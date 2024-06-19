Нео, ты в Матрице! Рецензия на спектакль «Game Over: Атака Тёмного Бота» в Областном театре кукол

Меню
19 июня 2024 08:05
В Областном театре кукол Новосибирска представили спектакль о том, как важно следить за безопасностью в интернете. Назвали просто и ёмко — «Гейм Овер». Именно это тебя ждёт, если разбрасывать информацию о себе в сети.

Школьник Андрей создал себе канал, назвал себя блогером Андроном и бездумно делится всеми своими секретами и паролями. Из глубин Сети за ним следит опасный компьютерный вирус — Тёмный Бот, который мечтает перебраться из виртуального мира в реальный! Он избрал Андрона своим «ключом»...

Сама идея кукольного спектакля о таких сложных вещах, как кибербезопасность, вызывает интерес. Хакерство — одна из главных проблем современности. Это не мнение, это факт. Если, например, вы ставите слабый пароль к своему аккаунту в соц. сети, вы в зоне риска. Опытный хакер взломает вас за пару секунд и получит доступ к самой жизненно важной информации. Поэтому важно рассказать детям, как необходимо себя защитить, ведь они могут по неопытности рассказать то, что говорить не стоит.

Вот и на примере Андрея режиссёр Роллан Боннин показывает, к чему может привести подобная халатность. Мальчик специально делится всеми паролями. Он думает, раз нет реакции, значит он в безопасности. Но в реальности, главный злодей — Тёмный Бот, только ждёт удачного момента. Здесь режиссёр приближает вымышленную ситуацию к реальности. Вирус на вашем устройстве может никак себя не выдавать, вам будет казаться, что всё хорошо, но в нужный момент он сольёт все данные хакерам.

И вокруг этого режиссёр строит весь спектакль. Особое внимание он уделил атмосфере. Целью Боннина явно не было назидательно сказать: «Делай так, а не так!» Нет, он говорит: «Делай, как хочешь. Но, если решишь не уделять внимание кибербезопасности, вот, что тебя ждёт». И по тому, какие отзывы оставляют как дети, так и взрослые — это работает!

Режиссёр отлично создаёт «жуткий мир без кибербезопасности». Тёмный Бот как будто вышел из sci-fi ужастиков — киборг с огромным красным глазом, который вьётся вокруг Андрея, как паук, пока не получает полный контроль над ним. Вскоре мальчик уже опутан проводами и не может пошевелиться — потеряв доступ к своей информации, он как будто уже не может самостоятельно управлять собой.

Экраны по бокам сцены помогают создать эффект полного погружения в киберпространство. На них транслируется окно рабочего стола Андрея, файлы, которые он открывает, строчки кода, микросхемы, иногда для атмосферы их специально пугающе окрашивают.

На атмосферу работает и сценография. Одинокий стол Андрея на пустой сцене, бледный свет экрана, изредка меняющийся на «синий экран смерти», и, главное — только точечный свет. Вы почти не увидите пространство полностью залитое светом. Жуткие монстры выходят в пучок света из темноты, вы никогда не увидите их заранее. Что может неплохо так пугать!

Но тех, кто не любит ужастики, успокою — это не хоррор. На сцене, в целом, сложно устроить скример, как в кино. Визуальные фишки режиссёра скорее держат вас в напряжении, не давая расслабиться, пока спектакль не закончится. Спектаклю «Game Over: Атака Тёмного Бота» удаётся невозможное — заставить детей смотреть себя непрерывно. Потому что это про них, про их нынешнюю жизнь. И не думайте, что: «Ну это же кукольный спектакль, он неактуален». Куклы — это просто форма подачи сюжета. Точно так же можно было бы рассказать эту историю и в драматическом театре. Но это было бы не так динамично, куклы пластичнее людей, а значит, больше простора для мизансцен.

Суммируя, «Гейм Овер: Атака Тёмного Бота» — атмосферный, держащий в приятном напряжении спектакль, который поднимает крайне важные темы. Что такое данные, почему их нужно беречь, что могут с ними сделать злодеи, которые хотят их получить. Чем раньше ребёнок это узнает, тем безопаснее будет его путь в Сети.

Илья Голубев
Илья Голубев
