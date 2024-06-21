Почему индийцев играют белые? Рецензия на балет «Баядерка» хореографа Начо Дуато

Хореограф Начо Дуато представил свою версию «Баядерки». Сюжет крайне интересен. Солдат Солор влюбляется в индийскую танцовщицу Никию. Это чувство взаимно, но внезапно в неё влюбляется и Великий брамин. Он даже готов предать свой обет безбрачия ради неё. Но столкнувшись с отказом брамин решает сделать всё, чтобы уничтожить эту пару.

«Баядерка» идёт одновременно в новосибирском театре НОВАТ и петербургском Михайловском театре. Новосибирцам повезло - НОВАТ больше Михайловского, поэтому их постановка гораздо масштабнее.

Начо Дуато противоречивый хореограф. Если вы впишете его фамилию в гугле, то половина его балеты хвалит, а половина обвиняет в посредственности, самоповторе и, в целом, слабой руке. Предлагаю нам не занимать ничью сторону и разобрать «Баядерку» без личного отношения к автору.

Постановка была приурочена к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, создателя оригинальной версии балета. Однако вместо создания полностью новой версии, Дуато решил отредактировать хореографию Петипа. Он сократил ансамблевые номера, убрал часть пышных массовых сцен, сфокусировавшись на партиях главных героев. В частности, сделал противостояние Никии и Гамзатти более драматичным.

Это и стало главным решением Дуато — акцент на мелодраматизм сюжета в ущерб танцевальным эпизодам. Например, длинные мизансцены свадьбы во втором акте значительно урезаны, поэтому общая продолжительность на час меньше оригинальной «Баядерки». Что противоречило замыслу автора, он считал считал танец важнее фабулы. Но решение можно оправдать — Дуато решил сделать балет более динамичным, понятным широкому кругу зрителей. Поэтому давайте идти от хореографа, мнение автора — только рекомендация, а не закон.

Мысль важно держать в голове. Например, отзывы пестрят фразами, что индийских героев играют белые танцоры. Знаете, это претензия на уровне: «А почему актёры не умирают на сцене по-настоящему? Один обман». Это театр, искусство максимально условное, которое ценно не документальной точностью, а настоящими эмоциями и пластическими образами. Нужно смотреть не на национальность героев, а на их переживания, общие для индийцев, русских и кого бы то ни было.

Есть попытка воплотить Древнюю Индию в визуальной части. Сценография выглядит очень дорого, костюмы красивы, но при этом сдержаны, женские платья выглядят очень соблазнительно. Работа художников на высшем уровне. Общий ансамбль выглядит цельно, допускаю, что реальные индийцы одевались совсем не так, но мне всё равно. Когда смотришь постановку, тем более балет, хочется увидеть нереальную красоту, недоступную в жизни. А за документальной правдой стоит идти на Discovery.

Вообще режиссёр — хозяин постановки. Для верного понимания спектакля нужно судить художника по тем правилам, которые он сам заявляет. Но даже смотря на «Баядерку» глазами режиссера, чувствуется, что у неё отсутствует стройная концепция. Почему? Лирика не работает. Её слишком много, но она размывается на большой сцене. Танцоров просто съедает бездна зрительского зала, они теряются.

И тут есть два варианта. Либо постановка специально создавалась для записи, ведь лирика на крупном плане смотрится гораздо выигрышнее. Но это странно.

Либо решение сократить номера это упрощение работы самому себе, а не художественная идея. Ведь ставить танец на огромный ансамбль безумно сложно, это требует невероятной внимательности, дотошности и широкого взгляда. Поставить танец двум-трём актёрам в разы проще. При том что все массовые сцены на голову выше лирических эпизодов.

Нельзя сказать, что «Баядерка» получилась плохой. Просто от неё ждёшь больше. Сюжет, исторический период, место действия — ты ожидаешь красоты таинственной индийской сказки. Но на деле — балет как балет, смотрибельно, музыка хорошая, танец баядерки тоже, денег за билет не жалко. Но разве этого ожидаешь увидеть от художественного руководителя балета одного из главных балетных театров России?

Продолжительность спектакля — 150 минут.