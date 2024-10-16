Ты недостоин счастья. Рецензия на спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» в Александринском театре

Меню
16 октября 2024 10:00
Спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» в Александринке невероятно сочетает разные эстетики. С одной стороны, он явно отсылает к великому «Маскараду» Всеволода Мейерхольда, с другой — использует все современные технические элементы. Поэтому крайне интересно смотреть, как люди в костюмах XIX века играют на фоне проекций и светящихся панелей. Классику здесь подают стильно, поэтому будет интересно и театралам, и молодым людям, которым произведения школьной литературы кажутся чем-то скучным. Сегодня рассмотрим спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего», Александринский театр, режиссёр Валерий Фокин.  

Главный герой — уже давно не молодой дворянин Арбенин. Он случайно встречает на балу молодого князя Звездича, который находится в беде — ему нечем платить за карточный долг, если он не расплатится, его честь будет уничтожена. Арбенин, как бывший профессиональный шулер, отыгрывает все деньги, которые его новый друг проиграл. Он рассказывает Звездичу о своей прошлой жизни, когда он обманывал людей и совращал чужих жён и искренне отговаривает его от этого пути. Сейчас Арбенин в браке с молодой красавецей и того же желает новому другу. Герой не знает, что именно дружба со Звездичем уничтожит его идиллию.

Режиссёр Валерий Фокин в своём творчестве всегда отличался глубоким вниманием к истории театра и мастерством в восстановлении классических произведений. Его постановка «Маскарад. Воспоминания будущего» — это не просто театральная реконструкция, это диалог с прошлым, где Лермонтов и Мейерхольд обретают новую жизнь в сегодняшнем дне. Поэтому здесь и присутствует такая эклектика, режиссёр использует элементы театральной археологии, восстанавливая сценические образы и декорации столетней давности, что позволяет окунуться в мир ушедшей эпохи. При этом Фокин бережно соотносит историю с современностью, из-за чего кажется, что две эпохи находятся в диалоге.

Одной из главных составляющих успеха спектакля является игра актёров. Особенно стоит отметить Петра Семака в роли Арбенина, который невероятно играет трагедию человека, который встречается с кармической ответственностью. Его Арбенин не привязан ни к XIX веку, ни к XXI, он фигура вне времени. Ведь человек всегда испытывал и испытывает похожие эмоции и чувства — любовь, гнев, страх, вожделение. И во все века он творил из-за них как великие дела, так и отвратительные поступки. Семак играет загнанного человека, который постепенно понимает, что ему придётся выстрадать своё право жить дальше. Судьба не простит ему прошлого без жертвы.

Не менее важным элементом постановки становится сценография, разработанная Семёном Пастухом, и костюмы, созданные по эскизам Александра Головина. Во многом они создают атмосферу прошлого, которая удачно ложится на задумку режиссёра. Поэтому театральное пространство, стилизованные костюмы и великолепная музыка работают на создание уникальной атмосферы, которая погружает зрителя в глубокие размышления о времени и переменах, которые произошли с людьми за почти 200 лет. Или не произошли.

Впечатления от соединения эклектик невероятное. Здесь это сделано не ради вау-эффекта, а потому что Фокин не обслуживает текст, а использует его, чтобы раскрыть современные проблемы. Сегодня ставить классику в чистом виде странно — мы уже давно другие люди, мы никакие не князи и не графы. Поэтому Фокин предлагает вам не концентрироваться на этом, смотрите не за дворянином Арбениным, а за мужчиной, который хочет встретить старость в счастливом браке, а ему не дают этого сделать. Так конфликт между персонажами становится ближе нам.

Отзывы о «Маскараде. Воспоминаниях будущего» в Александринском театре подтверждают, что, несмотря на технические элементы и совмещение разных эстетик, спектакль цепляет за живое. Ты не только удивляешься масштабу фантазии постановщика, но и сопереживаешь людям на сцене. И это главное — если театральный эксперимент не хочет или не может достучаться до души человека, то это просто бесполезные финты ушами.

Илья Голубев
