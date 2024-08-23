Меня бесит Пушкин. Рецензия на спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Пьеса «Спасти камер-юнкера Пушкина» развивает неожиданный взгляд на поэта — главного героя бесит, что со всех щелей ему твердят о величии Александра Сергеевича. В каждом городе России есть что-то имени Пушкина — улица, музей, театр, мост и т.п. Иногда задаёшься вопросом: «А других поэтов не было?» Но с чем связана лютая неприязнь героя, и к чему она приведёт в финале?

Сегодня рассмотрим спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Для «Факела» это не первая постановка пьесы. Режиссёр Полина Гнездилова решила сделать свою версию, и главное её решение сделать из текста Хейфеца моноспектакль.

Пьеса «Спасти камер-юнкера Пушкина». Краткое содержание

Михаил Питунин с детства не понимает, зачем любить Пушкина. В детстве его наказывают на то, что он не любит поэта, из-за чего мальчику запрещают играть с игрушечным краном. После этого ненависть к Пушкину становится невероятной. Затем мы видим всю жизнь Михаила Питунина. Он поступает в школу имени Пушкина, не может запомнить его стихи, бесится, что все заставляют чтить великого Александра Сергеевича. Но по мере того, как герой взрослеет, ненависть к поэту сменяется любопытством. Питунин обсуждает смерть Пушкина с друзьями, затем с любимой девушкой. Он начинает видеть много общего в своей судьбе с жизнью поэта. Скоро герой начинает представлять, как бы он спас Александра Сергеевича, будь у него возможность.

Актёрское исполнение

Если в предыдущем спектакле «Спасти камер-юнкера Пушкина» актёры играли вокруг главного исполнителя и друзей, и любимую женщину, и других персонажей, здесь же всех играет сам Питунин (Андрей Яковлев). Он выходит на сцену в костюме XIX века, как будто он и есть Пушкин. От этого и вызывает диссонанс первая фраза: «Пушкина я возненавидел еще в детстве». Герой сам не понимает, сколько от Александра Сергеевича носит в себе, но ему предстоит прожить целую жизнь, чтобы это осознать.

Яковлев отлично показывает взросление Питунина — от ребёнка до взрослого. От ненависти из-за того, что запретили играть с игрушкой из-за Пушкина, до зрелого взгляда на поэта.

Постановка

Декорации похожи на лоскутное одеяло, которые вносят атмосферу XIX века в сегодняшний день. Так на сцене стоят школьная парта, лавочка, стол, светит на них старый фонарь, а вдалеке видна странная металлическая конструкция. При правильном освещении она превращается то в беседку, то в детскую лазалку. Благодаря этому режиссёр не привязывает нас к конкретному времени, спектакль Гнездиловой не занимается конъюнктурой. Через своего актёра она показывает идею преемственности времени. Мы не существуем в отрыве от великих людей прошлого. То, как мы говорим, думаем и живём, основано на открытиях гениях, мы продолжатели их идей. Отрицать их, как отрицать то, что у тебя есть рука.

Но можно рассказать об этих людях так, что уйдёт любое желание изучать их историю. Важно помнить, гении в первую очередь люди, которые испытывали те же страхи, что и мы, также любили и ненавидели, хотели есть и дать кому-нибудь в морду. Эта человечность делает их обаятельными и живыми. Покажи мы Александру Сергеевичу то, как его преподают в школе, он бы плевался. Любовь Питунина к Пушкину начинается как раз тогда, когда герой увидел в поэте человека. Он испытал сострадание к простой человеческой судьбе — мужчину в расцвете сил в счастливом браке убивают по совершенно глупому поводу.

Зачем идти

Спектакль будет интересен как подросткам, так и взрослым с «пушкинской» травмой, как у Питунина. Вы узнаете настоящую историю Александра Сергеевича, без лоска из учебников литературы. А дальше уже ваш выбор, любить поэта или нет. Отзывы на «Спасти камер-юнкера Пушкина» показывают, что зрители действительно меняют взгляд на поэта после спектакля. Поэтому обратите внимание, если считаете Александра Сергеевича скучным и неинтересным.