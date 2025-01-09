Макбет после атомной бомбы. Рецензия на спектакль «Макбет» в театре Наций

«Макбет» в Театре Наций с первых минут захватывает зрителя своей мрачной атмосферой и музыкальной экспериментальностью. Постановка режиссёра Елизаветы Бондарь погружает в воспалённое сознание контуженного героя, который на наших глазах превращается в монстра. Этот спектакль — не просто адаптация классики, а смелое осмысление шекспировской трагедии в контексте сегодняшнего дня. Уже сейчас он вызывает бурю эмоций и интереса, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы о спектакле «Макбет» в Театре Наций. Сегодня разберём спектакль «Макбет», Театр Наций, режиссёр Елизавета Бондарь.

Шотландский полководец Макбет чувствует, что он достоин чего-то большего. Его жена видит смятение мужа и решает внушить ему страшную мысль — убить короля и захватить власть. Она готова помочь в этом деле. Так, подстрекаемый женой, Макбет начинает избавляться от конкурентов, однако его путь к трону оказывается началом личной и моральной катастрофы.

В интерпретации Бондарь история теряет традиционное величие, превращаясь в мрачный фарс. Вместо вещих ведьм зрители встречают старуху-бродягу с обезображенным лицом, предрекающую Макбету его судьбу. Этот персонаж словно сводит на нет мистику оригинала, делая акцент на хаосе и безысходности.

Убеждения, праведность, жажда власти — всё рушится в этом мире, где люди похожи на зомби, искалеченные не только войной, но и внутренним распадом. Здесь даже язык персонажей мутирует: вместо шекспировской поэзии звучат ломанные слова и политические лозунги, усиливающие чувство тревоги.

Елизавета Бондарь известна своими экспериментальными постановками, где важную роль играет звук. В спектакле «Макбет» Театра Наций его даже можно назвать отдельным героем. Звуки металла — трубы, струны, листы железа — передают апокалиптическую атмосферу. Это подчёркивает, что действие происходит не в реальном мире, а в травмированном сознании героя. Здесь режиссёру помог композитор Пётр Айду.

Дмитрий Гизбрехт в роли Макбета создаёт образ, который одновременно отталкивает и завораживает. Его герой застрял между эпохами, контужен и сломлен, а его поступки — не властолюбие, а отчаяние. Леди Макбет в исполнении Марии Смольниковой — образ ещё более трагичный. Режиссёр объясняет её мотивацию, зачем ей так сильно нужна власть — актриса постоянно держит в руках люльку умершего ребёнка. Она потеряла всё, что составляло её жизнь, власть — её новое «всё». Всегда интересно, когда злодея не делают злым по факту, поэтому находка удачная.

Другие персонажи, как и главные герои, изуродованы войной. Они задыхаются, заикаются, говорят на странном языке, который сложно разобрать. Но в этом и состоит замысел Бондарь: показать, что в мире хаоса красота и возвышенность теряют значение.

Виктория Бондарь выступила здесь ещё и сценографом. Постапокалиптический пейзаж с металлическим деревом, словно выросшим из остатков войны, задаёт тон всему действу. Это не только декорация, но и инструмент, который «звучит» и усиливает чувство тревоги. В мире Макбета не осталось ничего живого и красивого, его душа похожа на уродливое выжженное поле, где всё покрылось толстой металлической коркой. Это судьба всех, кто выбирает путь убийства. Но во время действия было сложно отделаться от мысли, что создатели вдохновлялись серией игр Fallout, очень уж похоже оформление на постапокалиптичный мир Нью-Вегаса. В этом ничего плохого нет, просто интересно, как театр перенимает эстетику жанра, который до сих пор многие не считают искусством.

В итоге за действием интересно наблюдать до конца спектакля. А продолжительность «Макбета» в Театре Наций — два часа без антракта, держит в напряжении от начала до конца. Поэтому сюда точно стоит сходить.