Рецензия на спектакль «Кролика Эдвард» на сцене РАМТ: Трансформация от фарфоровой игрушки к живому герою

«Кролик Эдвард» — детский спектакль РАМТ , который через магию, трансформацию и глубину персонажей исследует темы любви, утраты и взросления.

Театральная сцена — место, где сказка становится реальностью и даже игрушки могут ожить. Так и произошло в РАМТ: в спектакле «Кролик Эдвард» режиссера Рузанны Мовсесян.

Повесть-сказка «Кролик Эдвард» (Кейт ДиКамилло) — это трогательная история об игрушке, которая переживает множество приключений и открытий. Эдвард, пусть и фарфоровый, но способен пройти путь внутренней трансформации, познавая не только мир, но и себя.

Р. Мовсесян не стремится открыть эту историю заново — она лишь предлагает свою интерпретацию, делая акцент на главном герое. Важным моментом в постановке является не столько путешествие Эдварда по “карте”, сколько его внутреннее становление и взаимодействие с людьми. Мовсесян не акцентирует внимание на христианских мотивах текста, а строит повествование вокруг любви. Это чувство, рождающееся во взаимодействии и взаимопомощи.

Спектакль идет с маркировкой «6+», но слишком впечатлительным малышам история может оказаться непонятной и даже немного пугающей, потому что герои этой сказки обсуждают серьезные темы: в некоторых сценах зрители словно заглядывают в души персонажей, гуляют с ними среди звезд и размышляют о смерти.

Сцену украшают акварельные пейзажи: будто бы оживший мир со страниц любимой книги. Семеро актеров воплощают двадцать два персонажа, но главный здесь — полутораметровый белый, нарядный кролик Эдвард.

По отзывам большим и маленьких зрителей можно судить, что спустя короткое время после начала спектакля кукла воспринимается, как живой герой — настолько органично происходит взаимодействие артистов с кроликом.

К финалу спектакля кролик и правда оживает (роль исполняет Виктор Панченко): переход из фарфоровой игрушки в живое существо — это не просто внешний процесс, а внутренний, наполненный переживаниями, сомнениями, трансформациями.

Волшебный финал спектакля надолго остается в памяти. Завершающий аккорд в исследовании любви и утраты, и, возможно, самый важный момент, который оставляет зрителя на грани реальности и фантазии.

После премьеры (в феврале 2016 года) постановка быстро привлекла внимание публики — спектакль стал лауреатом Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», как «Лучший спектакль для детей». В 2107 «Кролик Эдвард» от РАМТ был участником программы «Детский Weekend» на фестивале «Золотая маска».