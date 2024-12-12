Народ выбрал быть несвободным. Рецензия на спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко

Спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко — одна из последних премьёр прошлого сезона. В основе поэма Сергея Есенина, а не «Капитанская дочка», как изначально может показаться. Пугачёв здесь показан спасителем нации, которого предаёт народ, что важно. Поэт работал над текстом в 1921 году, во время крестьянских восстаний против коммунистов. По сути, это реплика: «Против кого вы воюете?» Коллектив театра нашёл современный образ, который отличается от есенинского, о нём и поговорим. Спектакль «Пугачёв», театр Фоменко , режиссёр Фёдор Малышев.

Здесь нет занавеса, зритель сразу видит подвижные конструкции, которые похожи на плохо сделанный забор. Позже, когда они будут двигаться по сцене, станет понятен образ — конструкции сделаны из крестов. Это кресты могил тех, кто погиб во время восстания с обеих сторон. На них во время действия будут также распинать персонажей, крест в христианской культуре в том числе имеет образ мученической смерти. Из-за этого все идеи свободы, равенства, братства, о которых говорят артисты, как будто обсуждаются на их собственных костях. Скоро все окажутся под этими крестами.

При этом артисты спектакля как раз смерть не играют. Они играют жизнь, кипящую и необузданную. Вот-вот эти молодые люди сметут дедовскую тиранческую власть и установят новый порядок, где у каждого будет кров и кусок хлеба. Молодая кровь показана в пластике и игре. Актёры быстро карабкаются по крестам, агрессивно бьют палками по сцене и металлическим конструкциям, текст читается ярко и мощно. Малышев создал отличный ансамбль, за артистами очень интересно наблюдать. Сложно вспомнить спектакль, где на сцене выбрасывалось бы столько тестостерона, как здесь. Причём без раздеваний и других примитивных ходов.

Коллектив театра поставил текст по идеям Фоменко. Школа мастера особое внимание уделяла интонированию, когда текст произносится мелодично, нараспев, это создаёт особую красоту постановок Петра Наумовича. Чтобы понять суть, найдите в соцсетях театра отрывок спектакля «Приключение», он точно есть в ВК. Вы поймёте суть. Здесь Фёдор Малышев пошёл этим же путём. Текст поэтический, задача режиссёра помочь артистам его произнести обаятельно, чтобы зритель за два часа не устал. И здесь это работает.

Пугачёв у Малышева, как и у Есенина, показан спасителем, чуть ли не Христом, которого сначала толпа поднимает на руки, а потом распинает. В этом взгляде есть смысл, если верить художественным текстам. И здесь нельзя обвинить режиссёра, потому что он идёт по тексту и не переписывает автора. Но у меня, автора рецензии, это вызывает диссонанс. На мой взгляд, Пугачёв — террорист, который смог поднять восстание в тяжёлое нестабильное время. Тогда Россия воевала с Османской империей, центру было сложно контролировать окраины. Казаки Пугачёва нанесли огромный ущерб не только генофонду страны, но и, например, промышленности. Россия долго восстанавливалась после этого мятежа. И сложно представить, что нищий казак жил идеями философов эпохи Просвещения. Лично мне образ Пугачёва-Христа не близок, но это сугубо личное мнение.

«Пугачёв» идёт два часа без антракта. Скорее всего, так режиссёр хотел создать непрекращающееся напряжение, чтобы зритель смотрел на одном дыхании. Но на деле есть проблема. Из-за крайне экспрессивной игры актёры к середине «Пугачёва» начинают сбиваться. Их буквально несёт, надрыв превращается в ор и рёв, он накладывается на удары палками и барабанный саундтрек, что вместе даёт страшную какофонию. Антракт бы это спас. В нём нужно собрать артистов и сказать: «Так, ребята, молодцы, но сейчас выдыхаем». Этого режиссёрского камертона «Пугачёву» очень не хватает.

Есенин писал поэму в ответ на восстания против большевиков, он считал, что крестьяне кусают руку, которая их кормит. В театре Фоменко идея другая. Во время спектакля кажется, что главный герой — народ, ансамбль артистов на сцене появляется чаще Пугачёва. Но заканчивается постановка мизансценой, где Емельяна закрывают конструкциями, и на тёмной сцене его одинокую фигуру выхватывает единственный прожектор. Пугачёв — идейный мученик. А народ предал своего спасителя. Народ сам выбрал быть несвободным. Образ читается, а значит, коллектив всё делает правильно. Но лично мне не хотелось бы, чтобы моим спасителем был террорист. Однако не стоит слепо ориентироваться на отзывы на спектакль «Пугачёв» в театре Фоменко. Всегда лучше сходить самому и составить свой.