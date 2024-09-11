Почему женщины убивают? Рецензия на спектакль «Леди Макбет нашего уезда»

Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» — это один из главных хитов режиссёра Камы Мироновича Гинкаса. Это погружение внутрь той мрачной бездны, которая есть внутри каждого человека. Но кто-то сражается и покоряет её, а кто-то поддаётся и стирает свою личность. И как раз эта битва света и тьмы в конкретном человеке показана в спектакле, причём на вполне бытовом сюжете. От этого ещё страшнее — понимаешь, как легко стать полным ублюдком. Сегодня рассмотрим спектакль «Леди Макбет нашего уезда», театр МТЮЗ, режиссёр Кама Гинкас.

В основе лежит повесть Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Она рассказывает историю Катерины Львовны Измайловой — молодой купеческой жены, которая живёт в скучном браке. Жизнь в доме свекра однообразна, она не чувствует себя желанной и нужной, поэтому скоро эта безысходность толкает её на измену мужу с работником Сергеем, красивым и дерзким мужчиной. Но эта страсть, которая скоро перестаёт быть тайной, толкает Катерину на целый ряд преступлений и убийств. Скоро героиня понимает, что страсть сводит её с ума, и она уже не может перестать убивать свидетелей.

Этот спектакль — театральный шлягер Гинкаса. Изначально он ставится в московском театре МТЮЗ, сейчас его в афише уже не найти. Но иногда он гастролирует по стране, например, 16 сентября пройдет в питерском БДТ имени Товстоногова.

Гинкас назвал спектакль «Леди Макбет нашего уезда» — понятный ход, такая история могла случиться где угодно, даже у ваших соседей. В то же время режиссёр не занимает чёткую позицию насчёт героини. Он не стремится ни оправдать, ни обвинить свою героиню. Катерина в спектакле одновременно и преступница с холодным расчётом, и жертва, чьи преступления вызваны элементарным желанием выжить. Женщина испытывает сильные чувства, возможно, впервые в жизни. Она не готова без боя возвращаться в реальность, где к ней относятся, как к функции. А дальше уже каждый сам решает — можно ли простить убийство, которое сделано из самозащиты.

На раскрытие идеи работает и сценография Сергея Бархина. Действие происходит в избе, которая напоминает клетку: темные стены, узкие лучи света, врывающиеся в мрак сцены. Всё это создаёт тревожную атмосферу, безнадёгу, которая усиливает эффект от происходящего на сцене. Декорация даёт возможность зрителю напитаться ощущением застоя и безысходности, непроглядной тьмы, отражающей внутренний мир Катерины.

Но главное, почему идея Гинкаса читается — это актёрское исполнение. Елизавета Боярская в роли Катерины поражает своей внутренней силой. Это не испуганная слабая женщина, это боец огромной силы, который нашёл, во имя чего жить и сражаться. И от этого становится даже грустно — если бы эту силу направить в нужное русло. Здесь выражается и критика общества. Правила общества, которые одним дают всё, а другим ничего, приводят к тому, что сильная красивая женщина вдруг начинает убивать. А как ещё бороться за счастье? В то же время, общественная мораль — это одно, но есть же и более высокие смыслы. Ничто не может оправдать преступления Катерины. Это сложный моральный вопрос, и хорошо, что Гинкас не скатывается в назидание, конкретного ответа на вопрос «как жить?» нет.

Отзывы о спектакле «Леди Макбет нашего уезда» подчеркивают его сильное воздействие на зрителей. Многие отмечают, что постановка Гинкаса и надрывная игра Боярской — это испытание, требующее от зрителя полной отдачи, как эмоциональной, так и интеллектуальной. Смотреть тяжело, но нужно. Это тот уровень спектакля, когда нужно не отдыхать, а работать, переживать, страдать вместе с актёрами. Но не всё время же только веселиться, правда?

Если вы живёте в Санкт-Петербурге, запомните дату 16 сентября. Обязательно сходите на спектакль «Леди Макбет нашего уезда» в БДТ. Неизвестно, как долго спектакль ещё будет играться, успейте посмотреть один из шедевров Камы Гинкаса, пока его не сняли.

Кстати, многие задаются вопросом, где сейчас Кама Гинкас. Режиссёр живёт и работает в Москве, в театре МТЮЗ.