Программист и бесы. Рецензия на спектакль «Серёжа очень тупой», театр «Старый дом»

Сегодня Дмитрий Данилов — один из главных драматургов страны. Желанный гость как на интервью, так и в репертуаре любого театра, в вашем городе точно идёт как минимум одна из его пьес. Во многом потому что у него современные узнаваемые герои попадают в невероятные абсурдные ситуации. Как «Алиса в стране чудес» — есть связь с современностью, но без бытовухи, с волшебством и магией. Вот и в Новосибирске в театре «Старый дом» идёт постановка «Серёжа очень тупой», режиссёр Никита Бехтерев — её сегодня разберём.

Содержание пьесы крайне занятное. В центре внимания герой нашего времени — программист-удалёнщик Серёжа. Он довольно неглуп, но его рациональное мышление сталкивается с необъяснимым. Парню звонят, говорят, что у них есть посылка для героя, которую они доставят в течение часа. После чего заявляются три курьера, одетые то ли как санитары, то ли как ЧОПовцы. Они действительно держат в руках деревянную посылку, но сразу её не отдают. Вместо этого они начинают вести с Серёжей странные диалоги — есть ли у него жена и дети, хочет ли он сыграть в «Города» или спеть песню. Программист, привыкший к логичному общению, должен разгадать абсурдную загадку — кто эти люди, и что же они ему принесли?

Пьеса «Серёжа очень тупой» грамотно переходит от жанра в жанру. Начало похоже на анекдот — приходят как-то три курьера к программисту. Но затем ты чувствуешь, как идея усложняется, что бредовые диалоги, свистопляски и речь умалишённых явно тут не просто так. И эта таинственная коробка, что в ней такого страшного? В кино этот приём называется «макгаффин» — вещь, которой все хотят обладать, вокруг неё строится весь сюжет, при том что вещь могут даже не показать. Самый известный пример — чемодан из «Криминального чтива», который забирают Винсент и Джулс. Так в здесь — не важно, что в коробке. Коробка — только повод рассказать нам историю, важно не её содержание, а то, как изменилась жизнь героев после встречи с коробкой.

Если углубить анализ, то в пьеса похожа на романы Кафки, событие просто происходит без какой-либо логики. Как Йозефа К. просто так обвиняют в деле, которое он не совершал, так и Серёжа становится героем истории, в которую он не рвался. В этом абсурде выражается ничтожность наших знаний о мире. В реальности мы ни на что не влияем, вся наша жизнь, карьера, отношения всего лишь череда совпадений. В любой момент может случиться необъяснимое, которое сломает планы об колено — думаю, что за два года каждый с этим столкнулся. И наши навыки написать код, зарегистрироваться в соцсети или смонтировать ролик в YouTube никак не помогут, когда мы столкнёмся с настоящей жизнью.

Чем дальше развивается действие, чем страшнее кажется содержимое посылки. Чрезмерно весёлые курьеры уже кажутся демонами или другими инфернальными сущностями, а коробка чуть ли не ящиком Пандоры, куда заключена грехи всех программистов в истории. Но линия гостей обрывается также внезапно, как началась. Они просто оставляют героя наедине с подарком. Здесь остановлюсь, чтобы не спойлерить.

Исполнитель роли Серёжи Тимофей Мамлин доносит эту идею страха современного человека перед непонятным. Постепенно из раздражённого человека, владеющего ситуацией, он превращается в испуганного первобытного человека. Он уже готов поверить, что в коробке сидит джинн, Ифрит или сам Шива. Мы можем быть умными у себя дома в комфортном игровом кресле, но, оказавшись в ситуации, выходящей за рамки нашей привычной жизни, большинство из нас окажутся «тупыми».

Пьеса целиком строится на диалогах. Сценографию он сделал узнаваемой — стеллажи и ковры давно забытой Ikea сочетаются с советской деревянной мебелью. Поэтому спектакль понравится тем, кто в театре ценит хороший текст, пищу для размышления и актёрскую игру.

В конце хочу посоветовать, как смотреть этот спектакль. Не пытайтесь разгадать, что автор положил в коробку. В одном из интервью он сам сказал, что не знает. Потому что это не главное. Лучше решите для себя, кто такие курьеры — демон, некие божественные сущности или обычные пранкеры. И почему они так настойчиво лезут в жизнь Серёжи, какая у них цель? Это поможет составить своё впечатление от спектакля.