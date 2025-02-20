Пётр Шерешевский переосмыслил классику: рецензия на «Маскарад с закрытыми глазами» на сцене МХТ им. Чехова

Почти двести лет назад М. Лермонтов написал «Маскарад». Режиссёр Пётр Шерешевский обратился к вечной классике, переосмыслил, добавил новые и “подчеркнул” старые смыслы.

Вдумчивый, насыщенный, наполненный литературными отступлениями — так отзываются о спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» те, кто уже его увидел. Это постановка для насмотренного зрителя, читавшего лермонтовский «Маскарад». Да, история, написанная Михаилом Юрьевичем здесь не будет спойлером, но станет подспорьем для понимания того, как классику переосмыслил Пётр Шерешевский.

Премьерный показ спектакля «Маскарад с закрытыми глазами» в МХТ состоялся в октябре 2023 года. Для этой постановки режиссёр переработал текст Лермонтова: поместил персонажей в современность, добавил строки из повести Артура Шницлера «Новелла о снах» и тексты Лизы Савиной (куратор и продюсер проектов в области культуры).

Место действия — любая столица. Шерешевский засыпает пространство маркерами: литературными, кинематографическими, фактологическими. Искушенные зрители ловят их, как приманку. Он играет, и тем, кто готов разгадывать его шарады, скучно не будет.

Спектакль неспешно затягивает в вязкую атмосферу долгого застолья, карточных игр и бессмысленных разговоров — в этой монотонности хранится напряжение.

Главный герой Евгений Арбенин — роль исполняет Игорь Верник — преподаватель-филолог, лермонтовед, интеллектуал. Как и в первоисточнике этот персонаж игрок и в картах, и в жизни. Молодая жена Нина для него — тихая гавань.

Но тот ли это ангел, каким ее представлял Лермонтов? Отнюдь! Нина (Мария Фомина) в спектакле — девушка, знающая себе цену, раздраженная, капризная, но искренне любящая.

Все на сцене немного флиртуют: это видно в деталях, взглядах, движениях. Легкий, безобидный ритуал, игра на публику в атмосфере закрытого светского круга. Но едва за супругами захлопывается дверь квартиры, зыбкое притворство растворяется — Арбенин и Нина сталкиваются лицом к лицу в пространстве, где слова уже не скрыть за маской светского тона.

Мария Фомина создает персонажа, который манит, но остается недосягаемым — ледяная маска светской красавицы, за которой скрывается больше, чем готово принять окружающее общество. Но если Нина прячет свои тайны, то Арбенину предстоит раскрыться, возможно, сильнее, чем он сам того хочет.

Молодой Звездич (Илья Козырев) — не князь, а циничный парень без лишнего пиетета к чести. Его отец (Сергей Беляев) — простоватый богач, который выбрал любить футбол и пиво.

Есть и юная Соня (Софья Шидловская) — лёгкая, влюблённая в преподавателя. Она — тень прошлого Нины, доказательство, что Арбенин не так уж плох.

Арбенин в исполнении И. Верника — жертва страсти, возраста, интеллекта. Шерешевский же остается верен себе: его режиссёрские приемы узнаваемы и работают безотказно. Он соединяет театр и кино, проецируя сценическое действие на экран.

Вопросы морали, психологии, философии — все тут. Лермонтов обвинял общество, Шерешевский ставит диагноз. Люди изменились? Как мы сегодня понимаем мораль и честь?

Шерешевский будто намекает: мы привыкли видеть ревность и месть через призму литературы, но сегодняшние заголовки новостей доказывают, что монстры никуда не исчезли. Культурные, образованные, уважаемые люди — они тоже могут потерять контроль, убивать, прятать улики, оправдываясь состоянием аффекта.

Эмоциональное напряжение, как и в первоисточнике, сохраняется до финала. Даже если вы наизусть знаете «Маскарад» М. Лермонтова, финал пьесы П. Шерешевского вас все равно удивит.