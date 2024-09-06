Режут, как свинью. Рецензия на спектакль «Процесс» в Александринском театре

Спектакль «Процесс» в Александринском театре показывает, какую творческую свободу, но при этом и вызов дают тексты Кафки для театра. Образы Кафки поэтому и привлекают внимание режиссеров и зрителей, потому что его тексты сами по себе полны мистической атмосферой и глубиной, которую так интересно играть. При этом открытый финал стимулирует воображение — часто романы просто обрываются. Как закончить, если автор сам не смог придумать? Сегодня рассмотрим спектакль «Процесс», Александринский театр, режиссёр Атилла Виднянский.

Сюжет спектакля «Процесс»

Сюжет «Процесса» разворачивается вокруг Йозефа К.. В один день он проснулся, а к нему пришли судебные приставы — его арестовывают без объяснения причин. Йозеф К. пытается разобраться, в чем его вина, но сталкивается с нелепыми и нелогичными действиями системы, где никто ничего не знает, все переводят стрелки, однако это не меняет дело — ни в чём неповинного человека готовятся посадить в тюрьму и никто не знает, почему. Герою предстоит как можно быстрее докопаться до истины — в чём его обвиняют и как ему оправдать себя.

Казалось бы, такой абстрактный конфликт, на сценарном факультете за такую завязку отправили бы не второй год. Однако через такую нелогичность Франц Кафка показывает нелогичность всего мира. Думаю, вы все помните, как весь мир сошёл с ума в 2020 году, и вы сидели на самоизоляции — чем не «Процесс»? Вот и в режиссуре Аттилы Виднянского каждый элемент спектакля — сценография, актёрская игра, свет, музыка — подчинены единой идее. Хаос лишь видимость — за ним скрывается суровая реальность, которая совершенно нелогична и абсурдна. Нам кажется, что мир работает по каким-то нерушимым правилам, однако на деле это всё фикция. Система сама себя не понимает, и если вам не повезёт, она раздавит вас просто так, без причины.

Особенности постановки «Процесс» в Александринке

Роль Йозефа К. исполняет Иван Трус. Он показывает интересный путь человека, который эмоционально разрушается — от простого недоумения до отчаяния. Актёр отлично читает пространные монологи, которые не устаёшь слушать, настолько грамотно разобраны мысли в тексте. Остальные артисты играют в ансамбле. Казалось бы, как связаны силовики, суды, соседка Йозефа и его начальник? Они становятся агрессивным миром, который по щелчку пальца обратился против отдельной личности. То есть у героя проблемы во всех сферах жизни.

Особое внимание стоит уделить сценографии и костюмам, созданным Марией и Алексеем Трегубовыми. На протяжении всего действия сцена трансформируется: изначально пустая, с одной лишь кроватью, она постепенно наполняется разнообразными предметами, символизирующими мир Йозефа К. Это огромные детские игрушки, странные лестницы, декорации, будто вырванные из кошмара. Визуальный ряд создает ощущение абсурдной и мрачной реальности, где грань между вымыслом и действительностью размыта. «Кафкинкий дух» выражается не только в сюжете, но и в этих визуальных образах, усиливающих эффект от происходящего на сцене. При этом цветовая гамма очень яркая. Кафку принято ставить мрачным, в тёмно-коричневых тонах, а здесь мы видим ярко-красный, розовый, белый. Это интересный контрапункт. Виднянский не подчёркивает «безнадёгу», скорее он делает заход через фарс. Весь мир веселится, ему нет дела до судьбы одного клерка. Одним клерком больше, одним меньше. И это трагедия. Начиная с Ренессанса искусство продвигало идею личности, индивидуализма, ценности разума. Но Кафка, который творил после Первой мировой войны, разрушил этот мир — личности не существует. Есть система, которая существует по непонятным ей самой правилам, и есть мы, которые по какому-то чуду до сих пор живы.

Спектакль «Процесс» режиссёра Атиллы Виднянского — это и фарс, и исследование силы отдельного человека. Может ли индивид отстоять себя? Один в поле воин? Повторюсь, смотреть постановку тяжело, невольно подставляешь себя на место Йозефа К. Но смотреть нужно — потому что это наш мир, нам в нём жить и хотелось бы пожить подольше. А значит нужно адаптироваться и представлять, что может с нами произойти.