Нас бьют, а мы крепчаем. Рецензия на спектакль «Поминальная молитва» в театре Ленком

Спектакль «Поминальная молитва» Марка Захарова в Ленкоме — это легендарная постановка. В своё время в ней играли признанные звёзды не только театра, но и всего советского кинематографа — Евгений Леонов и Александр Абдулов. По сути, визитная карточка Ленкома. Поэтому было особенно страшно, когда было объявлено о том, что её планируют восстановить. Подобный опыт был в МХАТе им. Горького, там восстановили спектакль Владимира Немировича-Данченко «Три сестры» — опыт крайне неудачный. Давайте разберёмся, что получилось ли у коллег лучше. Спектакль «Поминальная молитва», театр Ленком, режиссёр восстановленной версии Александр Лазарев.

Спектакль «Поминальная молитва» начинается на юге Российской империи, в начале XX века. Сюжет рассказывает о жизни еврейского молочника Тевье, который живет со своей семьей в деревне Анатовка. Он — религиозный человек, поэтому ему сложно жить рядом со своими детьми. Одна дочь решает выйти не за богатую партию, которая спасла бы семью, а за бедняка. Другая — не за еврея, а за русского, хотя браки не с евреями были запрещены религией. Другая выходит за революционера и бросает семью. Тевье пытается со всем смириться, однако история начинает двигаться совсем не так, как он мог себе представить. В России идут антиеврейские погромы, что вынуждает семью решить — покинуть родной дом или смириться. На глазах Тевье рушится всё те основы жизни, по которым жил весь его род.

Сегодня мы все чувствуем, что такое смена курса истории, когда мир меняется, а мы к этому не готовы. Поэтому решение восстановить «Поминальную молитву» в прошлом году вполне оправдано. Режиссёр Александр Лазарев воссоздал работу Захарова вполне бережно. Лазарев сделал акцент на сохранении мизансцен по архивным текстам Ленкома и общей атмосферы спектакля, что позволяет зрителю ощутить ту самую атмосферу, погружаясь в мир Анатовки. Похожие декорации и костюмы работают на эту же идею. Поэтому спектакль «Поминальная молитва» в Ленкоме продолжает существовать в подходе к режиссуре, где каждое движение и каждая сцена отработаны до мелочей.

Актёры «Поминальной молитвы» в Ленкоме — люди, которым приходится непросто. Если реставрационный подход к режиссуре возможен, то вот в исполнении так не пойдёт. Нужно конкурировать с мэтрами. Поэтому проявим такт, не будем их сравнивать, а посмотрим непредвзято. Особое внимание зрителей привлекает Сергей Степанченко в роли Тевье. Его герой — борец, мужчина, который будет бороться за свои принципы до конца. Крупное телосложение артиста помогает ему буквально грудью защищать себя и свою семью. Его жену играет Олеся Железняк, и играет очень экспрессивно, ярко, на этом фоне герои очень контрастируют друг с другом, что привлекает.

Сергей Степанченко и Александр Сирин, источник: Legion - Media

Режиссёру удалось создать работающий ансамбль. И молодые исполнители, и их более взрослые коллеги удачно передают дух времени предреволюционной России. Когда перемены уже стояли в воздухе. Поэтому в плане атмосферы работа удалась.

Не менее важную роль в успехе постановки играет сценография. Художник Олег Шейнцис в своё время создал уникальный визуальный мир спектакля, который был полностью сохранен в реконструкции. Содержание «Поминальной молитвы» Ленкома, скрытые идеи Горина передаются в том числе через массивные деревянные декорации, золотые купола церквей и детали деревенского быта. Если вам всегда были интересны проблемы еврейских общин, здесь вы поймёте, с какими трудностями сталкивались её жители.

Отзывы на «Поминальную молитву» в Ленкоме отмечают, что новая версия не позорит оригинал. Опыт удачный, тема, как я писал выше, актуальна. Но главное — финал, он здесь позитивный. Всех лишений и проблем — это только испытания, пройдя которые мы становимся сильнее и лучше. Хотя в моменте хочется всех и вся проклясть. А сам спектакль становится поминальной молитвой о предках, в контексте Ленкома — о великой истории и корнях театра. Поэтому в 2024 «Поминальная молитва» в Ленкоме смотрится уместно, на неё стоит сходить, как в музей, посмотреть на историю русской сцены вживую.