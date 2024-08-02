Там ирландский дух, там Русью пахнет. Рецензия на спектакль «Калека с Инишмаана» в театре «Старый дом»

У Сергея Фёдорова свой стиль для пьес Мартина МакДонаха. Спектакли всегда с выстроенными декорациями, будь то бар или комната, общая цветовая гамма близится к грязно-коричневому, актёры играют на надрыве. Получается ирландская чернуха, но с юмором. И, что важно, надеждой, каким-никаким светом, пусть и неочевидным. Поэтому чернуха Фёдорова, это довольно часто смотрибельная чернуха, чернуха с отсылками к Библии и русскому духу. Сегодня рассмотрим спектакль «Калека с Инишмаана» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Фёдоров.

Краткое содержание пьесы «Калека с Инишмаана» без спойлеров. Главный герой — молодой калека Билли. Он умён, но наивен и добр, что мешает ему выживать на острове Инишмаане, который населён быдлом, распутными девицами и похотливыми священниками. Все издеваются над Билли за то, что его родители хотели утопить героя, потому что он родился уродом. В один день на остров приезжает делегация киношников из Голливуда — они ищут актёров для фильма об ирландских рыбаках. Все бросаются на кастинг, но, неожиданно роль предлагают только одному человеку — Билли. Калека получает шанс наконец-то расстаться с теми, кто постоянно над ним издевается, уехать в Америку и зажить роскошной жизнью. Но через какое-то время герой начинает тосковать по родному Инишмаану и думает, а не вернуться ли обратно?

Завязка максимально близка русскому человеку. Если вы, как и я, выросли в небольшом городе, слово «столица» для вас не пустой звук. Моя школа была мини-филиалом Инишмана, где совершенно разные социальные классы роднила одна мечта — уехать, сбежать, в Москву/Петербург! У многих не получилось, но те, кто таки сбежал, вызывали у пораженцев зависть и ненависть. А уж если выскочке не удалось там закрепиться, у-у-у, это позорное клеймо на всю жизнь. В «Калеке с Инишмана» Макдонах и Фёдоров показали проблемы не ирландцев, а всех людей — мечты о мифической стране, где всё хорошо, прозябание в этих ложных идеях, вместо того, чтобы что-то изменить.

Потому что «страны, где всем хорошо» не существует. Билли съездил в Америку и понял, что она не для него. Он тоскует по Инишмаану, убогому, бедному Инишмаану, где все над ним издеваются. Но зато на родине его знают, на родине есть тётки, единственные люди, которые хорошо к нему относятся, поэтому странный выбор Билли постепенно обретает смысл.

Но первое недоумение по этому поводу режиссёр усиливает декорациями. Мы видим убогий бар из тёмно-бурого дерева, точно такую же грязную комнату, создаётся ощущение полной безнадёжной нищеты. И зачем сюда возвращаться? Ответ получается неочевидным — почему-то тоску по родине не могут унять даже деньги и слава. Здесь ирландское ощущение жизни близко нашему.

Актёры в постановке «Калека из Инишмаана» исполняют роли жирными мазками. Если вы привыкли к натуральной игре, нужно адаптироваться. Порой на это тяжело смотреть, особенно на убогие попытки разговаривать от главного героя. Он корчит лицо, выдавливает слова, заикается и как будто постоянно сдерживает слёзы. Но работа со словом здесь важна, такой игрой команда спектакля «Калека с Инишмаана» не рассказывают историю, а дают тексту второе дно. Опять же, если вы из небольшого города, этих персонажей вы знаете — местный царёк, самый крутой гопник, девушка, умеющая ставить быдло под каблук. Здесь они не просто люди. Каждая роль показывает определённый способ выживать в убогом мире острова, эти идеи каждый актёр включает в свои реплики. И по списку персонажей, оставшихся в конце в живых, можно сделать вывод, чей способ действеннее.

Финал неоднозначен. Он, безусловно, трагичен, однако в последней сцене актеры танцуют весёлый ирландский Riverdance. Здесь вопрос — хотел ли режиссёр таким образом создать атмосферу надежды, позитива даже в такой неприятной среде. Или же логика проще: «Пьеса ирландская, танец тоже ирландский». Тут пусть каждый решит сам.

Режиссёр Сергей Фёдоров создал атмосферу, в которой отчаяние и безнадёга и пугают, и вызывают смех. Зрители смеются над священником, который лапает прихожан и замирают на монологах калеки Билли. Текст даёт публике guilty pleasure смеяться над мерзостями, что в обычной жизни не особо поощряется. Возможно, с этим связана такая популярность МакДонаха в России — он мотивирует вылезти из болота или, наоборот, выпустить пар и вернуться в него.

Кстати, читайте также мою рецензию на другой спектакль Федотова по МакДонаху — «Сиротливый запад».