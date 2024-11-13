Свиньи-олигархи захватывают Россию. Рецензия на спектакль «Скотный двор» в театре Модерн

Спектакль «Скотный двор» в Театре Модерн в Москве однозначно стоит посмотреть, потому что этот текст редко появляется на сцене. Если книги Оруэлла и появляются на сцене, то «1984», хотя «Скотный двор» — такой же бестселлер автора. Здесь разбираются качества человека, которые привели ко всем страшным событиям прошлого века — жажда власти и революции. Получив хотя бы призрачное превосходство над другим, люди уже не считают другого за человека. Только мы видим не людей, а зверей. Такая, казалось бы, странная форма показывает, как недалеко мы эволюционировали. Сегодня разберём постановку Юрия Грымова «Скотный двор» в театре Модерн .

На ферме мистера Джонса случается революция. Домашние животные поднимают восстание, сбрасывают власть людей и становятся независимой коммуной. Все отмечают образовавшиеся свободу, равенство и братство, однако всё быстро меняется. Власть постепенно захватывают свиньи. Они устанавливают свои жестокие правила, скоро все революционеры превращаются в слепо подчиняющуюся массу. Забавная завязка — независимая коммуна зверей — становится антиутопией, где одни правят, другие существуют в рабском положении, кто-то даже умирает во имя абстрактных фраз о свободе. Но самое страшное впереди — свиньи начинают делить власть.

Режиссёр Юрий Грымов любит играть со светом. Возможно, сказывается опыт кинорежиссёра и кинематографического подхода к спектаклям. В спектакле «Скотный двор» в Театре «Модерн» зритель видит полутёмную сцену. Оно создаёт образ того, что случилось страшное, непоправимое — нарушился мировой порядок. Весь спектакль освещение выхватывает из полутьмы персонажей — то прожекторами, то бледным тусклым светом. Сцена никогда не освещена полностью.

Режиссёр нагоняет жути. Есть простые способы — фермера сажают в клетку и открыто издеваются над ним. Есть и посложнее. Так запомнились контрапункты, когда в самые страшные моменты играли Led Zeppelin. Также на образ играют костюмы. Актёры, исполняющие свиней, одеты в одутловатые тела, носят бакенбарды и занимают собой почти всё пространство сцены. Они похожи на стереотипных олигархов. На их фоне остальные животные — куры, лошади, овцы — выглядят мелко и жалко. Они слабее на физическом уровне, у них с самого начала нет шансов что-либо изменить.

Что касается игры в «Скотном дворе», актёры театра «Модерн» развивают идеи режиссёра. Самое главное — они не играют зверей. Роли животных номинальны. Это люди, причём с узнаваемыми типажами — диссидент, искренне верующий в революцию, идиот без критического мышления. Такое решение позволяет Грымову реализовать свою главную мысль, о которой он говорил во всех интервью: режиссёр против любых революций. Только постепенное эволюционное развитие может привести к достойному результату. Иначе равенство быстро перетекает в диктатуру.

Сценография с одной стороны показывает грязный скотный двор, с другой — пепелище после революции. Мелькали отзывы о спектакле «Скотный двор» в Модерне о том, что декорации напоминают фильм Германа «Трудно быть Богом». Эта грязь и физичность во всём может не понравиться тем, кто в театре любит изящество. Здесь оно есть только в актрисах. Свиньи — жирные, потные, с мерзкой щетиной. Декорации — грязные. Игра — на надрыве связок. Всё вызывает отвращение, в этом возникает эстетика. Революция омерзительна. Люди, творящие революцию, омерзительны. Люди, обманывающие вчерашних друзей, вызывают тошноту. Это интересно играет на контрасте с лозунгами свиней о том, что двор стал жить лучше, и вот-вот уже не за горами райская жизнь.

На премьеру спектакля «Скотный двор» в «Модерне» однозначно стоит сходить, потому что это интересное воплощение редкого в театре текста. Правда, нужно быть готовым впитывать не самые приятные мысли. Как светлые идеи падают под алчностью низких людей. Как лучшие люди становятся жертвами пропаганды и гибнут во имя бредовых целей. Как идиоты верят всему, что им говорят, и только продвигают власть тиранов.