Разделяя родителей. Рецензия на спектакль «Долгие годы» в театре Вахтангова

Спектакль «Долгие годы» в театре Вахтангова в Москве в завязке использует очень сложную тему. Это момент, когда дети становятся родителями своих родителей. Когда мама и папа стареют и уже не могут сами себя содержать. К таким моментам невозможно подготовиться — у тебя своя семья, карьерные планы, денежный бюджет, и вдруг всё нужно менять. Конечно, со стороны хочется дать социально одобряемый ответ: «Дети обязаны помогать пожилым родителям». И это правда. Но мир не состоит из простых ответов. Сегодня разберём спектакль «Долгие годы», театр Вахтангова , режиссёр Георгий Долмазян.

Сюжет основан на романе Джозефины Лоуренс и фильме «Уступи место завтрашнему дню». Почему-то режиссёр умалчивает о невероятно пронзительной постановке «Дальше — тишина» с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом. В центре истории — пожилая пара, которые с юности вместе, и чья любовь выдержала испытание временем — Баркли и Люси Купер. Они собирают своих взрослых детей на ужин, чтобы обсудить неожиданные сложности. На дворе Великая депрессия, фирма отца разорилась, и теперь родители оказываются буквально на пороге нищеты. Они рассчитывают на помощь своих детей, однако те встречают новость негативно. У каждого своя семья и заботы, родители для всех становятся обузой. И тогда ради экономии они решают на выгодный шаг для себя шаг, который ужасает родителей — дети ради экономии разделяют Баркли и Люси. Отец живёт у дочери, а мать у сына. Эта мелочь приводит к последствиям.

Режиссёр Георгий Долмазян ставит спектакль на Симоновской сцене, в очень камерном пространстве. Из-за этого создаётся особая эмоциональная связь между зрителями и актёрами, до которых буквально можно дотянуться рукой. Плюс небольшая сцена больше погружает в действие, ты как будто подсматриваешь за реальной семьёй. Подобный эффект также создаёт сценография Вадима Андреева, в которой сначала воссоздаётся уютный дом, а после разлуки супругов он рушится, наполнение сцены становится минимальным.

Отзывы на спектакль «Долгие годы» особо отмечают исполнителей главных героев, которых сыграли Михаил Васьков и Ольга Гаврилюк. Они отлично создают персонажей, у которых рушится весь мир. Дом, где протекало их счастье и взрослели дети, приходится продать, а сами супруги оказываются на грани разлуки. Ты беззащитен перед миром и становишься заложником других людей. И оказывается, что даже самым близким — детям — ты только мешаешь. А единственный человек, который тебя по-настоящему любит, теперь живёт далеко. Возможно, ты его уже никогда не увидишь.

Из других актёрских работ стоит отметить Александра Галочкина в роли сына Джорджа. Это образ карьериста, человека, который имеет все способности, чтобы ухватить жизнь за хвост. Также это семьянин, на нём ответственность и за другие жизни. Смотря со стороны, хочется сказать: «Конечно, он обязан всем обеспечить родителей, даже принести в жертву свои амбиции!» Но так ли это легко? Так ли сразу вы сами согласились бы отказать себе в карьере, деньгах, социальном положении, путешествиях только для того, чтобы полностью обеспечить родителей? Здесь нет простых ответов. И актёр отлично создаёт этот внутренний конфликт.

Конечно, спектакль смотреть сложно. Ты сопереживаешь героям и очень не хочешь оказаться на их месте. Но здесь стоит чётко для себя понять — что я готов сделать в подобной ситуации? Даже не так. Как я могу поступить сейчас, когда в будущем сам столкнусь с этой бедой? А ведь это ждёт каждого. У каждого родители не молодеют. Наша задача, как детей, обеспечить им спокойную старость и, желательно, вместе. Поэтому не стоит убегать от этой мысли.

Спектакль «Долгие годы» — это тяжёлая история о любви, которую не уничтожить временем. Актёрский состав, декорации и режиссёрская работа создают постановку, которая может пробить на эмоции и растрогать. Но нужно быть готовым, что будет непросто. Если вы ещё не успели посетить театр Вахтангова, обратите внимание на расписание Симоновской сцены и сходите на «Долгие годы».