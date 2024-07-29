Меню
Киноафиша Рецензии Театральные рецензии Убийства и Сальвадор Дали. Рецензия на спектакль «Аида» Новосибирском театре оперы и балета

29 июля 2024 07:08
Если вы попросите у любого оперного певца или певицы сказать свою роль мечты, в подборке каждого однозначно будет опера Джузеппе Верди. Он как Шекспир в драматическом театре. Для многих, кстати, мечта всю жизнь остаётся мечтой, но артисты Новосибирского театра НОВАТ теперь могут гордиться этим спектаклем в личном портфолио. Вячеслав Стародубцев представил здесь свою версию «Аиды».

Сюжет оперы «Аида»

История трагична и пафосна. Эфиопская принцесса Аида видит, как её страну захватывают египтяне. Вчерашняя правительница становится рабыней, но, неожиданно, влюбляется в собственного захватчика — военачальника Радамеса. И чувство взаимно. Эта связь преступна, однако они решают вместе сбежать в Эфиопию, чтобы быть вместе. Но получится ли у них сделать это в тайне?

Почему «fashion-опера»?

Интересно, что при таком архаическом сюжете режиссёр Стародубцев называет свой спектакль «fashion-оперой» или «спектаклем-дефиле». Есть мнение, связано это с тем, как много внимания он уделил проходкам героев. Их довольно много, они действительно напоминают показы модных домов, особенно в связи с костюмами и макияжем. Но давайте честно — наличие костюмов и обученных ходить актёров всё же мало, чтобы говорить о «новом жанре». Тут скорее маркетинговый ход — вероятность, что сонный муж после работы согласится пойти на «fashion-оперу» выше, чем просто на оперу. Ладно, ядовитая критика окончена, давайте по существу.

Особенности постановки или декорации в стиле Дали

Помимо действительно красивых костюмов поражают декорации. Художник Жанна Усачёва создала гиганстких слонов с картин Сальвадора Дали — действительно вау! Эти костлявые твари пугают весь спектакль, особенно в полутёмные эпизоды, когда их ноги напоминают пауков. Слон изображает образ осознанного сновидения, Дали придумал его в картине «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», и затем часто вставлял в другие полотна.

Но здесь слоны изображают скорее кошмар, из которого герои не могут вырваться. Весь мир против них, любой их шаг может привести к страшной смерти. При том что внешне действие происходит среди прекрасных костюмов и красивых актёров, чинно шагающих по сцене. Интересный контрапункт.

Другая особенность постановки — эклектика. Визуал дополняет древнеегипетская экзотика и видеопроекция с компьютерной графикой. Это в целом можно назвать почерком Владимира Стародубцева.

Актёры

Но что мы всё про визуал, мы же оперу послушать пришли. Вокальный ансамбль трех главных героев — Радамеса (Михаил Агафонов), Амнерис (Агунда Кулаева) и Аиды (Вероника Джиоева) — отлично сыгран. Как вокал, так и актерская игра не вызывают вопросов. А тот масштаб, который их окружает, вполне достоин пафоса Верди. На сцену буквально выходит египетская армия и толпы жрецов. Финальная же сцена сделана совсем натуралистично, что кстати идёт только в плюс.

Общее впечатление

Кроме мелких подколов в начале рецензии, в постановке особо нет мест, к которым хотелось бы прицепиться. Общее впечатление от грандиозности происходящего на сцене крайне радует. При этом всё работает на главную идею режиссёра. Любовь — это свет внутри кошмара. В мире, из которого хочется сбежать, где тебя окружают зомби-марионетки, и кажется, что вокруг одно сплошное отчаяние, только это чувство даёт мотивацию жить дальше. Но финал трагичен. Он как будто задаёт вопрос — стоит ли жить без любви или умереть любя? Пафосно, но оперу такая проблематика только красит.

«Аида» в театре НОВАТ принята очень тепло, зрительский рейтинг положительный. Здесь каждый получит своё. Фанат оперы насладится вокалом. Любитель вгрызаться в глубину сможет переварить идеи, заложенные режиссёром. А далёкий от жанра человек просто будет любоваться гигантскими слонами.

Фото: pexels
Илья Голубев
