Рецензия на спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Театре.doc на Лесной: трагифарс о страхе и власти

Спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» от Театра.doc — это острая сатира на гибкость человеческого сознания перед властью. Эта пьеса — одновременно безумно пугающая и вызывающая смех своей абсурдностью.

Пьесу «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» написал Артур Соломонов (журналист, драматург, театральный критик). Впервые она была опубликована в 2019 в годовщину смерти Сталина. Подзаголовок гласит: «Пьеса о гибкости и бессмертии».

После премьерной читки в Театре.doc (июль 2019) о спектакле писали, говорили и рассказывали даже за пределами России, а текст пьесы был переведен на многие языки мира. В 2021, во время пандемии, американские актеры показали свой онлайн-спектакль по тексту Соломонова.

Со дня премьеры — постановку срежиссировал Ю. Муравицкий — в Театре.doc идет с полной посадкой в зале. По отзывам зрителей на спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» можно понять, что он актуальный, яркий и самобытный, для многих он становится причиной саморефлексии.

Постановка идет строго для зрителей старше 18 лет, тех, кто младше не пустят даже с родителями. На входе в зал могут попросить паспорт.

Действие пьесы разворачивается в театре, режиссер которого замахнулся на дерзкую постановку о Сталине. Актеры разучили роли, декорации расставлены — все готовы встречать первых зрителей и журналистов на пресс-показе. Неожиданно за кулисы проникает слух о том, что с одного из кресел в зале за ними наблюдает президент, которому стало любопытно, каким в театре представили его предшественника.

Тут и начинается трагикомедия: театр погружается в лихорадку правок, корректировок и компромиссов. Спектакль трансформируется до неузнаваемости под давлением невидимого взгляда. Критика превращается в похвалу. Ключевое здесь уже вовсе личность Сталина и не президент. В фокусе — те, кто суетливо и испуганно переделывают спектакль, творческая элита, которая идет на сделку с совестью и моралью.

В пьесе прослеживается болезненная динамика: насколько быстро каждый может превращается в тирана, и как быстро окружающие готовы принять новый порядок вещей.

Эта постановка — искусный эксперимент на театральной сцене, где тонкий юмор сплетается с тревожной атмосферой исторических кошмаров. Размышляя на тему того, как сталинизм продолжает прорастать в современности, сложно оставаться серьезным — трагедия неразрывно связана с гротеском. Потому эта история одновременно вызывает смех и ужас, превращая абсурд в инструмент глубокого анализа политической и социальной реальности.