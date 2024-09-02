Мать спускается в ад. Рецензия на спектакль «Материнское сердце» в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Спектакли «Золотой маски» часто включают в себя работы Андрея Могучего. Питерский режиссёр мастерски строит на сцене аттракционы — в его постановках персонажи летают на тросах, прыгают на батутах, дерутся на матах. Сцена часто ездит вверх-вниз. Нужно хоть раз посмотреть один спектакль Могучего, чтобы узнать, каким может быть театр.

При этом работы Могучего не лишены глубины. Яркая форма является не сутью, а поводом досмотреть до конца, поэтому всегда приятно после какого-нибудь спектакля посмотреть версию Могучего — что он там придумал. Особенно когда это компиляция разных текстов, как в спектакле-лауреате «Золотой маски» «Материнское сердце». Жюри отметили актрису Нину Усатову за создание образа русской женщины. А когда в номинации есть слово «русского» или «русский», это сигнал, что спектакль про душу народа. Сегодня рассмотрим спектакль «Материнское сердце» в БДТ имени Г. А. Товстоногова, режиссёр Андрей Могучий.

Сюжет спектакля «Материнское сердце»

Сюжет повторяет завязку одноимённого рассказа Шукшина. Авдотья Громова узнаёт, что её сын Витя по пьяне избил милиционера и скоро сядет в тюрьму. Она садится на мотоцикл и через всю страну едет в Москву, чтобы просить советское правительство помиловать Витю. Так заканчивается рассказ. Но команда Могучего развивает историю, по словам режиссёра, они увидели в финале текста Шукшина только начало для долгой дороги. Поэтому мы видим, как Авдотья едет по России и по дороге встречает разных людей. У каждого свои боли и страхи, в которых узнаются и современные проблемы людей. Мать всем старается помочь, но уже не понятно, а хватит ли ей сил в итоге вызволить сына. Всё усложняет то, что за ней везде ходит Чичиков — демон, который становится её проводником в мир русской души.

Да, Чичиков — это прямая отсылка к Гоголю. «Мёртвые души» изначально и планировались как путешествие из ада через чистилище в рай. Здесь же Чичиков становится второстепенным персонажем, он проводит Авдотью через ад Советской России. Ещё вспоминается сюжет фильма «Меня зовут Кхан». Там мусульманин с аутизмом хотел поговорить с президентом США и сказать ему, что он не террорист. По дороге он тоже помогал разным людям. И там тоже показана неприглядная сторона государства. В версии Могучего эта сторона выражается в узнаваемых событиях — беспредел правоохранительных органов, пьяные мужики, бездушная власть. Через всё это на старом «Урале» проезжает мать, которая не хочет спасать мир или менять политику государства. Ей нужно просто спасти сына.

Неудивительно, что Нина Усатова получила «Золотую маску» за роль Авдотьи — актриса действительно точно воплотила образ русской женщины. Та, которая и пьяного жениха, который ноет по пропащей жизни, успокоит, и сыну непутёвому поможет, и даже спасибо не попросит. Без пафоса вынесет все трудности жизни. Некоторые критики оставляли отзывы на спектакль «Материнское сердце», что Авдотья выражает униженного человека, который сталкивается с несправедливой реальностью. Не согласен. Скорее, мать показывает стойкость характера перед трудностями. Даже в беспросветном мраке она может найти свет, даже к заблудшему сыну испытать любовь.

Усатова, Могучий и Беглов. Источник: Legion-Media.

Другие актёры спектакля «Материнское сердце» играют в ансамбле вокруг Усатовой. Чичиков — русский Вергилий. Милиционер Мельников — идеалист, который верит в честных силовиков. Филипп — жених, за которого Авдотья в итоге не вышла — слабый мужчина, который не сможет жить без сильной женщины. Все персонажи становятся призмами, а мы через них смотрим на Авдотью. Можно сказать, что постановка исследует русскую душу через самоотверженную женщину. Но на главные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?» ответа нет. Жить нужно. Даже когда всё плохо. Даже когда хочется выть и вопить. Нужно жить.

Особенности постановки спектакля «Материнское сердце»

Конечно, Могучий не был бы Могучим, если бы в такую историю не внедрил бы юмор. Причём питерский. Поэтому, когда героиня приезжает на Красную площадь и заходит в Мавзолей, её там ждёт оживший Ленин. Ленин здесь вообще важный персонаж, Авдотья с ним много времени проведёт за душевными разговорами. Также вместе со сценографом Александром Шишкиным они создали настоящие русские пейзажи. Вспомните долгие путешествия на поездах по природе — вот такие декорации есть и в «Материнском сердце». Поэтому глубокое рассуждение о том, как жить, если жить не хочется, разбавляются иронией и красивым оформлением. Неудивительно, что в спектакли, получившие «Золотую маску» в 2023 году, внесли и «Материнское сердце». Кстати, обязательно прочитайте нашу статью о премии «Золотая маска».

Сейчас режиссёр Андрей Могучий находится в России, по словам директора БДТ, он выпустит все спектакли, которые были запланированы, когда он ещё был худруком театра. Однако его дальнейшая творческая судьба пока неясна.