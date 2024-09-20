Выдворение Бродского. Рецензия на спектакль «Бродский. Изгнание» в театре Ленсовета

«Бродский. Изгнание» в театре Ленсовета посвящён и Бродскому, и Петербургу. С этим городом поэта связывало многое — друзья, первые творческие успехи, культура, которую он впитал. Он искренне любил свою страну, но его лишили гражданства и силой заставили отсюда уехать.

С одной стороны, перед нами документальная постановка, с другой — поэтический взгляд на человека, который потерял родину. Сегодня рассмотрим спектакль «Бродский. Изгнание» в театре имени Ленсовета, режиссёр Олег Леваков.

Иосиф Бродский — один из величайших людей XX века. Некоторые его считают последним большим поэтом в мире. Он родился в 1940 году, он прошёл через множество жизненных трудностей: преследование властей, принудительное лечение в психиатрической больнице, ссылки по тюрьмам, и при этом он не потерял любви к своей стране. Его стихи и эссе невероятно остроумные и при этом глубокие, поражаешься, насколько многогранно поэт смотрел на жизнь. В 1972 году его выгнали из страны. А в 1987 году Бродский был удостоен Нобелевской премии по литературе. Весь мир признал его гением, а родная страна сделала всё, чтобы вычеркнуть любую память о поэте.

Сюжет спектакля начинается как раз в 1972 году, в зале ожидания Ленинградского аэропорта — Бродский готовится к отъезду из СССР. Далее сюжет складывается из фрагментов из его поэтических произведений, включая поэму «Горбунов и Горчаков» и пьесу «Мрамор», которые мастерски переплетаются с реальными воспоминаниями поэта. На сцене появляются образы матери Бродского, возлюбленной Марианны Басмановой, Анны Ахматовой, и всё это сопровождается стихами, как написанными, так и переведёнными им. Получается интересный драматургический эффект. Реальная жизнь переплетается с поэзией, и мы как будто видим историю так, как ей видел Иосиф Бродский. Поэтому сюжета в привычном понимании здесь нет. Мы скорее пытаемся осмыслить жизнь поэта через его творчество.

Отдельно стоит отметить режиссуру спектакля «Бродский. Изгнание». Олег Леваков не ставил целью документально запечатлеть жизнь поэта. Так исполнитель его роли Марк Овчинников не стремится к внешнему сходству с поэтом. Вместо этого он сосредоточился на передаче его энергетики, характера и внутренних противоречий. Его герой — это не только поэт и изгнанник, но и ироничный, глубокий человек, который использовал поэзию как средство выражения своих мыслей и чувств. Благодаря его исполнению зритель ощущает всю многослойность образа Бродского: это человек, который даже не осознаёт, что стал символом эпохи.

Декорации спектакля минималистичны, сначала даже кажется, что попал на студенческую постановку. Здесь также декорации меняются на глазах зрителя: стол становится больничной койкой, торчащая труба — позорным столбом и т.п. Атмосфера создаётся за счёт звуков: зал аэропорта, стук печатной машинки, крики чаек. Но когда начинают играть песни «Утомлённое солнце» и «Ландыши», вспоминаешь, что ставил спектакль всё же не студент, есть в этом определённая ностальгия.

Правда попадаются и очевидные образы. Птицы, парящие над сценой — подчёркивают свободолюбивую натуру Бродского. Гул улетающего самолёта — неизбежный отъезд. Всё же на фоне глубокой поэзии подобные ходы смотрятся дёшево.

Но в остальном «Бродский. Изгнание» в Ленсовета — это интересный рассказ о жизни и судьбе личности на фоне глобальных мировых изменений. Каким бы талантливым ты ни был, никто не застрахован от катаклизмов, которые мы не можем контролировать. Отдельная победа спектакля в том, что на передний план выходит не Бродский-поэт, а Бродский-человек. Это не философ, который всё принимает как часть судьбы. Это обычный мужчина, который боится, переживает, любит, смеётся, страдает. Так зрителю проще ассоциировать себя с героем и понять личность, которую сегодня проходят во всех школах России.