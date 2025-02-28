Спектакль повторяющий судьбу произведения: рецензия на «Матренин двор» на сцене Театра Вахтангова

Как спектакль «Матренин двор» по Солженицыну преодолел цензуру, осуждение и отсутствие сцены, чтобы на долгие годы остаться в репертуаре Театра Вахтангова .

«Матренин двор» Солженицына: сложный путь к читателю и зрителю

«Матренин двор» — рассказ, которому суждено было стать вызовом эпохе. Написанный летом 1959 года, он таился в столе три года, прежде чем был опубликован в журнале «Новый мир».

В публикации отказывали потому, что текст не был идейно-выдержанным, не укладывался в рамки социалистического реализма: деревня беспросветна, крестьяне — слишком несчастны, а религиозные мотивы — вопиюще неуместны. Слишком не канонично для времени, где все должны быть довольны жизнью. Солженицына обвиняли в пессимизме, антисоветчине, намеренном очернительстве. «Новый мир» называли сточной канавой, а самого автора — носителем буржуазной пропаганды. Не было в тексте ни бодрых колхозников, ни передовиков производства, ни социалистических перспектив.

Долгие годы рассказ оставался под запретом, а после 1974 года был изъят из всех государственных библиотек. Лишь через пятнадцать лет страна смогла вновь прочесть «Матренин двор».

Сценическая судьба произведения оказалась схожей с литературной. В 1998 году Александра и Елена Михайловы (актеры, которые покинули сцену и посвятили себя сочинению и исполнению духовных авторских песен) решили преобразовать рассказ в спектакль. Александр создал сценическую редакцию текста Солженицына. Однако перенести историю на сцену оказалось сложнее — не было подходящего пространства. Артисты-скитальцы переходили с одной временной площадки на другую: оказывались то в Доме актера, то в театре «Глас». Каждый раз все заканчивалось ремонтом или внезапным закрытием очередного пристанища.

Все изменилось весной 2008 года. Домом для «Матрены» стал Малый зал Театра Вахтангова — камерное пространство, где у зрителей складывалось ощущение, что они действительно попали во двор старушки и подслушивают разговоры. Впервые за десять лет с момента рождения идеи спектакль обрел место в афише настоящего театра, а его исполнители — возможность играть, не опасаясь очередного выселения. Премьеру приурочили к 90-летию Александра Солженицына.

Особенность постановки «Матренин двор» в Театре Вахтангова

Перед тем, как состоялась премьера в Театре имени Вахтангова, драматургию инсценировке А. Михайлова добавил главный режиссер театра В. В. Иванов. Все, кто когда либо работал с Владимиром Владимировичем отмечают, что он улавливает тончайшие нити в характере героев и чутко относится к авторскому тексту.

Сначала может показаться, что на сцене обычная, тягучая, совсем не яркая жизнь — так оно и есть. В этом и была идея авторов — показать реальность такой, какой ее создал Солженицын.

На спектакле всего два героя: Матрена и Игнатич. Она — простая крестьянка, нищая, но светлая. Он — ее квартирант, бывший лагерник, учитель математики. Их мир ограничен несколькими предметами: старые доски, репродуктор, сундук-кровать, часы-ходики. В этом минимализме проходят каждый их день. Готовясь к роли Елена Михайлова вдохновлялась образом бабушки ее мужа Александра, которая была верующей деревенской женщиной, не с образованием в 4 класса, но очень мудрой. Часть реквизита постановки — платки, иконы, платье актрисы — вещи из дома этой женщины.

Наполняет пространство сцены и жизнь героев — слово. Оно звучит как откровение. История о женщине, которая всю жизнь работала, но не смогла накопить ничего, кроме правды. Она была незаметной, но Игнатич слушал ее и слышал — он делает все, чтобы слово ее дошло до других.

А кто же он? Всего лишь бывший заключенный и простой учитель? Игнатич не так уж и прост: он скрывает рукописи своего романа. Он способен замечать, видеть и чувствовать то, что другие предпочтут игнорировать. Многие видят в этом герое образ самого Солженицына, скрывающегося под маской персонажа. Эта постановка не дает зрителю ответов, а порождает множество вопросов для размышлений: о жизни, о правде, о людях.

«Матренин двор» в Театре Вахтангова сегодня

13 (счастливое Вахтанговское число) апреля 2008 году «Матренин двор» впервые показали в Малом зале. И вот уже 17 лет, спектакль, который когда-то не имел своего “дома”, живет в Театре им. Вахтангова. За это время спектакль “переехал” на сцену «Студия». Александр и Елена Михайловы надевали на себя образы персонажей рассказа Солженицына более 300 раз. Билеты все еще раскупают задолго до показа.

Несколько раз в зрительном зале оказывалась Наталия Дмитриевна Солженицына — вдова писателя — для нее это настоящая, правдивая и пронзающая история, такая, какой ее видел и писал Александр Исаевич.