Убить мать ради денег. Рецензия на спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом»

«Господа Головлёвы» Михаила Салтыкова-Щедрина выделяются из его творчества. Читать другие его книги невероятно смешно, потому что они как будто написаны вчера. Но в «Головлёвы» выделяются. В них много боли и жути, они рассказывают, возможно, самый страшный сюжет — распри внутри семьи. Давайте рассмотрим спектакль «Головлёвы» в театре «Старый дом» в Новосибирске , режиссёр Сергей Федотов.

В центре сюжета семья помещиков Головлёвых. Мать Арина Петровна привела дела к процветанию: земля увеличивается, капитал растёт. Но женщине не повезло с семьёй. Муж — пьяница и раздолбай, старший сын такой же, младший сын апатичный и бесхребетный, а единственная дочь родила и одна воспитывает двух дочерей. Только средний сын Порфирий по кличке Иудушка подаёт надежды, но в реальности у него одна цель — стать единоличным владельцем денег. Герой пользуется обаянием, чтобы втереться в доверие к матери. Теперь он готовит план, чтобы поодиночке расправиться со всеми родственниками и завладеть имением. Это краткое содержание «Головлёвых» без спойлеров.

Сергей Федотов не стал переводить сюжет в современность, поэтому декорации сделаны в виде русской избы. Выглядит всё очень красиво — массивная дубовая мебель, широкие стулья, лестница, уходящая на второй этаж. Костюмы героев также отвечают эпохе. Если вы любите исторические спектакли с интересным сюжетом — «Головлёвы» вам понравятся.

Сюжет как будто взят из сводок региональных новостей. Почему-то суды между родственниками уже воспринимаются как что-то естественное, думаю, в вашем ближнем кругу было одно такое событие. От этого действие бьёт больнее. Трагедию семьи запускает материнская любовь. Арина Петровна всю жизнь тянула семью, её муж-придурок только и делал, что пил и изменял. Дети тоже не получились, нет никакой опоры. И эта могучая умная женщина настолько тоскует по ласке, что пара добрых слов от Порфирия растапливает её сердце.

Этого хватает Иудушке, чтобы начать громить оппонентов. Да, не братьев и сестёр, а оппонентов. Он видит слабые точки людей и умело по ним бьёт, так что те не замечают, как Порфирий их уничтожает. Старшего брата заставляет подписать отказ от наследства, часть имения младшего брата прибирает к рукам, собственных детей отстраняет от наследства. Кажется, что у героя есть гениальный злобный план.

Исполнитель роли Иудушки Анатолий Григорьев интересно подаёт образ персонажа. Внешность актёра отлично подходит под образ хитрого подонка, поэтому ты ждёшь развязки — что же задумал этот герой?

Но в реальности поступки Иудушки не имеют никакого смысла. Зритель в какой-то момент перестаёт понимать, а зачем ему деньги? Даже не говорим о каком-то созидании. Ладно бы Иудушка хотя бы укатил в Дубай и зажил жизнью нового русского, но нет! Он буквально лежит на деньгах, ему важен сам факт обладания, поэтому, получив в итоге всё имение, герой не знает, что делать, и тихо спивается. Это так грустно и так смешно. Нет в нашей ментальности предприимчивости. Получив капитал, мы спускаем его на развлечения или трясёмся, чтобы никто не украл.

В итоге в погоне за имением Порфирий убивает всю свою семью, своих детей и племянников. Женился он не по любви. Женщина должна не отвлекать, приходить только для удовлетворения плотских потребностей и тут же сбегать. Получив всё, став властелином имения Головлёво, Иудушка потерял смысл жизни. Многие зрительские отзывы на «Головлёвых» сравнивают персонажа с кризис-менеджерами, но это совсем неверно. Афера Иудушки стала возможна только благодаря тому, что его конкуренты были слабы, а мама доверилась из-за любви. В равных условиях, с умными конкурентами, герой бы ничего не добился. И актёры отлично показывают бессмысленность победы Порфирия, а режиссёр в финальной мизансцене буквально помещает героя в ад, рядом с теми, кого он погубил.