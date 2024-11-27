Виолончель из ноги. Рецензия на спектакль «Многогранность. Формы тишины и пустоты» в Михайловском театре

Балет Начо Дуато «Многогранность. Формы тишины и пустоты» в Михайловском театре не типичен для хореографа. Его почерк можно описать, как красота без нарратива. Но здесь же у него появляется законченная сюжетная композиция, арки персонажей и понятные человеческие отношения. Главный герой — Иоганн Себастьян Бах, великий композитор, который сталкивается с вечными образами, которые вдохновляют творцов — любовью и смертью. Сегодня разберём балет «Многогранность. Формы тишины и пустоты», Михайловский театр , постановка Начо Дуато.

Значимую роль в постановке играют декорации и свет. Пространство сцены разделено минималистичными конструкциями, которые создают атмосферу барочной строгости, соответствующую музыке Баха. Но при этом строгость визуальную, она не сковывает движения танцоров. Табуреты, расставленные полукругом на сцене, создают образ оркестра, где танцовщики сами становятся инструментами. Это и есть главное решение Дуато.

Спектакль — образ «музыкальной палитры», которой пользуется великий Бах. Главный герой взаимодействует с артистами труппы, которые окружают его, как вдохновение творца. Спектакль смыслово поделён на несколько частей. Первая называется «Многогранность», Дуато использует хореографию и движения артистов, чтобы показать движение самой жизни. В массовых номерах танцоры словно становятся живыми нотами, которые двигаются из Космоса в душу композитора, а затем и на бумагу. В более камерных эпизодах с помощью прекрасной пластики тела артисты превращаются в клавиши и струны, на которых в прямом смысле играет главный герой. По сути мы видим настоящий музыкальный механизм, который создаёт творец.

Во второй части — «Формы тишины и пустоты» — сцена превращается во внутренний мир творца во время покоя. Здесь композиция становится более абстрактной и мрачной, отражая диалог Композитора со Смертью и Любовью. Танец становится трагичным, он подчеркивает тему преходящей жизни и вечного искусства. На сцене идёт борьба в душе героя, где Композитор оказывается между двумя силами — музыкой, которая символизирует страсть к жизни, и смертью, воплощающей конец, неизбежность ухода. Этот дуализм придаёт балету глубину, где конфликт становится и хаосом, и необходимым условием для существования творца.

Актерское исполнение здесь заслуживает особого внимания. Главные роли Композитора, Смерти и Женщины танцоры исполняют с невероятной пластичностью, придавая персонажам объемность и эмоциональную наполненность. В одном из самых запоминающихся эпизодов Композитор буквально «играет» на танцовщице, чья поза похожа на виолончель. Здесь ты удивляешься, какую высокую технику и знание возможностей человеческого тела демонстрирует Начо Дуато. Другая запоминающаяся сцена — с тремя парами дуэлянтов, где актёры показывают чудеса синхронных движений.

Конечно, спектакль о композиторе был бы невозможен без музыки. Дуато настоял на том, чтобы спектакль сопровождался живой музыкой, и это невероятно усиливает мощь «Многогранности…». Особенно в эпизодах, когда композитор «играет» на артистах.

В финале балет приобретает элементы трагедии. Когда Смерть, одержавшая победу, покидает сцену, артисты начинают подниматься по витой лестнице, символизируя движение к небесам, к вечности, к бессмертию искусства. Этот образ подчеркивает идею, что жизнь проходит, а истинное искусство — бессмертно. Композитор умер, но его музыка живёт. Бах жил в XVIII веке, но его музыку до сих пор проходят в школах.

«Многогранность. Формы тишины и пустоты» в Михайловском театре захватывает эмоциональностью и невероятно красивой хореографией. В спектакле Начо Дуато, как в хорошей картине, нет ненужной краски. От декораций и света до актёрского исполнения — всё служит раскрытию идеи о преходящем и вечном, о жизни и смерти, о красоте этого мира и тяжести ухода. И, конечно же, этот балет — дань уважения великому композитору, философское размышление о судьбе творца, чьё искусство неподвластно времени.