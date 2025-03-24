Рецензия на спектакль «Вий» на сцене Нового экспериментального театра Волгограда: все такой же жуткий, но со счастливым финалом

Такого Вия вы еще не видели. Однако если решитесь посмотреть его снова — у вас стальные нервы. Мистическая классика Гоголя в Волгограде — ужас, оживший на сцене. Но даже самым пугливым стоит побывать на спектакле, чтобы насладиться магией театра.

Волгоградский Новый экспериментальный театр: немного истории

В первой четверти 20 века в Царицыне (прежнее название Волгограда) был создан Дом науки и искусства. В его стенах было два зала и кружок театралов-любителей. Вскоре после открытия здание передали под лазарет — шла первая мировая война. В годы революции в пространстве располагался штаб депутатов, а во время гражданской войны госпиталь.

Революции и войны влияли на искусство не только морально, но и физически: страдало здание, артистам приходилось переезжать на новые площадки. В 1925 Царицын был переименован Сталинградом, а в 1961 получил новое имя — Волгоград.

В 1988 году Волгоградский театр закрыли, а труппу расформировали. Такого в советской истории никогда не случалось. Однако сцена пустовала не долго. Администрация города приняла решение открыть Новый экспериментальный театр, а на роль художественного руководителя пригласить Отара Джангишерашвили.

Концепция театра — дерзкий симбиоз свободы мысли и художественного синтеза, причем это устремление к новизне вовсе не отрицает прочную привязанность к фундаментальным традициям мирового театра.

Основные ориентиры:

Спектакли должны захватывать знающих зрителей, но при этом оставаться понятными и увлекательными для широкой публики;

Театр стремится пробудить в волгоградском зрителе давно угасшую любовь к сценическому искусству, вдохнуть жизнь в устоявшиеся традиции.

Особенности режиссуры Андрея Курицына

Андрей Курицын не просто артист и режиссер-постановщик. Он стоял у истоков НЭТа, при нем и вместе с ним формировались традиции этой сцены и особенности творческого подхода.

Он пришел в театр в 1989 году и стал учеником Отара Джангишерашвили. Он начинал свой путь в актерской труппе и более чем за тридцать лет службы в театре сыграл десятки персонажей в самых разных историях.

В 2019 он решил выбрать новый вектор: прошел профессиональную переподготовку по направлению «Театральная режиссура», чтобы стать режиссером-постановщиком Нового экспериментального театра.

Его спектакли завораживают, притягивают, захватывают. Например, его постановка «Вий» по повести Николая Гоголя уже два театральных сезона остается одной из самых популярных и кассовых. И не только в родном театре — в июне 2023 года на гастролях в Сочи она получила восторженные отзывы.

Итак, Вий: магия на сцене и за кулисами Волгоградского Нового экспериментального театра

В зловещий день, пятницу 13-го, в мае 2022 зрители увидели рождение одного из самых кассовых спектаклей в истории на большой сцене НЭТа. Мистический, жуткий и безумно смешной — такие эпитеты чаще всего можно встретить в отзывах на «Вия» на просторах социальных сетей.

Волгоградские театралы стали свидетелями ритуала, магического действа, сотканного из света, тени и блестящей актерской игры.

Гоголевская классика, ожившая не только на сцене, но и клубящаяся между рядами, захватила зрителей, погрузив их в вихрь эмоций: восторг, сменяемый страхом, смех перерастал в напряжение, молчание, а потрясение достигло апогея.

Есть произведения, к которым режиссеры подходят с опаской, словно к пороховой бочке с запалом. Одним из таких текстов, окутанных мистическим ореолом, является и «Вий».

Но волгоградский Новый экспериментальный театр решил рискнуть — и шагнуть в темные глубины гоголевской прозы, предложив зрителю свою интерпретацию. В закулисье действительно происходили странные и не самые приятные случайности.

Репетиции сопровождались чередой неприятностей, заставляющих суеверных актеров все больше верить в то, что эта повесть проклята. Лампочки вспыхивали и гасли без видимой причины, механизмы сцены сбоили.

Беспокойства добавляли травмы и неожиданные несчастья: кто-то поскальзывался на ровном месте, кто-то неожиданно заболевал. А когда сгорел трансформатор, управляющий сценическим кругом, стало очевидно, то никто из артистов уже не сомневался в мистической энергии «Вия».

Однако все несчастья и странные случайности не помешали создать одну из самых успешных постановок в театре: Вий уже несколько сезонов бьет рекорды по заполнению зала, билетов не достать на пару месяцев вперед, а о постановке знаю далеко за пределами Волгограда. Отзывы зрителей на хоррор о мифическом Вие всегда полны восторга.

Как удалось погрузить зрителей в ужас «Вия» и почему они от этого в восторге

В начале постановки зрители будто сидят у костра вместе с артистами: кто-то пускается в пляс, звучат задорные шутки, а сказочники делятся историями, которые щекочут нервы.

И вот, когда от каждого шороха в темноте зрительного зала становится жутко, перед глазами публики, затаившей дыхание, оживает странствующий философ-семинарист Хома Брут.

Чем дальше герои живут на сцене, тем сильнее сжимается сердце. Вторая часть спектакля — настоящее испытание для нервов: гроб, зловеще скользящий по сцене, мертвый взгляд Панночки, пробужденной от вечного сна, неумолимое ее движение навстречу обреченному Хоме.

Зал вбирает в себя магию действа. Казачий хутор, старинная полуразрушенная церковь, похоронная процессия, медленно движущаяся по проходам между рядами — все это создает эффект полного погружения.

Декорации сразу же дают зрителю понять место действия: национальные костюмы, плетень, на которую “усадили” подсолнухи и глиняные горшочки, переносят в казацкую деревню.

Яркое солнце над сценой, (за эту атмосферу спасибо художнику по свету Андрею Мирошниченко), словно акцентирует внимание на том, что все происходящее — не мираж, не спектакль, а реальность.

На “горизонте” видна церковь, которая будто вот-вот обрушится. Она и будет тем самым, чеховским ружьем, обреченным стать ключевым элементом рокового финала.

Режиссер канонически придерживается сюжета истории. Пересказывать его мы не станем, лишь выделим важные акценты.

Кульминацией повести является восстание Панночки из мира мертвых. В спектакле ее появление из гроба — это целая церемония. И этот момент, в который она олицетворяет не только смерть, но и неизведанные миры, становится особенно выразительным благодаря балерине, которая танцует зловещий танец, будто окутывая Хому. Ее пуанты и длинные, многослойные белые одежды кружат в магическом танце. И в этот момент глаза Панночки (для этого эффекта использовали специальные линзы) выглядят как две белые бездны, в которых должен утонуть главный герой.

И вот появляется Вий: жуткий, огромный, существо из другого мира. Хома знает, что смотреть на него нельзя, но справиться с искушением он не в силах. И тут его путь в мире людей должен оборваться. Но в какой-то момент Вий снимет свою пугающую голову, и зрители увидят актера, которого скрывает костюм. Есть ли Вий? Это реальность или порождение страха, запечатленного в сознании испуганного Хомы?

Важное изменение — финал. В отличие от привычного трагического исхода, здесь остается луч надежды: Хома Брут не просто жертва обстоятельств, а человек, получивший шанс. Возможно, шанс изменить себя, увидеть мир иначе, переосмыслить свою веру и страхи. Открытая концовка предоставляет зрителю свободу интерпретации, приглашая к размышлениям о грани между реальностью и сверхъестественным.

Мистическое, символичное, наполненное затаенной тревогой и философскими подтекстами — таково новое прочтение «Вия» на сцене Волгограда. Однажды вступив в этот пугающий лабиринт смыслов, зритель уже не сможет выйти из него прежним. Многие возвращаются еще и еще, чтобы увидеть новые грани истории и, конечно, пережить эмоции, которые дарить только театр.

Андрей Курицын смог создать постановку, которая соответствует его видению театра и тому вектору, который был выбран для НЭТа в момент создания — он не просто прекрасно показал классическое прочтение бессмертного произведения Гоголя, но и дал каждому (даже неподготовленному) зрителю пищу для размышлений: что должно быть в человеке, чтобы спастись от тьмы? И можно ли от нее спастись?