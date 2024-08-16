Обаятельный подонок против всех. Рецензия на спектакль «Свадьба Кречинского», театр «Красный факел»

Пьеса Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» довольно авантюрна. Вам понравится, если любите сюжеты, когда главный герой — обаятельный подонок, который с лёгкостью обводит всех вокруг пальца. Где в любой момент афёра может провалиться. И где искренне болеешь за протагониста, хотя он совершает не самые социально одобряемые дела.

Это часть трилогии автора, причём единственная, которая была разрешена и в царской России, и в СССР. Рассмотрим спектакль «Свадьба Кречинского», театр «Красный факел» в Новосибирске, режиссёр Дмитрий Егоров. Начнём с краткого содержания «Свадьбы Кречинского».

Состоятельный помещик Пётр Муромский выдаёт молодую дочь Лидию. За девушкой идёт огромное приданое, поэтому она крайне желанна для московских женихов. Но Лидия уже влюбилась — в красавца Михаила Кречинского, ведь он говорит по-французски, и у него в друзьях одни князья. Отец уже готов дать благословение, но медлит, чем раздражает Кречинского. Ведь в реальности он — карточный шулер, который живёт с другом в бедной комнате, ему нужно срочно жениться на Лидии. Ситуацию усложняют кредиторы Кречинского. Они грозятся рассказать всему городу о том, что в реальности Михаил банкрот. Герою нужно срочно придумать, как выйти из сложной ситуации.

На первый взгляд кажется, что режиссёр Дмитрий Егоров поставил пьесу в историческом стиле. Герои ходят в сюртуках и пышных платьях, на сцене выстроены декорации в виде гостинной XIX века со статуями, картинами и папоротником. Но на деле видно, что такой стиль — это фарс. Костюмы уж очень комичные, слишком вычурные, яркие цвета отдают чем-то нереальным, а картины, понатыканные практически впритык, вызывают смех. Так и должно быть. И интерьер, и костюмы создают образ героев. Семья помещика Петра Муромского пытается казаться аристократами, им кажется, что высший свет так и живёт. Нужно увлекаться живописью? Вот вам тридцать картин. Изысканный гардероб? У нас будет самый-самый изысканный гардероб! Уверен, вы знаете таких людей, которые вырвались из грязи в князи и создают себе безвкусный образ «дорого-богато». Перед реальными аристократами они млеют.

Этим и объясняется успех Михаила Кречинского в исполнении Михаила Селезнёва. Ему достаточно красивого костюма и знания французского, чтобы всех в себя влюбить. В этом и юмор, и трагедия. В отличии, например, от персонажей Островского, Кречинский не так умён. Его афера проста, и на более внимательных людей она бы не подействовала, но Муромские так хотят стать аристократами, что забывают обо всём. Есть в этом черта русского характера — одних денег нам мало, хочется и социального статуса. Все эти мысли рождают декорации и костюмы по идее режиссёра.

Также в спектакле «Свадьба Кречинского» актёры исполняют песни, что развивает образ. Так свои чувства Лидочка (Екатерина Макарова) выражает в композиции Ne me quitte pas Жака Бреля, причём с жутким акцентом. Ведь русский язык не может выразить всех её тонких переживаний, нет, только французский создан для любви.

Но «Свадьба Кречинского» Дмитрия Егорова — не просто стёб над новыми русскими. В конце мы видим, у этих в целом пошлых людей тоже есть чувства, они тоже способны на благородные поступки. Лидия вообще показывает высокое прощение, которое не таит злобы, но вычеркивает обидчика из жизни. Всё же это история про несбывшуюся мечту. Ведь каждый имеет право мечтать, и пошловатое представление Муромских о жизни элит — не повод их презирать. Они просто люди, которые хотят быть счастливыми: Пётр хочет иметь статус в обществе, Лидия — встретить любовь всей своей жизни. Исполнители Владимир Лемешонок и Екатерина Макарова так обаятельно играют обманутых богачей, что в конце встаёшь на их сторону. Зрительские отзывы на «Свадьбу Кречинского» это подтверждают.

Спектакль понравится людям с разными вкусами — это и комедия, и сатира, и мюзикл, и драма. Возможно, кто-то узнает в Лидии себя и свою первую любовь, когда мужской идеал оказался низким проходимцем. При этом действие довольно динамично, 3 часа с антрактом пролетают практически незаметно — отличный план на вечер.