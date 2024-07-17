Посмотреть и перестать хотеть жить. Рецензия на спектакль «Идиот» в театре «Старый дом»

Достоевский ― мощнейший русский бренд. По моему скромному мнению, самый великий автор страны, что бы ни говорили фанаты Толстого. Но любой «бренд» в театре создаёт проблемы его постановщику ― если ставить всё по тексту, тебя неизбежно будут сравнивать с предшественниками. И ты проиграешь, потому что самые великие спектакли в прошлом. Актёрская и режиссёрская школы стали значительно хуже, зритель уже не такой усидчивый, плюс «это мы всё уже видели, дайте новенького». В общем, la Berezina totale. Но! На помощь приходит компиляция текстов и осовременивание, ты можешь в прямом смысле написать свою постановку. И, мне кажется, сегодня это единственный верный способ работы с классикой. Для примера сделаем отзыв на спектакль «Идиот» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Андрей Прикотенко.

Вкратце распишу завязку романа Достоевского. В Петербург после лечения за границей возвращается князь Мышкин. Он страдает эпилепсией, но сейчас пришёл в норму и искренне хочет послужить своей стране. В поезде он знакомится с сыном богатого купца Парфёном Рогожиным, унаследовавшим всё состояние. Неожиданно блаженный, тактичный князь и развращённый мажор становятся друзьями ― они обсуждают петербургских женщин и договариваются ещё раз встретиться. Эта дружба станет роковой для всех персонажей романа и даже приведёт к нескольким смертям.

У всех великих книг Достоевского есть второе дно. Первый слой ― сюжет ― нужен, чтобы книга продавалась, на этом уровне находится история пребывания князя Мышкина в Петербурге. На втором же, за счёт персонажей и событий, Фёдор Михайлович всегда исследует какую-то большую идею. И в «Идиоте» он разделяет две человеческие сущности ― всё хорошее и всё плохое. Мышкин это носитель всех положительных качеств ― доброты, отзывчивости, морали, умения прощать. А Рогожин несёт только негативные ― жадность, похоть, обжорство, гнев. И автор смотрит, может ли добро существовать отдельно от зла. Спойлер ― не может. Чистое добро имеет такой же разрушительный эффект, как и чистое зло. Люди сотканы из чёрного и белого, и только удовлетворяя обе наших стороны мы можем быть счастливыми.

Режиссёр Андрей Прикотенко переводит действие в современность и делает конфликт более социальным. Князь Мышкин показан наивным мальчиком, который попадает в грязные лапы российских буржуа. Идеалист видит «скелеты в шкафу», ворованные деньги, чуть ли не все семь смертных грехов, но ничего не может сделать. Общество прогнило, оно не воспринимает слова мессии-Мышкина. Здесь есть общее с Достоевским, но в спектакле Прикотенко на первый план выходят другие смыслы.

Его герои ― жертвы психотравм. Актуально. Они тоскуют по безоблачному детству с «Ну, погоди» утром в субботу. Повсеместное насилие изуродовало их души. Их угнетают протесты, разрыв между поколениями, кризис ценностей. То есть сюжет «Идиота» режиссёра Прикотенко привязан к нашему времени. Здесь нет места доброте, наивности, чистоте помыслов ― всё покрылось грязью, от которой уже не отмыться. Мир совершенно не располагает к свету и добру.

Но в то же время постановщик не рассказывает историю. Он, как и Достоевский, хочет исследовать свою идею. Поэтому актёры спектакля «Идиота» существуют в зеркальных декорациях на почти голой сцене, привязка ко времени становится только идейной. Также явно чувствуется указание режиссёра играть жирными масками, давать сильные эмоции. Каждый персонаж тут по-своему блаженен, как Мышкин. Блаженность ― синоним загубленного детства, уничтоженных надежд. И эту боль от несоответствия идеализма и реальности актёры несут весь спектакль.

Например, актриса Альбина Лозовая буквально обнажает кишки, настолько надрывна её игра. Порой даже переживаешь за актрису. Приём на любителя, я не люблю, когда на сцене орут. Но этим режиссёр также добивается того, что действие уходит от быта. Люди так не разговаривают, ты понимаешь, что это и не люди перед тобой, а облачённые в плоть идеи Фёдора Достоевского и Андрея Прикотенко. И эти идеи конфликтуют друг с другом, ищут истину, и в конце приходят к тому, что истина как всегда посередине. От этого, правда, не менее грустная.

Но ты смотришь «Идиота», считываешь боль режиссёра и труппы по поводу мировых событий, смотришь на местами странные гэги, например, самоубийство через ружьё в задний проход и думаешь ― а во имя чего всё это? В чём цель у такого «интеллигентского» взгляда на проблемы страны? Какой в итоге вывод ― свернуться калачиком и затихнуть? Достоевский ― не автор безысходности. В каждом его тексте из проблемы есть выход, есть свет. Я не фанат мазохисткого искусства, подсвечивайте язвы, если хотите, но дайте мне повод жить. Однако режиссёр решил рассказать такую историю, и мы не можем его за это осуждать.

Но точно стоит сказать, что «Идиот» в театре «Старый дом» ― это интересное воплощение текста Достоевского. Нет претензий к тому, как Андрей Прикотенко переписал текст и донёс с его помощью свою мысль. Стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть, какой ещё может быть классика.