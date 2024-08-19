Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии Театральные рецензии Убить мать ради денег. Рецензия на спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом»

Убить мать ради денег. Рецензия на спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом»

19 августа 2024 06:31
Убить мать ради денег. Рецензия на спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом»

«Господа Головлёвы» Михаила Салтыкова-Щедрина выделяются из его творчества. Читать другие его книги невероятно смешно, потому что они как будто написаны вчера. Но в «Головлёвы» выделяются. В них много боли и жути, они рассказывают, возможно, самый страшный сюжет — распри внутри семьи. Давайте рассмотрим спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Федотов.

В центре сюжета семья помещиков Головлёвых. Мать Арина Петровна привела дела к процветанию: земля увеличивается, капитал растёт. Но женщине не повезло с семьёй. Муж — пьяница и раздолбай, старший сын такой же, младший сын апатичный и бесхребетный, а единственная дочь родила и одна воспитывает двух дочерей. Только средний сын Порфирий по кличке Иудушка подаёт надежды, но в реальности у него одна цель — стать единоличным владельцем денег. Герой пользуется обаянием, чтобы втереться в доверие к матери. Теперь он готовит план, чтобы поодиночке расправиться со всеми родственниками и завладеть имением. Это краткое содержание «Головлёвых» без спойлеров.

Сергей Федотов не стал переводить сюжет в современность, поэтому декорации сделаны в виде русской избы. Выглядит всё очень красиво — массивная дубовая мебель, широкие стулья, лестница, уходящая на второй этаж. Костюмы героев также отвечают эпохе. Если вы любите исторические спектакли с интересным сюжетом — «Головлёвы» вам понравятся.

Сюжет как будто взят из сводок региональных новостей. Почему-то суды между родственниками уже воспринимаются как что-то естественное, думаю, в вашем ближнем кругу было одно такое событие. От этого действие бьёт больнее. Трагедию семьи запускает материнская любовь. Арина Петровна всю жизнь тянула семью, её муж-придурок только и делал, что пил и изменял. Дети тоже не получились, нет никакой опоры. И эта могучая умная женщина настолько тоскует по ласке, что пара добрых слов от Порфирия растапливает её сердце.

Этого хватает Иудушке, чтобы начать громить оппонентов. Да, не братьев и сестёр, а оппонентов. Он видит слабые точки людей и умело по ним бьёт, так что те не замечают, как Порфирий их уничтожает. Старшего брата заставляет подписать отказ от наследства, часть имения младшего брата прибирает к рукам, собственных детей отстраняет от наследства. Кажется, что у героя есть гениальный злобный план.

Исполнитель роли Иудушки Анатолий Григорьев интересно подаёт образ персонажа. Внешность актёра отлично подходит под образ хитрого подонка, поэтому ты ждёшь развязки — что же задумал этот герой?

Но в реальности поступки Иудушки не имеют никакого смысла. Зритель в какой-то момент перестаёт понимать, а зачем ему деньги? Даже не говорим о каком-то созидании. Ладно бы Иудушка хотя бы укатил в Дубай и зажил жизнью нового русского, но нет! Он буквально лежит на деньгах, ему важен сам факт обладания, поэтому, получив в итоге всё имение, герой не знает, что делать, и тихо спивается. Это так грустно и так смешно. Нет в нашей ментальности предприимчивости. Получив капитал, мы спускаем его на развлечения или трясёмся, чтобы никто не украл.

В итоге в погоне за имением Порфирий убивает всю свою семью, своих детей и племянников. Женился он не по любви. Женщина должна не отвлекать, приходить только для удовлетворения плотских потребностей и тут же сбегать. Получив всё, став властелином имения Головлёво, Иудушка потерял смысл жизни. Многие зрительские отзывы на «Головлёвых» сравнивают персонажа с кризис-менеджерами, но это совсем неверно. Афера Иудушки стала возможна только благодаря тому, что его конкуренты были слабы, а мама доверилась из-за любви. В равных условиях, с умными конкурентами, герой бы ничего не добился. И актёры отлично показывают бессмысленность победы Порфирия, а режиссёр в финальной мизансцене буквально помещает героя в ад, рядом с теми, кого он погубил.

Фото: pexels
Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше