Наука, трагедия, любовь: рецензия на спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

Он разочаровался в собственном гении, презирал себя, но продолжал любить. История отношений Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой в постановке театра им. Маяковского .

Герои спектакля живут в Принстоне. На дворе август 1945. О их любви никто не знает и не должен узнать. Их и без того хрупкий мир разрывает ужасающая новость — земля Хиросимы выжжена ударом атомной бомбы.

Альберт Эйнштейн — великий гений с вечно взъерошенными волосами и роем идей — влюблен. А еще он винит себя в трагедии: он, сам того не желая, принимал участие в создании смертельного оружия.

Маргарита Коненкова — жена скульптора и художника Сергея Коненкова. А еще она работает на советскую разведку и любит американского ученого.

Они встретились за 10 лет до того, как была уничтожена Хиросима, а затем и Нагасаки. И все эти годы любили друг друга, тайно встречались, отправляли письма, которые никто не должен был прочесть. Тайна истории Эйнштейна и Маргариты всплыла много лет спустя, когда на аукционе обнаружились те самые письма, найденные в личных вещах ученого.

Запретная любовь физика и шпионки вдохновила Александра Гельмана на создание пьесы «Альмар». Его текст не документален, автор лишь предполагает, какой была последняя встреча двух реальных людей. Александр Марин первым взялся за постановку спектакля.

На сцене двое: Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Минимализм декораций — длинный черный стол, бумаги, да пара бутылок вина — создает ощущение, будто мы подглядываем за героями сквозь замочную скважину, видим лишь часть их жизни и окружающего пространства.

Минимализм режиссуры Александра Марина подчеркивает великолепие актерской игры. Герои внешне не похожи на своих прототипов, но в этой истории куда важнее удачно воссоздать чувства.

Отношения американского ученого и русской шпионки не могли завершиться иначе, кроме как трагедией. Но Марин оставляет зрителю не окончание, а многоточие. Он не цитирует письма Эйнштейна, не пытается выстроить дословный финал. Вместо этого он напоминает: с момента расставания Эйнштейна и Маргариты в мире создано несколько тысяч ядерных бомб.

Отзывы на спектакль «Эйнштейн и Маргарита» от театра Маяковского неоднозначны и это не удивительно: постановку уже увидели больше ста тысяч самых разных зрителей. С премьеры, которая состоялась в июле 2022 года, спектакль показали более 130 раз, в том числе и на гастролях в разных городах мира.

Театр Маяковского предлагает уникальную возможность прикоснуться к этой истории, ставшей символом столкновения любви, науки и истории. Приобретая билеты на спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в Москве будьте внимательны — спектакль-антреприза, идет на разных сценах города.