и сексуальностью. Поэтому Анна Ардова в роли Мирандолины смотрится крайне выгодно, понятно, почему мужчины за ней бегают.

Как и уместно выглядят актёры. Роли исполняют Гоша Куценко, Вячеслав Разбегаев, Илья Исаев, и они похожи на «поживших» мужчин ‒ из тех, что с трудом меняют своё мнение на вещи. Покорить Мирандолину для них важно для достоинство ‒ не столько девушку получить, сколько убедить себя и соперника в собственной альфа-самцовости. К актёрскому составу нет никаких вопросов, здесь всё удачно. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут, но действие не надоедает.

Постановка пытается создать атмосферу времени. Мужчины носят пышные костюмы, шляпы с перьями и парики, женщины платья с глубокими вырезами и аккуратные шляпки. На сцене стоят кровати с высокими балдахинами, на заднике итальянский пейзаж с морем и кораблями. Всё же стандартный для антреприз минимализм соблюдается, если не ждать «настоящую Италию», здесь он смотрится мило. Бонусом Куценко в парике невероятно веселит. Кстати, зрители оставляли отзывы, что он здесь всех переиграл, с чем можно согласиться. Но, с другой стороны, а чего бы не поиграть ‒ итальянская комедийная пьеса, страсти кипят, какой простор для актёра.

Поэтому стоит идти, если вы любите яркую театральную игру, слабо напоминающую разговорную речь. Спектакль «Трактирщица» сделан так, что она становится уместной ‒ за счёт самого текста и мизансцен, которыми режиссёр усиливает комедийность пьесы. Но за юмором лежит очень современная мысль. У многих мужчин есть мысль, что женщины любят за деньги и положение, поэтому они считают себя недостойными отношений. Но идея работает только в случае с голддигершами, как раз эти стереотипы высмеивает героиня Ардовой.

Настоящее чувство не купишь за деньги или приглашением на званый ужин голливудской звезды. Своими шалостями Мирандолина показывает ‒ женщины любят нас не за деньги и не за потенциальные бонусы, а за перспективу. Если девушка чувствует в вас потенциально хорошего мужа, который станет достойным отцом, если она видит, что вы думаете, как стать обеспеченным человеком, не стоите на месте, не сдаётесь ‒ она будет с вами.

От этого чувства нельзя спрятаться, оно заложено в нас природой. Но трагедия героев, которые в итоге оказываются одураченными, состоит в том, что они делают неправильный вывод ‒ женщин нужно презирать и бежать от них. Можно предположить, что эта позиция гордого холостяка продержится до следующей любви, разбитого сердца и в очередной раз ошибочного вывода. И так до самой старости, пока вселенной не надоест посылать вам потенциальных партнёров.

Не факт, что актёры смогут донести вам эти смыслы, всё же мы на антрепризу пришли. Но теперь вы знаете, за какой мыслью следить, поэтому можно сходить на «Трактирщицу» и отдохнуть, и получить мысль для размышлений. А если вам нравится творчество Гоши Куценко, читайте нашу рецензию на его спектакль Love Letters.