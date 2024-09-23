Мама, пощади. Рецензия на спектакль «Мать. Горькая пьеса» Богомолова в Александринском театре

Спектакль «Мать. Горькая пьеса» Богомолова уже наделал много шума. Начиная с того, что это дебют режиссёра в Александринке, к тому же открытием сезона, плюс — действие перенесено в современность. Вместо предреволюционного сюжета мы видим, по сути, московские Патрики. Есть ли связь современного люкса и историей рабочей семьи начала XX века? Или Богомолов просто любит везде пихать богему? Сегодня разберёмся. Премьера «Мать. Горькая пьеса», Александринский театр , режиссёр Константин Богомолов .

Основой для спектакля послужил роман Максима Горького «Мать». Начало XX века, всё чаще появляются идеи нового курса для страны, революции и всеобщих свобод. В центре сюжета Пелагея Ниловна, женщине из бедной рабочей семьи. Её сын Павел увлекается революционными идеями и начинает бороться за права рабочих. Пелагея сначала не понимает его, старается отговорить, но сын всё равно следует за идеями коммунистов. В какой-то момент Пелагея читает листовки революционеров и проникается их идеями. Когда Павла арестовывают, мать решает продолжить дело сына. Пелагея распространяет листовки и идёт участвовать в демонстрациях.

И причём тут буржуа с Патриков? Это не прямая инсценировка романа Горького, а пьеса Богомолова на его основе. Краткое содержание «Мать. Горькая пьеса» начинается с того, что сын влиятельного чиновника Петра Аносова участвует в хулиганском арт-перформансе, который оборачивается терактом. Пытаясь отмазать сына, Пётр обнаруживает, что его родной ребёнок был подменен в роддоме. Настоящий сын, Никита, оказывается революционером и террористом. Он начинает изучать проблему и выясняет, что есть вторая мать. Да, в спектакле их две, как и два сына, причём из разных социальных слоёв. Далее начинается сложная система отношений.

Мать-1, богатая женщина в шёлковом халатике, не рада новому родственнику, пусть и её биологическому сыну. Пока Мать-2 пытается спасти его, Мать-1 решает от него избавиться — из-за страха потери денег и из мести мужу. Женские образы делятся на «спасительницу» и «убийцу». Но без разделения на «белое» и «чёрное». Здесь никого осуждать или принимать чью-то сторону. Мир сложнее, чувства людей сложнее, и во всех этих сложностях мы действуем максимально просто — либо ты, либо тебя. Как бы люди ни пытались показать себя высшим родом, по сути, мы недалеко ушли от зверей.

Актёры «Мать. Горькая пьеса» развивают мысль. Главные роли исполнили Пётр Семак, Александра Большакова и Андрей Матюков. Эти актёры существуют в стиле, который Богомолов часто использует в спектаклях — минимум экспрессии, сдержанно, холодно. Режиссёр намеренно лишает их «театральности», в его пьесе герои должны буквально транслировать цинизм и безэмоциональность выживания в богатой Москве.

Основа такой шумихи вокруг спектакля «Мать. Горькая пьеса» в Александринском театре — это, конечно, режиссура Константина Богомолова. Основной приём — элементы кинематографа в театре. Его сцены сливаются друг с другом, а декорации практически не меняются, что создаёт эффект «бесшовного» театрального повествования. Этот метод придаёт пьесе иллюзию документального кино, как будто перед тобой история реальных людей.

Декорации в спектакле «Мать. Горькая пьеса» создала Лариса Ломакина. Они показывают богатый интерьер чиновничьего дома: дубовые панели, камин и роскошный стол. Здесь царит комфорт и спокойная уверенность. Но за маской благополучия скрывается голая кирпичная кладка — метафора того, как внешнее благополучие рушится под тяжестью тайн и обмана. На ней же проецируется видео с героями, например, сыном в тюрьме. Мир материального комфорта иллюзорен. Нам кажется, что деньги решат все проблемы, но закрывая одни, мы отрываем другие, гораздо более опасные.

Отзывы на спектакль «Мать. Горькая пьеса» рознятся. Одни восхищаются мастерством Богомолова и его актёров, другие ругают за излишний цинизм, монотонные диалоги и скучное действо. Но здесь нужно просто принять форму и не ждать от неё большего, чем то, что она заявляет. И если вы настроитесь на тот же лад, спектакль точно вам понравится. Как минимум потому что он интересно трактует идеи Горького, не в лоб их ставит, а рассуждает. Что такое современная мать? Как изменился мир за сто лет? Возможен ли сюжет Горького в том же формате сегодня?

Продолжительность «Мать. Горькая пьеса» в СПБ — 2 часа. При настрое, который я описал выше, вы не сможете оторваться.