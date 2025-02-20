Меню
Ожившие персонажи Сергея Довлатова: рецензия на спектакль «Довлатов. P.P.S.» стажерской группы театра «Мастерская»

20 февраля 2025 15:00
Отзывы на спектакль «Довлатов P.P.S.» очень неоднозначны: одних восхищает легкость, других раздражает однообразие. Получается, что равнодушных нет. А это уже интересно!

«Довлатов P.P.S.» в постановке Аллы Зиминой — это многослойное повествование, где сюжет не выстраивается в линию, а складывается из осколков — историй, фраз, лиц, мелочей, превращенных в детали художественного досье.

Спектакль представили публике в 2018 — год, когда творческий мир накрыла очередная волна любви к Довлатову. И неудивительно: любой довлатовский абзац — практически готовый театральный этюд.

Эта постановка изначально была экзаменационными этюдами, которые перекочевали на большую сцену практически без изменений.

Спектакль собран из нескольких рассказов Довлатова: «Заповедник», «Хочу быть сильным», «Шоферские перчатки» и других, но они не просто следуют друг за другом, а накладываются слоями, соединяясь в монологи, будто произнесенные самим автором.

Актер Антон Горчаков становится голосом Довлатова — и не только в буквальном смысле. Он держит в руках ниточку, связывающую все эти обрывки судеб, событий, разговоров. Возможно, именно поэтому в названии появляется «P.P.S.» — как след последнего добавленного слова, как возможность вписать что-то еще, даже когда рассказ уже завершен.

На сцене шесть стульев и стол — ничего лишнего. Чем меньше декораций, тем больше пространства для игры. Актеры увлекают зрителя внутрь событий, будто давая им подслушать диалоги героев. В этом минимализме все продумано: костюмы — простые, как сама эпоха, голоса — живые, движения — точные.

Свет становится не просто фоном, а отдельным персонажем, вторым голосом спектакля, подсказывающим, какое чувство возобладало над героями в данный момент. Нежный розовый — и вот уже романтический эпизод, холодный голубой — и звучат философские размышления о жизни.

Но главное здесь — движение. Оно одновременно сочетает в себе театральный рисунок и повседневные жесты. Это живая смена образов, мгновенные превращения, когда один человек становится сразу несколькими. Дарья Завьялова с легкостью скользит от Фриды Штейн к лаборантке Нинуле и соседскому мальчику Роме.

Три часа спектакля — это не три часа повествования, а три часа существования внутри мира Довлатова. Образы сменяются, тексты разлетаются, но одно остается неизменным — сам он, его интонация, его взгляд на эпоху. Актеры передают не просто слова, а сам способ видеть, фиксировать, пропускать через себя происходящее. И именно в этом, возможно, главный эффект спектакля: он дает зрителю пространство для соотнесения — с прошлым, с настоящим, с собой.

Фото: pexels
Настя Евдокимова
