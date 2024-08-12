Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии Театральные рецензии Совсем не «Глухарь». Рецензия на спектакль «Научи меня жить» с Максимом Авериным

Совсем не «Глухарь». Рецензия на спектакль «Научи меня жить» с Максимом Авериным

12 августа 2024 07:34
Совсем не «Глухарь». Рецензия на спектакль «Научи меня жить» с Максимом Авериным

Популярность — интересная вещь. Сама по себе она не особо трогает, хочется регулярно покорять новые вершины, повышать планку. Так, например, боль многих известных артистов в том, что они актёры одной роли. Мало кого это устраивает, но часть мирится, а часть старается образ разрушить. Ко вторым относится Максим Аверин.

В молодом возрасте Максим Аверин получил главную роль в огромном «Глухаре», и это сыграло двоякую вещь: с одной стороны много денег, с другой — остался опером в народной памяти. В одном из интервью Аверин даже назвал это своим главным страхом — за всю жизнь так и не перерасти Сергея Глухарёва. Поэтому артист играет в театре, пробует себя в съёмках по русской классике и даже создал постановку, как режиссёр. Сегодня мы рассмотрим спектакль «Научи меня жить», Аверин выступил и актёром, и режиссёром.

Постановка состоит из стихов, прозы и песен популярных российских поэтов и писателей. Сюжета в привычном понимании нет, он складывается из сочетания разных текстов. То есть это не концерт, не вечер имени Максима Аверина, а полноценный спектакль, где порядок текстов создаёт драматургию. Бонусом Аверин-режиссёр усиливает тексты Маяковского, Высоцкого, Самойлова, Вертинского и других авторов за счёт света и музыки. Артист быстро переодевается и наносит грим, хохмит и даёт эмоцию. Кричит и говорит шёпотом. Чувствуется, что личная цель Аверина в том числе показать свой потенциал. Он не просто артист «мыльных опер», а актёр с богатым инструментарием.

Сюжет спектакля «Научи меня жить»

История похожа на личную. Моноспектакль «Научи меня жить» начинается с пафосного выхода Аверина в цилиндре и с тростью, он поёт заводную песню, заигрывает с залом. Стереотипный взгляд на популярного артиста. И походу действия пафос постепенно с него смывается, освобождая место настоящему Аверину, человеку с чувствами, эмоциями, страхами и болями. Обёртка — пустое. Она ничего не стоит, и ошибка считать её лицом.

Заводные песни сменяются лирической прозой, комичные эпизоды — серьёзными рассуждениями. Аверин с одной стороны показывает, что способен существовать в разных жанрах, с другой — создаёт динамику, которая не даёт заскучать. Второе не менее важно. Продолжительность спектакля «Научи меня жить» 2 часа без антракта. Высидеть столько — подвиг, нужно позаботиться, чтобы зритель не обращал внимания на время. С точки зрения режиссуры и драматургии спектакль Аверина способен держать внимание до конца.

Реакция зрителей на спектакль с Авериным

Многие отзывы о спектакле «Научи меня жить» говорят, что он интересен и взрослым, и, на удивление, детям. Во многом благодаря тому, что Аверин не читает стихи, а актёрски их исполняет. Чтецкий подход отличается от сценического. Актёр может жертвовать ритмикой поэзии ради яркого действия и шоу, а когда спектакль идёт два часа, это крайне важно.

После финальных аплодисментов спектакль не заканчивается. Аверин ждёт, когда они утихнут, и начинает работать с залом — общается, шутит, проводит интерактивы. Поэтому время спектакля «Научи меня жить» может меняться. Из зала вас, разумеется, выпустят, но, если вы не торопитесь, можно остаться и посмотреть на известного артиста без маски.

Суммируя, спектакль «Научи меня жить» понравится как фанатам Максима Аверина, так и тем, кто с ним не знаком, но любит театр, построенный на поэзии. Это отличный способ увидеть все возможности артиста, которого ассоциируют только с улыбчивым ментом. Практически все отзывы зрителей полны восторга, насколько Аверин раскрылся с новой стороны. Поэтому следите, когда «Научи меня жить» будет в вашем городе.

Фото: legion-media
Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 8
👏 4
🥺 1
🤔 1
🥱 1
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше