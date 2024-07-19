По капле выдавливать раба. Рецензия на спектакль «Сиротливый запад» в театре «Старый дом»

Смотреть пьесы Мартина МакДонаха всегда весело — умеет ирландец складывать слова в предложения и находить себе хороших переводчиков. Ну и есть некий guilty pleasure в текстах про убийства и криминал. В реальности это отвратительно, мы косо посмотрим на того, кто любит криминал, а на сцене всё выглядит забавным. И удовлетворяя подавленную тягу человека к насилию, МакДонах заработал себе популярность. Например, сделаем анализ пьесы «Сиротливый запад» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Федотов.

Сюжет вполне характерен для российской глубинки. Не успели братья Коулмэн и Вэлин похоронить отца, как они начинают делить наследство. По официальной версии отец погиб из-за несчастного случая, но в реальности все знают — Коулмэн осознанно его застрелил. Вэлин использует это для шантажа — он требует у убийцы отказаться от наследства в обмен на молчание. Братьев пытается помирить священник, который испытывает кризис веры, поэтому пытается так себе. В итоге братья должны или помириться, или поубивать друг друга.

Мы сразу попадаем в атмосферу богом забытого городка. Режиссёр выстраивает на сцене комнату в бедном доме — обшарпанные стены, дешевая мебель. Кажется, ну что тут можно делать, пару гнилых стульев и битых тарелок? Но даже эти мелочи вызывают в братьях дикое чувство собственничества. Исполнители ролей братьев Тимофей Мамлин и Анатолий Григорьев играют людей, теряющих человечность. Её стёрла бедность. Это ни на что не способные иждивенцы, они уверены, что никогда не смогут заработать даже на такой бедный дом. Поэтому потеря наследства для каждого равносильно смерти. Это и вынуждает героев стараться пожрать друг друга — собственная бесполезность.

Но Вэлин чувствует себя королём этого болота - брат же отказался от наследства. Поэтому и плита его, и половицы его, чуть ли не воздух также принадлежит ему — Коулмэн должен понимать, что в доме он никто. И Вэлин изводит брата, постоянно напоминая о его преступлении. Он же не считает Коулмэна за человека.

Во время спектакля удивляешься, насколько текст ирландского драматурга близок нам. Вы же точно слышали эти истории, когда сын пытается выселить мать, сестра судится с братом из-за доли в квартире. Собственная бесполезность и страх потерять свои немногие материальные блага превращает людей в животных. Пусть все эти блага состоят из пары гнилых стульев. Насколько ужасно и мерзко выглядят такие конфликты между родственниками!

Правда в спектакле чернуха подаётся с юмором. Уже образы героев веселят. Например, священник-алкоголик, который с горя стал ещё и тренером женской футбольной команды. Да ещё и довольно неудачной, за четыре матча они получили десять красных карточек. Эта ирония уводит «Сиротливый запад» Мартина МакДонаха от документальной безнадёги в стиле Звягинцева. Ты начинаешь задумываться о масштабе ужаса всего, что видишь, только в конце. А первую половину ты смеёшься с колких фраз и абсурдных поступков героев.

В конце же отрывается и второе дно. Режиссёр явно намекает на это финальным эпизодом — медленно уходящее во тьму распятие. Это история про закат европейской цивилизации. О каком будущем может идти речь, если сын убивает отца и пытается убить своего брата? Религия потеряла влияние, священник не только не может вразумить заблудшие души, он сам теряет веру. Наши стремления становятся мелочными. Мы уходим от цивилизации к первобытным порядкам — либо ты, либо тебя. Правда здесь не вопрос реального выживания, а скорее жадности. Мы хотим достойно жить, но не умеем подобающе работать, поэтому за гнилой стул, а уж тем более за дом, готовы резать глотки соперникам. Неужели, человечество пришло к этому после стольких тысяч лет эволюции?

Много мыслей рождается после просмотра. А вдруг я такой же мелочный? А готов ли я судится с братом за дом? Антигерои МакДонаха заставляют вспомнить Чехова и начать по капле выдавливать из себя раба.