Кто убил Ларису? Рецензия на спектакль «Бесприданница» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирске выпустили свою версию знаменитой пьесы Островского. Интересно, что постановка Василия Заржецкого в Музыкальном театре совмещает сразу несколько творческих решений — перевод драматического текста в мюзикл, обращение к классической экранизации Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и в то же время новую подачу. В отличие от пьесы, где события развиваются последовательно, здесь всё начинается с финала пьесы. Карандышев общается со следователем, который выясняет — кто убил главную героиню Ларису Огудалову?

Идея бьёт сразу в два типа зрителей. Людям, знакомым с текстом, будет интересно увидеть новую форму, люди же, не знающие сюжет, получат интересную детективную историю. Отзывы и критика говорят, что эксперимент удачный. Но обо всём по порядку.

Следователь расследует гибель молодой Ларисы Огудаловой. Она была найдена застреленной, у её руке был револьвер, а у тела лежал жених — Юлий Карандышев. Было ли это убийство? Или девушка решила сама свести счёты с жизнью?

Это и есть особенность постановки — показать историю через субъективную версию одного персонажа. Внести в известный текст детективную форму. Страдает ли от этого общий смысл? И да, и нет.

Нет, потому что главная идея Островского сохраняется. Лариса находится в бесправном положении, она ощущает себя безвольной вещью, которая не может сама выбирать свою судьбу. Эта умная светлая девушка становится жертвой общественной морали — у тебя нет денег, поэтому ты никто. Она целиком зависит от окружающих её мужчин… А мужчины ведут себя омерзительно. Они буквально ставят Ларису в азартную игру — кто выигрывает, тот и забирает. И Анна Ставская отлично транслирует эту личную трагедию своей героини.

Но детективная форма неоднозначно влияет на постановку. С одной стороны, она вносит интерес и динамику. Следить за повествованием интересно, ведь хочется узнать неожиданный поворот в конце. Но с другой, она как будто не докручена. Ведь если вы берёте форму, что Карандышев рассказывает свою версию событий, почему бы не отправить к следователю каждого персонажа? Тогда получилось бы ещё интереснее — каждый гнёт свою линию, одинаково далёкую от истины. Этакий «Расемон» Куросавы. Но все ограничивается одним персонажем.

И ведь все возможности для этого есть. Режиссёр явно показывает, что Лариса — это кусок пирога, который все делят. Каждый мужчина любит её, но по-своему. Кто-то хочет видеть её любовницей без обязательств, кто-то содержанкой, кто-то — билетом в высшее общество. Это бы и стало почвой для разных взглядов на одни и те же события.

Плюс есть эпизоды, где Карандышев физически не могу присутствовать. Они идут своим чередом, как в пьесе. Тогда непонятно, почему часть сцен происходят у следователя, а часть сами по себе? Есть мнение, что форма несла в себе гораздо больше возможностей, которые решили не включать в спектакль.

Возможно, причина в музыкальной форме. Актёрам же нужно не просто сыграть, но и спеть текст. Вероятно, было сложно объединить витиеватую драматургию детектива с мюзиклом. Но в этом жанре постановка получилось отличной. Массовые номера с весёлыми песнями, динамичной хореографией и яркими ансамблями каждый раз заряжали зал энергией. Между мажорными танцами актёры отлично вставляют лирику. Арии Ларисы (Анна Ставская) каждый раз трогают тем абсолютным отчаянием, которое испытывает никому не нужная девушка. Мужские же, например, Карандышева (Александр Лукан), Паратова (Роман Ромашёв) и др. наоборот — выводят из себя. Хочется сказать: «Ты называешь это проблемами, друг?» Что, безусловно, и было целью режиссёра, ведь хороший злодей, это тот, которого искренне ненавидит зритель.

Поэтому зрительский рейтинг «Бесприданницы» скорее хороший. Текст для мюзикла экзотичный, что вызывает интерес. Есть попытка придумать свой уникальный взгляд. Актёрский ансамбль отлично сыгран, никто не пытается переиграть товарища. Из того, что можно было бы улучшить — докрутить детектив и сделать более интересную сценографию.

Музыку к спектаклю написал композитор Ефрем Подгайц, а пьесу и стихи — московский драматург Лев Яковлев. Режиссёр — Василий Заржецкий.