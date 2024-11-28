Сальери не убивал Моцарта. Рецензия на спектакль «Амадей» в театре Вахтангова

Спектакль «Амадей» в Театре Вахтангова интересно подаёт историю двух музыкантов. Один посредственен, второй — гений. Один всю жизнь кропотливо работал, у второго с рождения дар. Один пережил свою славу, второй остался в сердцах людей навсегда. При этом сюжет не заявляет документальную точность. Здесь важно то, как через историю двух композиторов режиссёр рассуждает о сложных вопросах судьбы. Почему кому-то ради успеха нужно долго работать, а кому-то всё достаётся легко. Есть ли вселенская справедливость, и в чём она выражается? Сегодня разберём эту сложную историю. Спектакль «Амадей», режиссёр Анатолий Шульев, театр Вахтангова .

Содержание спектакля «Амадей» в театре Вахтангова подаётся в виде воспоминаний пожилого Сальери. Герой рассказывает, как они вместе с Моцартом жили, творили и соревновались в таланте. Многие неправильно знают историю Сальери. Во-первых, он всего на шесть лет старше Моцарта. Во-вторых, с точки зрения общественного мнения, Сальери был гораздо успешнее — он много лет был придворным капельдинером, сотрудничал с лучшими авторами того времени и очень неплохо зарабатывал. К тому же реализовался как педагог, его учениками были Бетховен, Шуберт и Лист. Успехи Моцарта же были громкими, но не постоянными. Его оперы либо возносились до небес, либо с треском проваливались. В плане денег тоже не всё просто — Вольфгангу часто не на что было снять квартиру. И, казалось бы, Сальери устроился в жизни лучше. Но он готов променять все свои стабильные победы на один масштабный успех Моцарта. Вот эту мысль разбирает режиссёр — одно бессмертное творение или стабильно средние.

Эта мысль во многом читается благодаря актёрам спектакля «Амадей» в Вахтангове. Так Сальери выступает в роли рассказчика, то его играет Алексей Гуськов. Это объясняет, почему персонажей из одного поколения играют разновозрастные актёры, потому что Моцарта исполнил Виктор Добронравов. Они создают противоположные образы. Гуськов передаёт тонкую внутреннюю боль Сальери — почему его страсть и фанатичное поклонение музыке не достойны божественной награды. Он играет всё через бессильную ярость — ему не нужно плоское сытое счастье, он хочет упоения творчеством. Добронравов, напротив, выходит в образе эксцентричного гения. Он как тот самый мажор, который никогда не вставал в шесть утра в январе, чтобы успеть на электричку. В его картине мира нормально, чтобы всегда всё получалось, вдохновение приходило по щелчку пальца, а произведения получали восторженные отзывы зрителей. «Амадей» в театре Вахтангова строится на этом противостоянии — лёгкого и сложного жизненного пути. И это противоречие удерживает внимание до занавеса, хотя продолжительность спектакля «Амадей» в театре Вахтангова — два часа пятьдесят минут.

Пластика артистов также показывает, «поломала» их жизнь или нет. Быстрые и порой резкие движения Моцарта, вкупе с балетными па, передают характерный для него ритм жизни. Лёгкий, воздушный, изящный. Сальери же, напротив, лишён этой грации, его движения ломаны, тело передвигается тяжело и со скрипом. Особенно это видно, когда актёры ритмично двигаются под музыку — это не просто танец, а отражение их душевных переживаний и внутренних противоречий. Такое движение стало настоящей находкой режиссёра и органично вплелось в общую канву спектакля.

Отдельно стоит отметить визуальное оформление. Сценография Максима Обрезкова создаёт «мир Сальери», где с помощью света и минималистичных декораций — серого кабинета с полками и старинными костюмами — пространство трансформируется то в концертный зал, то в дом Моцарта, то в придворные покои. Декорации меняются так быстро и легко, кажется, что ты действительно путешествуешь по воспоминаниям. Костюмы Марии Даниловой выполнены в приглушённых тонах, как будто воспоминания Сальери утратили яркость красок и впечатлений. Интересная деталь — только наряд ученицы Сальери, яркой и кокетливой Катарины Кавальери в исполнении Каролины Койцан, становится ярким пятном в общем действе.

В итоге ты задаёшь себе вопрос — а есть ли справедливость? Могу ли я праведной жизнью заслужить себе награду? Принесёт ли успех долгая и тяжёлая работа? И Сальери, который буквально живёт по законам всех коучей и бизнес-тренеров, дисциплиной и усердием добился богатства, славы, уважения. Но появился Моцарт. И просто на своём таланте обогнал своего друга. Будь его талант у Сальери, он стал бы величайшим творцом мира, а Моцарт без гения умер бы от голода. Но справедливости нет, причём даже после смерти. Ленивого Моцарта проходят в школах по всему земному шару. А Сальери остался в памяти как бездарность, завистник и убийца — вот до чего доводит тяжёлый труд.