Свести мужа с проституткой. Рецензия на спектакль «Тектоника чувств» в театре «Красный факел»

Современные пьесы — не лучший способ изучать нравы поколения, однако рабочий. Например, в XVIII веке были тексты о безумных поступках, битвах и даже романтичной смерти во имя любви, к началу XX века чувство стало трагическим — люди из-за него ломали жизни и страдали. Ближе к нашему времени появилась новая грань — страх любви, страх отказа, отказ от любви во имя ментальной безопасности. Но пьеса «Тектоника чувств» Эрика Эмманюэля Шмитта выводит конфликт на новый уровень — самонакручивание из-за любви. Когда человек уже твой, но ты не можешь расслабиться и наслаждаться жизнью. Сегодня рассмотрим спектакль «Тектоника чувств» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Режиссёр Сергей Чехов.

В центре внимания отношения Дианы и Ришара, история их любви, однако не всё так просто. Она богата, влиятельна, но несмотря на это крайне неуверенная в себе. Эту дыру помогает закрыть любовь Ришара, однако в какой-то момент Диана чувствует, что любовь мужчины слабеет. Она открыто заявляет, что из их жизни ушла страсть, надеясь, что мужчина её успокоит. Но вместо этого оказывается, что Ришар чувствует то же. Диана, которая привыкла контролировать ситуацию, впадает в бешенство и решает мстить. По плану она должна свести Ришара с проституткой, чтобы тот влюбился и женился, а затем испытал ту же боль, что и Диана. Но всё идёт не так.

Завязка, прямо скажем, безумна. Её стоит воспринимать не как реальное событие, а скорее как фантазию оскорблённой женщины. Ведь по сюжету Ришар не делает ничего плохого — не изменяет, не намекает на разрыв. То есть пациент скорее жив, чем мёртв, такие кризисы происходят в отношениях регулярно. Но самолюбие и гордыня Дианы захватывают её разум. Ришар по факту должен всегда её любить. Надуманная проблема запускает сюжет, который в итоге разрушает всё, что так легко можно было бы спасти.

Среди артистов театра «Красный факел» Екатерина Жирова идеально подходит на роль Дианы. Холодная красотка, которая за серьёзным взглядом прячет страх оказаться неинтересной и ненужной. Этим объясняется и достигаторство героини — победы как топливо для жизни. Когда одно перестаёт греть, резко необходимо новое. Поражение подобно смерти. Но её конфликт в том, что гордыня искажает реальную картину, в нейтральных эпизодах она видит оскорбление, и это сжигает девушку изнутри.

Ришар тоже не идеален. Он тоже имеет возможность спасти отношение, но не делает этого из усталости и лени. В плане исполнителя, на мой взгляд, произошёл не совсем удачный выбор. Нет претензий к игре Михаила Селезнёва, но его органика другая, у него слишком нежный образ. Ришар всё же прожжён жизнью, чтобы выжить в браке с Дианой нужно самому быть сильной личностью. На эту роль больше подошёл бы актёр Павел Поляков.

Вообще каждый персонаж — мама, проститутка Анка — живёт в мире надуманных проблем, которые со стороны вызывают удивление. Для подчёркивания этого абсурда режиссёр Сергей Чехов ввёл персонажа, которого нет у Шмитта — Рассказчика. По словам постановщика, это «тролль», который открыто подшучивает над твёрдолобостью героев.

Рассказчик помогает зрителю подняться над ситуацией. Ведь все проблемы героев в голове и их поступки невероятно нелепы. Трагедия персонажей становится комедией для зрителя, перед тобой уже не страдающие души, а бесящиеся с жиру богачи, которым не хватает ума просто сесть и поговорить. И то, как Сергей Чехов раздваивает действие — трагичный сюжет идёт параллельно с комичным — это главная победа спектакля.

Но режиссёр не издевается над персонажами. Их трагичность он выражает в сценографии — почти голая сцена, минимум декораций, бледный свет, костюмы актёров в чёрно-белой гамме. Холод и боль персонажей не наиграны. Другое дело, что они рукотворны, герои сами вырыли себе яму и упали в неё.

И таких историй много. Вы точно знаете людей, которым скучно в здоровых отношениях. Хотя инфополе всё больше просвещает людей на темы абьюза, созависимости, «красных флагов», почему-то размеренная личная жизнь многих не привлекает. Даже вызывает недоверие, ведь должен быть конфликт, нервотрёпки, токсичность. Это вызывает недоумение, но причина проста — скука, которая и вынуждает пару пожирать друг друга. Грустно и одновременно смешно. Отзывы на спектакль «Тектоника чувств» показывают, что зритель идею режиссёра понял.