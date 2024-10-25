Убийство ради красоты. Рецензия на мюзикл «Парфюмер» в ЛДМ в Санкт-Петербурге

Да, это тот самый «Парфюмер», которого вы видели в фильме. Наверное, сложно представить, как он может выглядеть в другой форме и другими артистами, однако порой полезно вот так раздвигать собственные границы. Спектакль «Парфюмер» в театре LDM по одноимённому роману Патрика Зюскинда здесь выполнен в жанре мюзикла. Создатели хотят погрузить зрителей в атмосферу того времени, наполненного ароматами, красивыми женщинами и жестокими нравами. А удалось ли им это, давайте разбираться. Мюзикл «Парфюмер», театр LDM , режиссёр Ирина Афанасьева.

Сюжет романа разворачивается в XVIII веке. Главный герой — Жан-Батист Гренуй, человек с уникальным обонянием, но лишённый какой-либо эмпатии и любви. Родившийся в нищете, он рано осознаёт свою изоляцию, поэтому всего себя направляет в одну идею — создать неповторимый аромат, который сможет вызвать у людей чувство любви и поклонения. Чтобы создать что-то прекрасное, он решает уничтожить что-то прекрасное. Герой начинает убивать красивых девушек, чтобы собрать их запах. Этот мрачный сюжет не только поднимает интересные вопросы о морали, но и исследует природу любви и жертвенности.

Музыкальный спектакль «Парфюмер» на новой сцене театра ЛДМ использует интересные режиссёрские ходы. Одной из главных особенностей — использование специально разработанных ароматов, созданных в партнёрстве с брендом KS Parfume. Эти ароматы сопровождают каждую сцену и погружают зрителей в уникальный мир, где можно ощутить запахи полей лаванды или бергамота, смешанного с мускусом в мастерской Балдини. Решение позволяет полностью погрузиться в мир Европы того времени. Правда, аллергикам стоит быть осторожными, стоит проконсультироваться с создателями перед покупкой билетов.

Актёры «Парфюмера» в ЛДМ обладают действительно выдающимся вокалом. Андрей Носков в роли Жана-Батиста отлично передаёт образ гениального и одержимого Гренуя, а Софья Рождественская через танец воплощает как образы женщин, так и сам образ ароматов, которые герой создаёт по ходу спектакля. Пластика актёров наполняет каждую сцену жизнью и эмоцией, за этим очень интересно наблюдать.

Отдельно стоит отметить техническую сторону постановки. В спектакле задействовано более 50 мультимедийных локаций, которые меняются в реальном времени, погружая зрителей в атмосферу Европы XVIII века. Грязные рынки, парижские улочки и мастерские парфюмеров оживают на сцене благодаря впечатляющим декорациям и современным технологиям.

Многочисленные отзывы о мюзикле «Парфюмер» ЛДМ говорят о том, что спектакль понравился как опытным театралам, так и менее искушённым зрителям. Все отмечают интересное решение с запахами и динамичную смену сцен благодаря мультимедийным декорациям. Вместе с захватывающим сюжетом и отличной актёрской игрой спектакль не отпускает до финальных аплодисментов. Даже учитывая то, что вы знаете сюжет и концовку. Коллектив театра смог внести свою трактовку в известную историю. Продолжительность «Парфюмера» в ЛДМ — чуть больше двух часов. Это вполне комфортное время, за которое тело не устаёт, а внимание не сбивается.

Но две главных причины, почему спектакль интересен, не умаляя тех заслуг, которые я описал выше, «Парфюмер» в ЛДМ смог интересно соединить литературу и театр. В книге, которая не планировалась к инсценировке, они выделили все основные события, ничего кардинально не вырезав. Также они умело соединили историю с музыкой, часть истории рассказывается через песни, и это сделано грамотно и уместно. Поэтому если вам интересно, как можно по-новому рассказать историю, которую практически все знают — сходите на мюзикл «Парфюмер» в СПб в театре LDM. Вас ждёт яркий сюжет и интересный эффект сцены, который придаёт истории особую магию.