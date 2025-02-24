Мрачная сказка для взрослых: рецензия на спектакль «Три апельсина. Карнавал» на сцене театра Райкина

Меню
24 февраля 2025 14:00
Грандиозные костюмы, атмосфера старой Венеции и аромат цитрусовых: чем удивляет спектакль «Три апельсина. Карнавал» в театре Эстрады им. А. Райкина.

В театре Эстрады им. А. Ракина взялись за фьябу. Этот жанр драматургии в XVIII веке придумал итальянский писатель Карло Гоцци. Фьябы — мрачные сказки, которые их создатель придумал для полемики с бытовой комедией.

Первая написанная Гоцци фьяба «Любовь к трем апельсинам» легла в основу постановки в театре Райкина. Также в постановке звучат ироничные, яркие и сатирические стихи Леонида Филатова (актера, поэта, драматурга, Народного артиста РФ), который в 1977 написал собственную историю о любви к трем апельсинам, вдохновившись произведением Гоцци.

Премьерный показ спектакля «Три апельсина. Карнавал» состоялся в октябре 2020 года. Как и во времена Гоцци, захватывающая сказка с глубоким содержанием, сразу же нашла своего зрителя. Причудливая, многослойная, философская история о волшебстве, которая становится инструментом познания мира.

Режиссёр Илья Архипов добавляет к истории Гоцци современные акценты, актуализируя сюжет, но сохраняя дух комедии дель арте. Гротеск, динамика, авторская музыка, стремительная хореография, неожиданные сценические решения — всё это сплетается на одной сцене, затягивая зрителей в атмосферу венецианского карнавала.

Декорации сцены погружают в ночной полумрак Венеции из прошлого: без сотен уличных фонарей. Внимательные зрители отмечают тонкую работу художников по свету, которым удалось передать мерцание воды в каналах и ярких вспышек праздника-карнавала.

По сюжету пьесы принц, который никак не годится на роль короля, попадает в передрягу — разбивает кувшины старушки, которая оказывается злой колдуньей. Месть — проклятие. Отныне принц болен ипохондрией и спасением ему может стать только искренний смех. Вокруг плетут интриги те, кто хочет отобрать трон у королевской семьи. А потом принц неожиданно и до беспамятства влюбляется в три апельсина! Все это кажется абсурдом? Так и есть!

Единственный способ спастись от всех напастей — скрыться под маской и затеряться в карнавале. Но как подобрать себе подходящую роль? Эта история заставляет искать ответы на вечные философские вопросы. Захватывающий, изменчивый спектакль, где граница между вымыслом и реальностью растворилась в смехе и удивленных возгласах зрителей.

Одна из особенностей спектакля — импровизация и взаимодействие с публикой. Насколько далеко зайдут участники карнавала в этом общении — всегда загадка.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
