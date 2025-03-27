Танец традиций и мифов: рецензия на спектакль «Берегиня» в Омском Пятом театре

Баллада, рассказанная языком танца: «Берегиня» одна из самых ярких премьер Омского «Пятого театра» за последние годы. Артисты: поют и танцуют. Зрители: смеются и плачут. Удивительная магия обмена эмоциями.

В театральном сезоне 2022 года Омский Пятый театр, который славится своей любовью к поискам новых форматов, пошел на очередной эксперимент: пластический спектакль, где все артисты еще и поют. Так родилась «Берегиня».

Предыстория рождения «Берегини» на сцене Пятого театра

Игорь Григурко — режиссер спектакля — начинал свой путь в Омске, а после работал с театрами Москвы и Санкт-Петербурга.

За семнадцать лет до премьеры в «Пятом» он уже создавал постановку о мифической праматери: это был моноспектакль, единственную роль в котором исполняла актриса и певица Людмила Глухова. Ее памяти режиссер посвятил свою Берегиню.

Этнические мотивы в спектакле

Полотно спектакля соткано из легенд и сказаний.

Берегиня — героиня восточнославянской мифологии. Она хранительница очага, рождения и обновления. В ее силах сохранять баланс природы и всего живого.

За полтора часа спектакля на сцене пролетает целая жизнь молодой девушки, которой суждено стать берегиней. Танец за танцем мы видим обряды и традиции: гадания на суженого, горелки во время празднования дня Ивана Купалы, свадьбу и похороны.

Спектакль наполнен самыми разными эмоциями, которые плавно перетекают в друг друга, словно сама душа кружится в танце вместе с артистами.

Музыка и танец в постановке «Берегиня»

Актерам Пятого театра, которые задействованы в постановке пришлось не только вжиться в роли, но и освоить множество новых навыков. Игорь Григурко был очень требователен к чистоте исполнения танцев: в театральном мире он известен, как режиссер по пластике.

Часами артисты оттачивали движения на репетициях: учились стоять на руках, делать сложные поддержки и прыжки. По их ощущениям за время репетиций они стали намного сильнее физически, а еще иначе стали смотреть на командную работу. Берегиня их сплотила.

Параллельно с репетициями сложных хореографических номеров артисты занимались поиском нового звучания своих голосов: принципиально важным для режиссера было, чтобы каждый герой этой истории пел.

Главную вокальную партию и роль Берегини-матери на протяжении всего спектакля исполняет Евгения Амарцева — фольклорист, руководитель этнического ансамбля KANVA. Она же учила актеров тонкостям и специфике звучания народных песен.

Музыка — отдельное “действующее лицо” постановки. За аранжировками Григурко обратился к композиторам из Улан-Удэ — Анастасии Дружининой и Юрию Бонзарову — с которыми уже работал над другими проектами. Спектакль звучит народными инструментами, но в современной обработке: варган и гусли отлично “спелись” с синтезатором.

Двадцать композиций, двадцать танцев, двадцать ключевых эпизодов жизни.

Облик спектакля: костюмы и декорации

По древним преданиям Берегиня обитала у берегов. Потому на сцене, у самой кромки, разлилась река: по ней купальщицы пускают обрядовые венки, в ней же стирают одежду. Вода — один из символов жизни.

Премьера была под угрозой: декорации хоть и просты внешне, но требовали долгих часов кропотливой работы. Потому Игорь Григурко сам помогал оформителям плести косы-макраме, которые, словно лианы свисают “с небес” сцены, а в финале срастаются в древо, под кроной которого продолжается жизнь героев.

На этих косах огромная ответственность: они держат качели, на которых над сценой летают артисты. А еще прыгают с одной на друга, словно цирковые артисты. Выглядит это очень эффектно, а в исполнении требует бесстрашия.

Во время репетиций на сцене всегда была кукла-оберег, которую режиссер ставил в укромное место: так он старался защитить актеров от травм во время исполнения сложных трюков.

Костюмы для спектакля разработала Анна Долганева — дизайнер из Омска и создательница собственного бренда одежды.

Работая над эскизами Анна и ее команда обращались к историческим источникам: персонажи постановки живут во времена перехода от язычества к христианству.

В этом творческом поиске выбор пал на стиль с современным названием гранж: натуральные материалы без идеальных выкроек будто бы только что изъятые со дна бабушкиного чемодана. Для хореографического спектакля основополагающим моментом является эффектность и комфортность в костюме для артистов. Цветовая палитра спектакля указывает на смыслы каждой сцены: белый — свет, красный — любовь, черный — горе.

В постановке нет монологов, но благодаря проработанным деталям история понятна без слов.

Что говорят зрители о постановке «Берегиня» в Пятом театре

Уже несколько сезонов «Берегиня» живет на сцене театра. Несмотря на всю сложность для артистов, они очень рады, что могут играть его снова и снова.

Однако успех постановки определяет любовь зрителей. Каждый показ — аншлаг. Многие ходят на этот спектакль несколько раз, рекомендуют его друзьям и знакомым, приводят детей и родителей.

В финале к сцене несут десятки букетов, а социальные сети театра пополняются сотнями слов благодарности: Берегиня трогает струны души и подсознания, которые были вшиты в нас на генетическом уровне. Смех, слезы, восторг и чистота театрального искусства.