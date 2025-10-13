Рецензия на мюзикл «Суини Тодд» на Таганке: Когда барбер берётся за бритву ради мести

Вы знали, что в театре на Таганке восемь лет назад поселился маньяк? «Суини Тодд» переносит зрителей в мрачный Лондон XIX века, где месть главного героя становится искусством. Киноафиша рассказывает о мюзикле, где убийца поёт и вершит своё правосудие.

Представьте, вы приходите в театр, но оказываетесь в Лондоне XIX века. В эпоху, когда на каждой улице возводят стены высоток, один за другим запускаются моторы заводов, отовсюду в столицу съезжаются лучшие умы и простые рабочии — все они ищут лучшей жизни. Это время больших реформ, роста цивилизации и небывалого классового неравенства. Среди общей массы затерялся безжалостный маньяк.

Заинтригованы? Тогда добро пожаловать на мюзикл «Суини Тодд» в Театре на Таганке.

Оригинальный текст: основа мюзикла «Суини Тодд» на Таганке

Суини Тодд популярный персонаж для костюмов на Хэллоуин и страшных историй у костра. Впервые он появился на страницах сборника рассказов Джеймса Раймера «Жемчужная нить». Ходят легенды, что у книжного Суини был реальный и, вероятно, одноимённый прототип. Однако многие исследователи литературы и разной жути сходятся во мнении, что это скорее собирательный образ.

Романтическую пьесу (которая лежит в основе мюзикла) по мотивам рассказов Раймера написал Бонд. Кристофер Бонд — актёр театра Виктории. Ему поручили переработать скучноватый материал о кровожадном убийце, который орудует лезвием лишь ради наживы. Бонд добавил герою человечности, рассказал его мотивацию — его Суинни Тодд мстит обидчикам за жену и дочь, а ещё за потерянные за тюремной решёткой годы.

Легенда о брадобрее-каннибале популярна вот уже пару веков. И связано это, в том числе, с историческими фактами — в архивных газетах нередко можно встретить статьи, повествующие о том, как цирюльники, мягко говоря, злоупотребляли своим служебным положением и могли поквитаться со своими клиентами: эти мастера довольно сильно отличались от тех, кто сегодня укладывает бороды гелем в барбершопах. Они были кем-то средним между парикмахером и хирургом — могли и кончики подровнять, и пару почерневших зубов вырвать, и язвы от оспы прижечь. В общем, переходить дорогу этим мастерам опасной бритвы было очень неосмотрительно.

Вот и Суини Тодд стал демоном-парикмахером и мстит обидчикам. Одни видят в его образе жуткого маньяка, другие — вершителя правосудия. На этом во многом и строится популярность персонажа.

Первый мюзикл о Суини Тодде показали на Бродвее в начале 70-х прошлого века. Музыку и стихи написал Стивен Сондхейм — легенда мюзикловой сцены Америки, многие зовут его отцом жанра. Маэстро не стало в 2021, но ещё при жизни театр на Бродвее и в британском Вэст-Энде стали носить его имя. На счету Сондхейма премия «Оскар», несколько «Грэмми» и «Тони».

Оригинальный мюзикл, который режиссировал Гарри Принс, без наград тоже не остался: стал лучшим в девяти номинациях «Тони» и в тринадцати номинациях премии «Драма деск».

В чём особенность мюзикла «Суини Тодд» в Театре на Таганке

Эта постановка — первое в истории российского театра воплощение знаменитой на весь мир легенды об униженном и оскорблённом цирюльнике Бенджамине Баркере, который из мести решил использовать лезвие не по назначению.

Режиссёр — Алексей Франдетти — создал иммерсивный спектакль. Зрители оказываются в месте, напоминающем британский паб 19 века. По оригинальному тексту Суини убивает жертв в парикмахерском кресле, а после, по подземному ходу, относит их тела в пекарню своей возлюбленной — мисс Ловетт — которая готовит очень вкусные мясные пироги.

Для погружения в мир маньяка, зал Театра на Таганке переформатировали: в центре — небольшая круглая сцена, к которой можно подсесть вплотную (если поторопиться с билетами). Столики, что подальше, без внимания актёров не остаются — герои кровавой истории ходят между рядами, угощают зрителей пирогами, а кто-то, если “повезёт”, даже может стать очередной жертвой маньяка.

Спектакль представлен несколькими составами. В одном из них роль кухарки мисс Ловетт исполняет Лариса Долина. Несмотря на то, что это мюзикл, большую часть героев играют драматические артисты Таганки.

Ещё одна интересная деталь — часть музыки исполняют сами артисты: они играют на свистульках, скрипке, контрабасе и даже органе.

Что говорят зрители о спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке

Собираясь погрузиться в мир Тодда на Таганке, нужно быть готовыми к тому, что эта постановка далеко не типичный вариант мюзикла — мрачная атмосфера, мало феерии (в привычном для жанра смысле), жуткие образы героев. Это одни из самых частых претензий к спектаклю от недовольной публики.

Однако эти же факторы вызывают восторг у другой части зала, тех, кто тяготеет к трукрайму, мистике и фильмам ужасов. Для таких зрителей иммерсивный формат — возможность ощутить мурашки по коже.

Кроме того, многие положительно отзываются о некоторых находках Алексея Франдетти: об экранах, которые позволяют видеть работу дирижёра, о подборе голосов и “брызгах” крови, которые созданы светом.

Небольшой совет для тех, кто хочет оказаться в одном зале с маньяком-цирюльником: выбирая место, старайтесь избегать бельэтажа — вид на зал частично перекрывают декорации, что мешает общему восприятию. Людям с различными особенностями восприятия и эпилепсией стоит быть осторожнее — в спектакле есть громкие хлопки, крики и звуки, а также мигающий стробоскоп.

Какие награды получил мюзикл Театре на Таганке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

В 2018 спектакль забрал сразу три награды престижной театральной премии «Золотая Маска». «Суини Тодд» стал лучшим мюзиклом года, а также получил приз за лучшую режиссуру и лучшую главную мужскую роль (Пётр Маркин).

Но, конечно, лучшая награда для спектакля — зрительский интерес. Со дня премьеры — 27 января 2017 — постановка является одной из самых кассовых в Театре на Таганке и лучшие места разбирают задолго до даты показа.