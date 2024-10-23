Любовь Дьявола и женщины. Рецензия на мюзикл «Мастер и Маргарита» в театре ЛДМ в Петербурге

Мюзикл «Мастер и Маргарита» в Петербурге рассказывает известный сюжет в яркой форме. Хотя не сразу понятно, как роман может разложиться на этот формат. Многие отзывы на мюзикл «Мастер и Маргарита» пишут, что шли скорее ради интереса — как это возможно? Если вам интересно, как одно из величайших произведений русской литературы может зазвучать по-новому, то мюзикл «Мастер и Маргарита» в Санкт-Перебурге — спектакль для вас. Сегодня разберём, насколько удачно коллектив реализовал эту авантюру. Мюзикл «Мастер и Маргарита», ЛДМ .

Сюжет основан на знаменитом романе Михаила Булгакова, но режиссёры добавили новые акценты. Например, главный вопрос, который поднимается в постановке: что было бы, если Воланд влюбился в Маргариту? Это смелое решение делает спектакль особенно интригующим. Многие сцены из-за этого смотрятся по-другому, не так как вы привыкли. В остальном мюзикл бережно относится в первоисточнику. Все основные сюжетные линии сохранены. Например, линия Понтия Пилата, сыгранная Вячеславом Штыпсом, показана в полном объёме, как в романе. Поэтому здесь не пытаются сделать из «Мастера и Маргариты» бульварный роман. Глубина и смыслы сохранены.

Актёры мюзикла «Мастер и Маргарита» составляют отличный ансамбль. Отдельно хочется отметить исполнителя роли Воланда. Иван Ожогин в мюзикле «Мастер и Маргарита» невероятно интересно воплощает дьявола, который, внезапно, начинает испытывать чувства смертных. Маргарита, которую исполнила Анастасия Вишневская, здесь обладает огненной энергией, поэтому не удивляешься, что в неё влюбляется дьявол. Остальные участники играют на уровне, почти каждую роль играют несколько артистов, составы мюзикла «Мастер и Маргарита» — причина, по которой вы можете захотеть посмотреть его ещё раз.

Особую роль играет декорации и спецэффекты. Они буквально погружают в мистический мир Булгакова — ты видишь, как советская Москва внезапно превращается в сюрреалистический мир из снов. Большая массовка из московских жителей, посетителей Варьетте делает мюзикл «Мастер и Маргарита» в театре ЛДМ делает ещё масштабнее. Особенно можно смотрится сцена бала у Сатаны, благодаря визуальным эффектам и большой массовке она выглядит грандиозно и завораживающе.

Арии мюзикла «Мастер и Маргарита» понравятся любителям жанра. Они по-новому раскрывают известных персонажей — делают из более человечными, открытыми. Это возможность глубже проникнуть во внутренний мир людей, которых мы знаем со школы. И люди это оценили. Отзывы на мюзикл «Мастер и Маргарита» в ЛДМ говорят о потрясающей энергии спектакля, вокальном мастерстве актёров и визуальной насыщенности постановки. Каждой детали уделено внимание — от костюмов до музыкального сопровождения.

Продолжительность мюзикла «Мастер и Маргарите» в ЛДМ — около трёх часов. Этого хватает, чтобы полностью рассказать сюжет романа и не перегрузить зрителя. Музыкальные партии и арии занимают примерно половину длительности мюзикла «Мастер и Маргарита», любители хорошей музыки не будут разочарованы.

Поэтому обязательно запланируйте поход на этот спектакль. В 2024 мюзикл «Мастер и Маргарита» будет идти часто и с разными составами, поэтому возможностей сходить сюда будет много. Советуем и любителям жанра, и фантам романа. Следите за афишей мюзикла «Мастер и Маргарита» в Питере, чтобы найти идеальную дату.