Скованные одной цепью. Рецензия на спектакль «Мы» в Большом театре кукол

Спектакль «Мы» в СПб — это яркий пример того, как театр кукол может внести в литературу магию. Постановка Руслана Кудашова берёт форму, которая считается «детской», и с её помощью создает пугающий мир безвольных людей. Куклы и кукловоды рассуждают о сути тоталитарных режимов и человеческой свободы — неожиданно, да? Зрители пишут отзывы на спектакль «Мы», что постановка запоминается необычным подходом к режиссуре и визуальными ходами. Сегодня мы их разберем. Рецензия на спектакль «Мы», Большой театр кукол , режиссёр Руслан Кудашёв.

Сюжет спектакля строится на романе Евгения Замятина «Мы». Действие происходит в Едином Государстве, где каждый человек — винтик в огромной машине, которая управляет их жизнью. Главный герой, Д-503, инженер и строитель космического корабля «Интеграл», начинает вести дневник. Жизнь истинно верующего в идеи государства внезапно начинает рушиться. В его жизни появляется девушка I-330, которая пробуждает в нём давно подавленные эмоции, чувства и мысли. Постепенно Д-503 осознает, что он — не просто часть механизма, а индивидуальность, способная чувствовать, любить и мечтать. Но системе не нужны личности. Д-503 должен найти своё место в этом мире: либо победить его, либо прогнуться и снова стать винтиком.

Мастерство кукольников в спектакле «Мы» впечатляет точными и отработанными движениями. Но одного лишнего поворота. Они сами похожи на зомби, которыми являются их персонажи. Кстати, это большая находка режиссёра. Люди здесь — безликие куклы, а кукловоды становятся кукловодами в реальной жизни, ведь они управляют безликой массой подавленных личностей в Едином Государстве. То есть общество, лишённое свободы, превращается в театр марионеток.

Каждый шаг, каждое движение на сцене выверено, и это усиливает ощущение тотального контроля. Но в моменты, когда герои начинают осознавать свою свободу, куклы отбрасываются, и на сцену выходят живые люди, что символизирует пробуждение души. Массовые сцены ритуалов Единого Государства, где все двигаются под единый ритм, резко контрастируют с личными сценами, где герои ищут себя. И это вторая находка режиссёра. Спектакль «Мы» в театре кукол существует в двух пространствах — кукольном и человеческом. Такой взгляд можно увидеть не часто, обычно кукольники просто обслуживают кукол. Здесь же они играют равноценные роли.

Сценограф Андрей Запорожский вписал идею режиссёра в минималистичные декорации. Зритель видит на сцене замкнутое пространство, похожее на клетку. Основная часть действия разворачивается внутри огромного куба, обтянутого резиновыми шнурами. Они стягивают мир Д-503. Черно-белая цветовая гамма усиливает общую безнадёгу, и только редкие вкрапления ярких цветов, как, например, костюм I-330, становятся символами надежды. Что бунт против системы возможен.

Но может ли один человек победить систему? И что лучше — полезть на амбразуру, договориться или принять правила игры? С одной стороны, лучше любая жизнь, чем героическая смерть. Но с другой, Эзоп, например, предпочёл умереть свободным, чем жить рабом. Нельзя здесь дать однозначный ответ. Каждый надеется никогда не узнать, как бы он поступил в такой ситуации. Спектакль «Мы» показывает разные способы жить в тоталитарном обществе. Каждый заставляет чем-то пожертвовать, чтобы жить. И здесь будет интересно пофантазировать, чем бы вы были готовы пожертвовать ради жизни? И какой жизни?