Подростки против взрослых. Рецензия на два спектакля «Ромео и Джульетта» в театрах НОВАТ и «Красный факел»

Почему в театрах любят классические пьесы? Причины три. Первая ― их так часто разбирали великие театроведы и режиссёры, что уже ничего нового можно не выдумывать. Ты просто перекладываешь их идеи о пьесе на свою жизнь, чтобы сформулировать проблему, волнующую лично тебя, и всё. Вторая ― на них точно придут люди. Пьесы Шекспира, Чехова, Ибсена и других известных драматургов на слуху у всех, поэтому продать билеты гораздо проще, чем на малоизвестный текст. Бонусом постановщик получает замотивированных актёров. Ведь персонажи в таких пьесах глубокие, играть их интересно, да и в актёрском портфолио роль Ромео или даже Меркуцио смотрится отлично. А третья ― великая пьеса примет любую форму. Сделаешь её, как планировал драматург, в интерьере прошлого или позапрошлого века ― все напишут, что ты не опорочил честь классика. А сделаешь современно, бодро и весело ― назовут смельчаком и бунтарём. Сделаем сравнение двух постановок по одному тексту в театрах Новосибирска: балет «Ромео и Джульетта» в НОВАТе и одноимённый музыкальный спектакль в «Красном факеле».

Шекспир не думал, что по его пьесе будут ставить ни то, ни другое ― поэтому оба театра переводят текст пьесы в свой жанр. Ставя их друг напротив друга, мы невольно видим битву подростков против взрослых. Начнём с балета. Хореограф и режиссёр Олег Виноградов сделал самую что ни на есть классическую постановку пьесы. Любой ярый противник осовременивания будет радостно хлопать в ладоши, видя, как рабочие сцены выносят детальные копии итальянских колонн и мраморные лестницы. Как выезжает конная статуя, спускается люстра XIX века, актёры танцуют в аутентичных костюмах и париках, а на заднем плане маячит гигантская луна.

Если нужно будет пришельцу быстро рассказать, как выглядит балет, его можно сводить на «Ромео и Джульетту» в НОВАТе. Он по-театральному прекрасен, пышен, здесь нет никаких новшеств, доказывания существования своего «я» у режиссёра и т.д. Плохо это или хорошо ― решать вам. Я считаю, что художника нужно судить по правилам, в которых он сам существует. Олег Виноградов сделал классическое воплощение. И, как показывают отзывы, у него получилось. Спектакль много гастролировал и у нас, и за рубежом, везде собирая залы.

И от этого немного забавно читать его интервью, где 86-летний хореограф называет свою версию пьесы «очень молодой». Молодость, конечно, в душе, но всё же зачем пытаться мимикрировать под чужое для тебя поколение. Наоборот, надо гордо говорить: «Да, я сделал классику, потому что классика ― это круто. И народ соскучился по пышным спектаклям. А свой бедный театр на двух стульях пусть делает молодняк, который жизни не видел». После такого заявления я бы сам купил билет в партер.

К слову о молодняке. Режиссёр Марк Бунин в «Красном факеле» как раз решил осовременить «Ромео и Джульетту». Вдохновлялся он явно одноимённым фильмом с Ди Каприо, потому что веронцы у него бандиты, повсюду граффити и криминал, а посреди этой клоаки расцветает любовь двух подростков. Бонусом текст пьесы наложили на вокальные партии и сделали музыкальный спектакль.

Внешнее осовременивание выражается и в сценографии. Декорации и световые картины показывают мир Шекспира депрессивным и мрачным, как будто из фантазий dead inside подростка. Было бы забавно, если бы Ромео отрастил чёлку и закрывался ею от жестокого мира.

Далее режиссёр выводит на сцену оркестр, под чью музыку актёры поют рок-баллады и читают рэп. Особенно веселит, как про это написано на сайте театра: «монологи героев превращаются в зонги, которые актеры исполняют под живое сопровождение музыкального бэнда». То есть вот насколько мы современные или, вернее сказать, модерн!

Но есть и идейные изменения. Потому что главным героем является Джульетта. Она здесь двигает сюжет, она решает вопросы, берёт на себя ответственность и предстаёт более зрелой, чем её парень. А Ромео выглядит истеричным, но красивым, из-за чего можно и потерпеть. И есть мнение, что это вполне отвечает современному миру. Молодые мужчины мельчают, гораздо чаще мы видим внутренне сильных женщин.

Не будь этой идеи, всё описанное выше было бы бессмысленным. Потому что осовременивание подразумевает в первую очередь новый конфликт. А уже далее его раскрывают внешними формами. И в данной версии «Ромео и Джульетты» конфликт действительно современный.

Поэтому такие ярлыки как «молодёжный», «для молодой аудитории», «современный» не являются знаком качества постановки. Это только одна из форм. Добротный, богатый, пышный классический спектакль может быть на голову выше дешёвой постановки с претензией на новый взгляд. Поэтому ходите на то, что вашей душе хочется в данный момент и никого не слушайте. Хочется аттракциона, идите на «Ромео и Джульетту» в «Красный Факел». Хочется театральной красоты ― в театр НОВАТ.