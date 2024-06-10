Я хочу любить! Рецензия на спектакль «Похороните меня за плинтусом» в областном театре кукол

В Областном театре кукол Новосибирска часто экспериментируют с репертуаром. Принято считать, что кукольный спектакль, это детская театральная форма — что ж, пусть эти люди посмотрят «Похороните меня за плинтусом» по книге Павла Санаева. Даже если вы не знаете первоисточник, уже по названию понятно — спектакль для взрослых.

Кстати, это уже третья постановка для этой аудитории в областном театре кукол. Там состоялась премьера «Безумного дня, или женитьбы Фигаро» по пьесе Бомарше, а в прошлом месяце в репертуаре появился спектакль «Шинель» по повести Николая Гоголя. Но это так, отступление.

Бабушка ненавидит и осуждает свою «беспутную» дочь, нашедшую нового мужа, и не доверяет ей воспитание сына Саши. Поэтому девятилетний мальчик живёт в доме бабушки и дедушки. Жестокая «любовь» бабушки к внуку произрастает из желания иметь послушную и безответную живую куклу, которую можно опекать, лечить и наказывать. Саша Савельев плохо поддаётся этой обработке сознания и пытается вырваться из-под пресса домашней тирании.

Спектакль — не детальный пересказ романа. Режиссёр Эльмира Куриленко сосредоточилась на ключевых отношениях между мальчиком Сашей, его бабушкой и мамой. Это полноценное исследование на тему, а что вообще такое любовь? Оправдывает ли она жестокость, откровенный буллинг и унижения? Может ли ей считаться откровенно тираническое чувство, когда человек творит ужасные вещи, как ему кажется, только во благо объекта любви? Мол, ещё спасибо скажет.

И такую глубину создатели достигают за счет кукол. Здесь подошли креативно. Многие персонажи представляют собой огромный трансформер из кучи составных частей. Бабушка прямо на глазах внука собирается в саму себя, как будто демон, появляющийся из ниоткуда. Причем состоит она из бытовых предметов — ванны, холодильника и прочих. В фантазии ребенка все вокруг него принадлежит бабушке. Ванна, в которой он моется, холодильник, откуда питается, не принадлежат ему. Базовые потребности становятся методом дрессировки ребёнка.

Безгадёги добавляет решение вывести кукольников на сцену. Они в открытую двигают персонажей, не пытаясь скрываться — даже лица их видны. Это создаёт ощущение, что герой вечно на людях. Ему даже уединиться негде.

Отдельными эпизодами идут сны главного героя. Здесь удачно используется театр теней, где актеры показывают жуткие вещи. Например, как Сашу съедает грибок, потому что он вытерся полотенцем деда (так сказала бабушка) или про карлика, отчима Саши, с которым таскается его мать. И даже про клизму, которую мальчику ставят почти каждый день, потому что это лечит от всех болезней.

И хотя бабушка предстаёт абсолютным злом, полным монстром, самое страшное — её можно понять. Не простить, но разобраться в мотивации. И это главная победа спектакля — тут нет чёрного и белого, осуждения и восхваления. Было бы слишком просто показать пальцем и сказать: «Она плохая, а он хороший», спектакль наоборот даёт понять, что вся жесть, которую творит бабушка, происходит от любви. Искажённой, инфернальной, болезненной, но всё же любви. А почему она такая? Тут уже решать зрителю, виновато ли воспитание, менталитет, страна и т.п.

В общем, жути много. Жёсткий полный боли текст накладывается на отличное пластическое воплощение Эльмиры Куриленко и её актёров. Куклы позволяют им создавать образы, которые пугают, вызывают отчаяние, бешенство, желание встать и спасти бедного Сашу, который даже не человек, а марионетка. Настолько подключаешься к действию. Но «Похороните меня за плинтусом» пробуждает такие живые эмоции, что его точно нужно посмотреть. Хотя бы для того, чтобы понять, какие глубокие идеи может показывать кукольный спектакль.