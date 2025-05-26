Рецензия на оперу «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре: и смех, и слезы, и Италия

История Челлини не единожды оживала на сцене Мариинки . Сегодняшний зритель может увидеть постановку Алексея Франдетти, где действие переносится во времени и в пространстве. О ней и пойдет речь в новой рецензии Киноафиши.

Опера «Бенвенуто Челлини»: от создания до признания

«Бенвенуто Челлини» — многослойное, многократно переосмысленное музыкально-драматическое полотно.

Автор оперы — Гектор Берлиоз, один из самых дерзких и смелых новаторов французского романтизма. На создание произведения композитора вдохновила автобиография итальянского скульптора, художника, музыканта (и мастера еще в паре десятков направлений) Бенвенуто Челлини.

И это не удивительно — Челлини прожил очень яркую жизнь, полную самых неожиданных поворотов, комичных, а порой и жутких ситуаций.

Бенвенуто родился во Флоренции в XV веке. С детства у него был бурный нрав — в шестнадцать лет он затеял крупную драку, в наказание его выгнали из родного города и отправили в Сиену.

Так началось первое путешествие Челлини по Италии — он осваивал новые навыки, преуспел в ювелирном мастерстве, учился играть на инструментах и знакомился с самыми разными людьми.

Позже он вернулся во Флоренцию, но в 19 лет снова подрался, и история повторилась. Его биография пестрит драками, разбоями, грабежами и даже убийствами. Современники его звали “дьяволом” — Челлини льстило это прозвище.

До наших дней дошло немного скульптур, а еще меньше ювелирных украшений, мастера. Но все, что сохранилось — создано с уникальной точностью к деталям. Неудивительно, что Челлини нанимали на работу самые знатные люди его эпохи: папа Римский, короли, меценаты.

Челлини прожил целых семьдесят лет — удивительный срок для его эпохи и образа жизни. После себя мастер оставил книгу «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции», которая стала не только яркой автобиографией, но и важным источником знаний о временах, когда жил мастер-бунтарь.

Эта книга становилась источником вдохновения для многих писателей, художников, музыкантов. Вот и Гектор Берлиоз не смог пройти мимо.

Впервые он представил свое творение о жизни Челлини в Париже в 1834. Над либретто работали соратники композитора — Луи де Вайи и Огюст Барбье. Их изначальный замысел был лёгок, почти эфемерен — в духе комической оперы с живыми диалогами.

Однако дирекция театра отвергла проект: в операх того времени не было места простым речам — только песня. Возвращаясь к произведению, авторы решили пересобрать пазл драмы: диалоги уступили место речитативу, а легкость формы — более серьезной, «академической» строгости.

Первую постановку предоставили на суд зрителей в 1838. “Господа присяжные” разгромили спектакль — в своем звучании и сценической архитектуре он оказался слишком дерзким для публики, приученной к помпезности и напыщенности господствующего «большого стиля».

Опера провалилась. Спустя много лет скажут — она опередила свое время. Зритель был не готов к нелинейному повествованию, резкой смене настроения и скачков во времени. Так, произведение было забыто и покрывалось пылью до тех пор, пока в 1851 ее не смахнул Ференц Лист.

Согласовав с Берлиозом правки и осуществив концептуальную редактуру, Лист вернул «Челлини» на сцену — теперь уже в более стройной форме, распределенной по трем действиям. На долгие годы эта вариация стала каноном.

Однако XXI век внес свои коррективы и все чаще режиссеры, стремящиеся к слому канонов и их пересмотру, обращаются к более ранним версиям оперы.

И в этом, пожалуй, вся суть: «Бенвенуто Челлини» — опера, которая существует вне рамок, как и сам Челлини.

Первый «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре

В конце XX века все больше театров мира стали обращаться к этой опере. Сегодня историю о “великом и ужасном” скульпторе можно увидеть в лучших театрах мира.

Мариинский театр обратился к опере Гектора Берлиоза в 2007 году. Режиссером спектакля был Василий Бархатов. Первая редакция не прижилась — не собрала зал. Через год спектакль немного переделали, но он снова был обделен зрительским вниманием.

Спустя десять лет после первого показа Бархатов снова вернулся к своему Челлини, сохранив основные идеи, но избавившись от лишнего.

По его задумке роль главного героя исполнял Сергей Шнуров. Специально для него был написан текст, который, по сути, вернул оперу к истокам — в спектакле появился монолог без песен.

Челлини Шнурова — пожилой мужчина, который вспоминает свою жизнь и выписывает обрывки памяти на бумагу. Режиссер постановки сделал героя рассказчиком, который работает над мемуарами. Живут герои в наши дни: ходят по магазинам, пользуются смартфонами и носят обычные двубортные пиджаки.

Выбрав на роль главного героя солиста группы «Ленинград» Бархатов хотел подчеркнуть двойственность личности Челлини. По словам режиссера Шнуров — один из самых образованных и разносторонних людей, с которыми он знаком, при этом он часто становится “поводом” для скандальных заголовков.

Зрители года 2017 охотно шли посмотреть на Шнурова на сцене. Возможно, публика оказалась готова узнать историю Бенвенуто Челлини.

Сергей Шнуров в роли Бенвенуто Челлини на сцене концертного зала Мариинского театра. Источник: Legion-Media

Переосмысление оперы «Бенвенуто Челлини» Алексеем Франдетти

Несмотря на успех, третья редакция постановки с Сергеем Шнуровым существовал недолго. В какой-то степени из-за большой загруженности артиста — в годы премьеры «Ленинград» был на пике популярности, а на первых строчках в чартах была песня «Экспонат». Шнуров часто был на гастролях и спектакль играли другим составом.

В 2021 Челлини вернулся на сцену Концертного зала Мариинского театра уже в вариации Алексея Франдетти. Режиссер превратил спектакль в яркий калейдоскоп событий: сюрреалистичные, иногда огромные, костюмы, сумасшедшие декорации. На первый план выходит жанр оперы, какой ее задумал Берлиоз — семисериа, то есть “полусерьезная” история.

Здесь — почти философские размышления о природе творчества, и тут же карнавальная буффонада, фантасмагорические персонажи. Франдетти играючи соблазняет зрителя “легкостью” визуального восприятия, но за этой яркой оболочкой скрыта тщательно выверенная режиссерская партитура.

Франдетти перевернул оперу Берлиоза и во времени, и в пространстве. Действие разворачивается в Италии, а не во Франции. Теперь Челлини живет в мире, где есть кино. Франдетти проводит параллель между тем, как Челлини создавал свою знаменитую статую Персея с головой Медузы Горгоны и тем, как итальянский режиссер Федерико Феллини снимал «8½». Режиссер-постановщик проводит параллель между жизнью, творческим поиском и работой над идеей двух гениев из разных эпох.

Действие происходит в близкое к нам время. На сцене появляются иконы моды, которые неспешно прогуливаются по сцене, словно по подиуму. Здесь и карнавальные вихри, и цирковые клоунады, и орнаментальные переплетения массовки и декораций. Все это удивительным образом сохраняет целостность, не размывая драматургическую линию.

Отдельного восхищения заслуживает находка Франдетти — комические титры, появлявшиеся на экране, словно озорные сноски к действию. Это отсылает и к черно-белому кино, и к телевизионным новостям с бегущей строкой. И это далеко не единственные отсылки.

Разметив сюжет по ассоциативным параллелям, режиссер обратился к зрителю как к соавтору, бросив своего рода интеллектуальный вызов: способен ли ты, зритель, уловить цитату? Для тех, кто теряется, на занавес проецируются раскадровки фильмов Феллини, подсказывая путь.

Опера удивляет не только насыщенным визуалом, но и удивительной гармонией музыки и голосов солистов, какую и сам Берлиоз, пожалуй, одобрил. Особую прелесть этой партитуре придает почти забытый ныне инструмент — офиклеид, чей змеиный, басовитый голос Берлиоз противопоставил английскому рожку, устроив между ними немую дуэль.

Из отзывов и рецензий зрителей становится понятно, что «Бенвенуто Челлини» — спектакль, который будет интересен не только поклонникам театра, но и тем, кто находит удовольствие в просмотре фильмов.