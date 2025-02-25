Почему Фауст проиграл, а Мефистофель не победил: рецензия на спектакль театра «Сатирикон»

Операция души: на каком языке говорит Фауст «Сатирикона»

«Как Фауст ослеп» — спектакль, где главный герой теряет свое первенство, уступая место тому, кто всегда в тени.

Одно из важных отличий этой постановки от других вариаций Фауста — режиссер С. Тонышев (о фигуре которого мы еще поговорим) обратился к переводу Б. Пастернака, который по праву считается самым поэтичным. В итоге на сцене сплетаются сразу три видения одной истории: авторское, переводческое, режиссерское. Еще одна особенность этого Фауста — режиссер открывает зрителю ключевые фрагменты из второй части произведения: их редко переносят на сцену из-за сложности визуализации их глубокого символизма.

Мефистофель от «Сатирикона» многолик. Это не просто демон-искуситель, а настоящий философ. Он проводник и созерцатель, который экспериментирует, но не знает к чему это приведет. Фауст же — доктор, его мечта и призвание помогать людям. Он бросает вызов естественному порядку вещей, но, конечно же, терпит поражение. Гретхен — сначала легкая, словно ветреный образ, а затем закованная в цепи — становится центром притяжения. Невинность встречается с отчаянием, порыв — с проклятием. И вот две фигуры в конце пути: пораженный Мефистофель, истекающий кровью, и спокойная Гретхен. В этой встрече — вся суть их путешествия.

Неожиданного финала в этом спектакле не будет, но будут новые смыслы. Ослепший Фауст в заключительном акте — человек, переживший сам себя. Его мотивация продолжать действовать — это страх остановиться. Бесконечный бег. А какова цель?

Лаборатория на стыке миров: оформление сцены

Пространство сцены превратилась в место, где стираются границы между медицинской лабораторией, адом и философским трактатом. Доктор идет наперекор Богу, впадает в ярость, ломает зеркала, подписывает кровавый договор. Но с этого момента его путь — не путь триумфа, а череда потерь. Здесь все передает зыбкость мира. Декорации рушатся, проемы раздвигаются, свет меняет смысл пространства, будто мир существует в состоянии постоянного перехода. Зеркала — то символ божественного порядка, то предвестники его разрушения. Игра света и тени, блики зеркал, музыкальное оформление — в отзывах на постановку «Как Фауст ослеп» зрители отмечают, что эти детали не просто дополняют происходящее, а будто являются героями истории.

О режиссере спектакля «Как Фауст ослеп»

Фауст — одно из самых многогранных произведений мировой культуры, с большим количеством сюжетных поворотов, сложными героями, глубокими смыслами. Объемный текст часто останавливает театральных режиссеров: как уместить литературную глыбу в несколько часов на сцене?

Режиссер постановки театра «Сатирикон» Сергей Тонышев выбрал проложить собственный маршрут по вечной истории: шагнуть в сторону чувственности. Его герои не столько философствуют, сколько живут и зритель вместе с ними ощущает биение ритмов жизни (подчеркивает это ощущение музыкальное сопровождение спектакля).

Премьерный показ «Как Фауст ослеп» состоялся в сентябре 2024. К тому моменту молодой режиссер Сергей Тонышев (выпускник ГИТИСа) уже успел поработать с лучшими театрами в Москве и регионах. Однако критики и зрители отметили, что его “ослепший” Фауст — переход на новый уровень профессионализма.