Совсем не «Глухарь». Рецензия на спектакль «Научи меня жить» с Максимом Авериным

Популярность — интересная вещь. Сама по себе она не особо трогает, хочется регулярно покорять новые вершины, повышать планку. Так, например, боль многих известных артистов в том, что они актёры одной роли. Мало кого это устраивает, но часть мирится, а часть старается образ разрушить. Ко вторым относится Максим Аверин .

В молодом возрасте Максим Аверин получил главную роль в огромном «Глухаре», и это сыграло двоякую вещь: с одной стороны много денег, с другой — остался опером в народной памяти. В одном из интервью Аверин даже назвал это своим главным страхом — за всю жизнь так и не перерасти Сергея Глухарёва. Поэтому артист играет в театре, пробует себя в съёмках по русской классике и даже создал постановку, как режиссёр. Сегодня мы рассмотрим спектакль «Научи меня жить», Аверин выступил и актёром, и режиссёром.

Постановка состоит из стихов, прозы и песен популярных российских поэтов и писателей. Сюжета в привычном понимании нет, он складывается из сочетания разных текстов. То есть это не концерт, не вечер имени Максима Аверина, а полноценный спектакль, где порядок текстов создаёт драматургию. Бонусом Аверин-режиссёр усиливает тексты Маяковского, Высоцкого, Самойлова, Вертинского и других авторов за счёт света и музыки. Артист быстро переодевается и наносит грим, хохмит и даёт эмоцию. Кричит и говорит шёпотом. Чувствуется, что личная цель Аверина в том числе показать свой потенциал. Он не просто артист «мыльных опер», а актёр с богатым инструментарием.

Сюжет спектакля «Научи меня жить»

История похожа на личную. Моноспектакль «Научи меня жить» начинается с пафосного выхода Аверина в цилиндре и с тростью, он поёт заводную песню, заигрывает с залом. Стереотипный взгляд на популярного артиста. И походу действия пафос постепенно с него смывается, освобождая место настоящему Аверину, человеку с чувствами, эмоциями, страхами и болями. Обёртка — пустое. Она ничего не стоит, и ошибка считать её лицом.

Заводные песни сменяются лирической прозой, комичные эпизоды — серьёзными рассуждениями. Аверин с одной стороны показывает, что способен существовать в разных жанрах, с другой — создаёт динамику, которая не даёт заскучать. Второе не менее важно. Продолжительность спектакля «Научи меня жить» 2 часа без антракта. Высидеть столько — подвиг, нужно позаботиться, чтобы зритель не обращал внимания на время. С точки зрения режиссуры и драматургии спектакль Аверина способен держать внимание до конца.

Реакция зрителей на спектакль с Авериным

Многие отзывы о спектакле «Научи меня жить» говорят, что он интересен и взрослым, и, на удивление, детям. Во многом благодаря тому, что Аверин не читает стихи, а актёрски их исполняет. Чтецкий подход отличается от сценического. Актёр может жертвовать ритмикой поэзии ради яркого действия и шоу, а когда спектакль идёт два часа, это крайне важно.

После финальных аплодисментов спектакль не заканчивается. Аверин ждёт, когда они утихнут, и начинает работать с залом — общается, шутит, проводит интерактивы. Поэтому время спектакля «Научи меня жить» может меняться. Из зала вас, разумеется, выпустят, но, если вы не торопитесь, можно остаться и посмотреть на известного артиста без маски.

Суммируя, спектакль «Научи меня жить» понравится как фанатам Максима Аверина, так и тем, кто с ним не знаком, но любит театр, построенный на поэзии. Это отличный способ увидеть все возможности артиста, которого ассоциируют только с улыбчивым ментом. Практически все отзывы зрителей полны восторга, насколько Аверин раскрылся с новой стороны. Поэтому следите, когда «Научи меня жить» будет в вашем городе.