Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского

Премьеру этой постановки зрители увидели в 2020. И вот же пять лет это один из самых популярных спектаклей Театра на Таганке.

Краткое содержание постановки «Lе Тартюф. Комедия»

Все, кто смог осилить школьную программу по литературе должны помнить комедию французского драматурга Жана-Батиста Мольера «Тартюф, или Обманщик» со старших классов. Должны, но вовсе не обязаны. Напомним! Но будьте осторожны и пролистайте чуть ниже, если боитесь спойлеров.

Жил-был Оргон — добрый и наивный. На радость Тартюфу. В образе нашего главного героя Оргон видит почти святого — благочестивого, смиренного, богобоязненного. Но это лишь маска: Тартюф — самый настоящий лицемер и проходимец.

Оргон решает, что Тартюф настолько чудесный человек, что достоин руки его дочери. Более того, он собирается оставить Тартюфу все свое имущество. Семья Оргона закипает — они видят, что Тартюф просто пользуется доверием, но доказать ничего не могут.

Тут жена Оргона, умная женщина, решает сыграть ва-банк. Она притворяется, будто отвечает Тартюфу взаимностью (он действительно делает ей недвусмысленные намеки за спиной Оргона). В это время муж прячется в шкафу. Когда он видит настоящего Тартюфа — пелена спадает с глаз, но уже слишком поздно: бумаги подписаны, Тартюф — хозяин дома.

Лжец решает выгнать всю семью из дома, но приходит король и приказывает наказать обманщика. Финал — семья счастлива вместе, а злодей — наказан.

Фабула истории чем-то напоминает проделки сегодняшних мошенников, которые часто становятся героями скандальных заголовков, правда? Вот и Юрий Муравицкий, режиссер постановки в Театре на Таганке, увидел, что история Мольера актуальная и сегодня, нужно лишь добавить современных штрихов.

Как изменился Тартюф при Муравицком

Текст пьесы режиссер оставил почти нетронутым, но не это главное. В этой постановке подача и интонации — отдельные действующие лица. Каждый персонаж словно оголенный нерв. Вокруг этого и разворачивается драматургия судеб.

У каждого героя — своя яркая поведенческая черта: визгливость или гулкий бас, нахрапистость или покорность. Музыка в постановке подчеркивает разницу между персонажами, каждый такт — ритмически выверен. Слова то звучат складным речитативом, то взрываются распевом романсного толка, то вдруг обрушиваются на зрителя тяжеловесной, классически театральной декламацией.

Раскаты смеха в зале вызывают не только мольеровские шутки. Тембр, ритм, интонационные сбои — все работает на эффект. Практически крылатые выражения этой пьесы шутят даже тогда, когда не хотят. Кто-то в зале хохочет, подмечая нелепости интонирования, кто-то — от узнавания рифмованной агрессии улиц. Одни слышат классический рэп XXI века, другие — произведения бардов прошлого столетия. И тех и других объединяет одна из самых искренних эмоций — смех: обволакивающий и коллективный.

Оттого Тартюф Театра на Таганке и называют одной из самых смешных комедий последних лет — это в широком смысле комедия, где возраст, образование, вкус к юмору, восседающих в креслах, не имеют значения — все они будут искренне смеяться, перекатывающимися волнами от первого до последнего ряда.

И все это — несмотря на (или благодаря) тому, что спектакль все же не выглядит универсальным, а его целевая аудитория вполне понятна. Он говорит “на молодежном”. С теми, кто вырос на социальных сетях и мемах, кто читает краткое содержание, чтобы в потоке обязательных задач не забывать о жизни.

Этим зрителям хочется сказать: выключите на пару часов стриминг, дайте отдохнуть геймпаду, отложите микрофон стендап-комика — и отправьтесь на Таганку. Там — странное, живое, неформатное. Потому что Муравицкий — редкий режиссер, кто понял: конкуренты у театра сегодня — не Малый и не МХАТ. Его соперники живут в карманах и оживают, стоит лишь снять блокировку с экрана смартфона и позволить времени утекать в реках контента. И он, кажется, решил: играть надо по их правилам, но на своей сцене.

Образы персонажей и облик сцены в спектакле «Lе Тартюф. Комедия» Театра на Таганке

Выбор конкретной аудитории определил еще одну важную особенность постановки — роли поделили между молодыми артистами, вчерашними выпускниками мастерских, которые и сами в свободное от репетиций время смотрят сериалы и скролят ленту.

Интересно, что в год премьеры и еще какое-то время на сцене Театра на Таганки оживали два разных Тартюфа — тот, что создал Муравицкий и тот, который еще в конце 60-х поставил Юрий Любимов. И молодость победила — “обманщик” остался только один.

Сцена в этой постановке — уходящий вдаль коридор/объектив/подзорная труба: пространство в пространстве. Герои будто живут в коробочке или кукольном домике, который для них построил малыш с задатками великого юмориста.

Свет их “комнатки” с белыми стенами все время меняется: красный — придает тревожности, синий — интимности. Все цвета — кислотные, будто кто-то выкрутил ползунок “контрастность” на максимум.

Актеры — в лучших традициях комедии дель-арте — в масках, которые подчеркивают характер героев. Прически и костюмы с нотками дурашливости, также задают стиль.

Для режиссера в этой истории нет невинных овечек — жители дома, куда вторгся Тартюф, сами виноваты в том, что оказались обмануты. Потому, каждый, кто выходит на сцену — не вызывает симпатии (разве что Эльмира), но смех. Они — клоуны, мимы, фрики. они танцуют странные танцы, двигаются, как марионетки или ростовая кукла у заправки.

Что думают зрители о спектакле «Lе Тартюф. Комедия»

Для одних — это восторг, театральный ураган, пиршество формы и энергии. Все на сцене будто существует в режиме повышенного напряжения: актеры захватывают внимание с первой минуты. Эмоции захлестывают, слова не успевают за ощущениями — спектакль кажется целой аудиовизуальной пучиной, в которую заходишь, как в прохладный бассейн, а потом не хочешь выходить.

В этой версии Тартюфа классика сталкивается с уличной эстетикой, где каждая реплика — будто выстрел, каждая сцена — отдельный жанр, и все вместе складывается в жутко смешное безумие.

Однако вовсе не каждый зритель остается очарован и забывается в хохоте.

Всплывают жалобы: кто-то сетует на неразборчивую речь актеров на старте — будто артисты сговариваются проглатывать слова. Некоторым подача текста кажется плоской, что затрудняет восприятие самой комедийности происходящего. Кому-то не дает покоя наличие редких сцен, не связанных с основным сюжетом.

Именно в этих противоположных откликах и раскрывается природа постановки. Это спектакль, который раскалывает аудиторию. Он не стремится быть удобным или однозначным, не сглаживает углы, не просит прощения за свою смелость. В нем нет стремления понравиться всем сразу.

«Lе Тартюф. Комедия» — вызов привычке воспринимать театр как зону комфорта. Здесь нет блюдечка с моралью, нет объяснительных табличек. Здесь — шум, ритм, странность, дерзость. Это постановка, которая может раздражать, может увлекать, может даже отталкивать. Но она живая.

Говорят о Тартюфе из Таганки много и это уже показатель. Ведь то, о чем говорят — не может быть заурядным.